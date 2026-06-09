Por Redacción EC

El matrimonio representa para muchas parejas la consolidación de un proyecto de vida en común, una decisión que va más allá de una ceremonia y que implica compromiso, confianza y trabajo constante para mantener viva la relación con el paso de los años. Sin embargo, como cualquier vínculo humano, no está exento de desafíos que pueden poner a prueba su estabilidad. Con el tiempo, las diferencias, la rutina y diversos factores externos pueden generar desgaste en la convivencia, provocando que muchas personas se pregunten qué hacer para fortalecer la relación antes de que los problemas se vuelvan irreversibles. Precisamente sobre este tema, expertos en psicología han analizado cuáles son las señales que permiten evaluar la salud de un matrimonio y las acciones que podrían contribuir a preservarlo. En ese contexto, un reconocido psicólogo plantea tres preguntas fundamentales que toda persona debería hacerse para reflexionar sobre el estado de su relación. Estas interrogantes no solo ayudarían a identificar posibles dificultades, sino también a encontrar oportunidades para reforzar el vínculo y evitar que la unión termine deteriorándose con el tiempo.