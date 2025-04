Stray Kids en Lima. La talentosa banda de k-pop llega al Perú para dar un inolvidable concierto como parte de su gira mundial: ‘DominATE’ y las expectativas de sus fanáticos son muy altas. El show, que no tardó en ser sold out, promete ser una experiencia única para todos sus seguidores, quienes se han preparado durante mucho tiempo para vivir una noche llena de emoción y talento. No falta mucho para que se lleve a cabo este evento, por lo tanto te contamos todos los detalles del show que brindarán sus integrantes: Hyunjin, Felix, Bang Chan, Lee Know, Han, I.N., Seungmin y Changbin.

HORARIO DEL CONCIERTO DE STRAY KIDS EN LIMA

Stray Kids llevará a cabo su concierto en Lima este miércoles 9 de abril de 2025 en el Estadio San Marcos y se espera la presencia de miles de fanáticos que cantarán sus mejores éxitos en un show que promete ser inolvidable llena de emoción, fanchants y performances espectaculares.

Según la información oficial, las puertas del estadio se abrirán a las 4:30 p.m., permitiendo que los asistentes accedan al recinto con tiempo. El espectáculo comenzará a las 7:30 p.m.

Stray Kids en Lima

Si asistes al concierto de Stray Kids, es importante saber los puntos de acceso correspondiente a tu ubicación dentro del estadio, para evitar aglomeraciones y facilitar un ingreso rápido y fluido. Conoce a continuación el mapa oficial con los ingresos al Estadio San Marcos.

Puerta 1 será la principal para los asistentes que ingresen por la Av. Venezuela , donde se encuentran los accesos para Cancha 1 Derecha , Cancha 1 Izquierda , y el Paquete VIP .

será la principal para los asistentes que ingresen por la , donde se encuentran los accesos para , , y el . Los asistentes que lleguen a través de la Av. Amézaga (esquina con la Av. Colonial) podrán ingresar a Cancha 2, Occidente, Tribuna Norte y Oriente.

Accesos para el concierto de Stray Kids en el Estadio San Marcos.

SETLIST DE STRAY KIDS EN PERÚ

A continuación, te presentamos el posible setlist que compartió Infobae sobre lo que será el concierto de Stray Kids en nuestro país y que tendría una duración de casi tres horas, aunque es posible que varíe, ya que está basado en sus anteriores presentaciones:

Video introductorio (VCR)

Mountains

Thunderous

JJAM

District 9

Back door

Mashup (Hellevator + Easy + S-Class + Walkin On Water + Charmer + VENOM + Hall of Fame)

Chk Chk Boom

Domino

God’s Menu

Truman

Burnin’ Tires

Escape

Cinema

Giant

Walkin on Water

S-Class (VMAS version)

Lonely St.

I am YOU

Cover Me

TOPLINE

Social Path

LALALALA

Megaverse

Maniac (MAMA version)

I Like It

Blind Spot

Stray Kids

MIROH

Chk Chk Boom (Festival version)

Haven

¿QUIÉNES CONFORMAN LA BANDA STRAY KIDS?

Stray Kids es una reconocida banda surcoreana creada por JYP Entertainment y sus miembros del grupo se destacan por sus talentos en canto, baile, composición y producción. Aquí te presentamos a los 8 integrantes actuales de Stray Kids compartido por La República:

Bang Chan (Líder, vocalista, rapero, productor)

Nacionalidad: Australiana (nacido en Corea del Sur)

Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1997

Bang Chan es uno de los miembros más destacados en la composición y producción de las canciones del grupo.

Lee Know (Bailarín principal, vocalista)

Nacionalidad: Surcoreano

Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1998

Lee Know es conocido por su increíble habilidad en la danza y su estilo único en el escenario.

Changbin (Rapero principal, vocalista)

Nacionalidad: Surcoreano

Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1999

Changbin es conocido por su potente rap y su versatilidad musical.

Hyunjin (Bailarín principal, rapero, vocalista)

Nacionalidad: Surcoreano

Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 2000

Hyunjin es famoso por su habilidad de bailar y su energía en el escenario.

Han (Rapero, vocalista, productor)

Nacionalidad: Surcoreano

Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 2000

Han es un talentoso productor y compositor, y también tiene una increíble habilidad para rapear.

Felix (Vocalista, rapero)

Nacionalidad: Australiana (nacido en Corea del Sur)

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 2000

Felix es conocido por su voz única y profunda, y también por su gran habilidad de rap.

Seungmin (Vocalista)

Nacionalidad: Surcoreano

Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 2000

Seungmin es conocido por su impresionante habilidad vocal y su capacidad para transmitir emociones a través de la música.

I.N (Vocalista)