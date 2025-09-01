A nivel nacional, el gobierno hoy a cargo de Donald Trump, ejecuta diversos programas sociales para beneficio de las ciudades con mayores necesidades básicas. En ese sentido, resulta importante destacar lo que viene realizándose sobre área puntual de Estados Unidos donde la entrega de comida sin costo alguno, continúa haciéndose efectiva, y del 2 al 5 de setiembre en favor de más de 100 hogares locales.

¿EN QUÉ PARTE DE ESTADOS UNIDOS HABRÁ ENTREGA GRATUITA DE COMIDA ENTRE EL 2 Y 5 DE SETIEMBRE 2025?

Inicia un nuevo mes, en este caso el noveno en 2025, y las familias más necesitadas de Estados Unidos, continúan siendo favorecidas mediante el otorgamiento de alimento gratuito por parte del United States Department of Agriculture (USDA) que implementa el The Emergency Food Assistance Program (TEFAP).

Al respecto, te contamos que la distribución de diversos productos sin costo alguno, y entre el martes 2 y viernes 5 de setiembre 2025, estará llevándose a cabo en algunos condados de Indiana, la ciudad donde el Banco de Alimentos del Norte procede periódicamente con la entrega de variados insumos saludables a través del denominado "drive-through“.

Según lo precisa dicha organización sin fines de lucro, el reparto gracias a la asistencia del USDA durante la primera semana del noveno mes del año, beneficiará a los residentes en estado de vulnerabilidad de las siguientes ciudades, pero siempre y cuando hayan cumplido con “las directrices estatales de elegibilidad por ingresos”:

Elkhart

La Porte

Kosciusko

Con alimentos saludables proveídos por el USDA, el Banco de Alimentos del Norte de Indiana hace efectivo el procedimiento de entrega gratuita dirigida a varios condados de la ciudad durante la primera semana del mes de setiembre. (Fuente: Banco de Alimentos del Norte de Indiana)

Marshall

Starke

St. Joseph

“El TEFAP es un programa federal que ayuda a complementar la dieta de personas de bajos ingresos brindándoles asistencia alimentaria de emergencia gratuita“, remarca el USDA de Estados Unidos, haciendo hincapié en que la cantidad de productos o insumos que recibe cada agencia estatal como Indiana en este caso puntual, se basa en el número de personas desempleadas y que “viven por debajo del umbral de pobreza en el estado o territorio”.

ESTE ES EL CRONOGRAMA DE ENTREGA GRATUITA DE ALIMENTOS LLEVADA A CABO EN INDIANA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE SETIEMBRE 2025

Martes, 2 de septiembre de 2025 - Condado de Kosciusko

- Lugar: La Iglesia Metodista Mentone United

Martes, 2 de septiembre de 2025 - Condado de St. Joseph County

- Lugar: El antiguo estacionamiento de Kroger

Miércoles, 3 de septiembre de 2025 – Condado de La Porte

- Lugar: Kingsford Heights Community Center

Miércoles, 3 de septiembre de 2025 – Condado de La Porte

- Lugar: H.O.P.E. Centro Comunitario

Jueves, 4 de septiembre de 2025 – Condado de Elkhart

- Lugar: Iglesia Bautista McCoy Memorial

Jueves, 4 de septiembre de 2025 – Condado de Elkhart

- Lugar: Iglesia Metodista Unida Nueva Esperanza

Viernes, 5 de septiembre de 2025 – St. Joseph County

- Lugar: Walker Field

Viernes, 5 de septiembre de 2025 – St. Joseph County

- Lugar: Walnut Grove

Toda distribución realizada en los condados mencionados de Indiana entre el 2 y 5 de setiembre, hoy figura patrocinado por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

LISTADO INTEGRADO POR LOS PRODUCTOS NUTRITIVOS QUE RECIBEN GRATUITAMENTE LOS CIUDADANOS DE INDIANA