En Venezuela continúa vigente el sistema de distribución de gasolina subsidiada dirigido a los conductores registrados oficialmente y con sus datos actualizados en la plataforma autorizada por el Estado. Esta medida busca organizar el suministro de combustible y optimizar la atención en las estaciones de servicio ubicadas en distintas regiones del país. El abastecimiento se realiza mediante un cronograma semanal establecido según el último número de la placa de cada vehículo, permitiendo que los usuarios conozcan con anticipación el día asignado para surtir gasolina. Con este mecanismo, las autoridades buscan reducir las largas filas, descongestionar las estaciones y agilizar el proceso de despacho del combustible subsidiado. Asimismo, el sistema escalonado pretende garantizar una distribución más ordenada entre los ciudadanos inscritos en el programa oficial, manteniendo un control sobre la demanda y el acceso al combustible en el territorio venezolano.

¡Atención Venezuela! Qué placas podrán acceden a la gasolina subsidiada desde HOY

Jueves 28 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 29 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 30 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 31 de mayo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.