Corría el año de 1996 cuando Danny DeVito se volvería aún más famoso lanzando “Matilda” como director cinematográfico. Al respecto, y transcurridos casi 30 años de estrenada la icónica película infantil, hoy llaman la atención las imágenes compartidas acerca del exactor estadounidense que interpretara a Bruce Bolaños, el niño que fue castigado con comerse un gran pastel de chocolate, y cuya apariencia actual sorprende por evidenciar notorios cambios físicos.
El clásico basado en la novela homónima de Roald Dahl, hoy continúa siendo recordado por grandes y chicos, y sobre todo generando repercusión si tomamos en cuenta la publicación de fotografías donde aparece Bruce Bolaños teniendo 41 años.
Han transcurrido casi 30 años desde que “Matilda” fuera estrenada a nivel global, y mediante ella como protagonista, Jimmy Karz se lanzara al estrellato interpretando a ese pícaro niño estudiante de contextura gruesa que fuera castigado tras comerse el “bocadillo personal” de torta de chocolate perteneciente a ‘Tronchatoro’.
Ahora desde las plataformas digitales de The City Celeb, el nombre de Bruce Bolaños vuelve a llamar la atención de medios de prensa, y ello tras la publicación de fotografías donde el ahora exactor estadounidense que lo interpretara, luce delgado, espigado, y hasta con poco cabello.
Según la información dada a conocer, Jimmy Karz hoy tiene 41 años de edad cumplidos el último 26 de julio, habiendo tenido 12 cuando interpretó a ese gordito pecoso y glotón cuya travesura comiéndose el pastel de chocolate de la temible ‘Tronchatoro’, lo hizo prácticamente tragarse luego, y ante la atenta mirada de Matilda y el resto de sus compañeros, una descomunal torta de dicho sabor.
“No apetezco, gracias”, le respondía Bruce Bolaños a la estricta directora tras recibir rebanada de postre en la mano, y a partir de entonces, su imagen pasaría a recordarse como uno de los más entrañables personajes de dicha película dirigida por Danny DeVito.
La vida de Jimmy Karz hoy transcurre fuera de las grabaciones ligadas al ‘sétimo arte’, y es que tras interpretar a Bruce Bolaños para “Matilda”, no volvería a actuar mucho más, según lo precisa The City Celeb.
Nacido en el condado de Los Ángeles, California, el ahora exactor estadounidense se dedica a la medicina contando con título obtenido del Philadelphia College of Osteopathic Medicine (2017), aunque inicialmente decidió estudiar comunicaciones en la Universidad de St. John, y gracias a ello empezar a trabajar como asociado de producción para MTV News.
Apenas dos años después de que “Matilda” se estrenara a nivel mundial, Jimmy Karz dejaría la actuación para enfocarse en otros intereses, y solo luego de interpretar a Bruce Bolaños, tendría apariciones en “La mejor de mis bodas" de 1998 que protagonizan Adam Sandler y Drew Barrymore, y también en episodio puntual de la serie “ER Emergencias”.