Corría el año de 1996 cuando Danny DeVito se volvería aún más famoso lanzando “Matilda” como director cinematográfico. Al respecto, y transcurridos casi 30 años de estrenada la icónica película infantil, hoy llaman la atención las imágenes compartidas acerca del exactor estadounidense que interpretara a Bruce Bolaños, el niño que fue castigado con comerse un gran pastel de chocolate, y cuya apariencia actual sorprende por evidenciar notorios cambios físicos.

CON 41 AÑOS A CUESTAS, ASÍ LUCE EL EXACTOR ESTADOUNIDENSE QUE INTERPRETARA A BRUCE BOLAÑOS EN “MATILDA”

El clásico basado en la novela homónima de Roald Dahl, hoy continúa siendo recordado por grandes y chicos, y sobre todo generando repercusión si tomamos en cuenta la publicación de fotografías donde aparece Bruce Bolaños teniendo 41 años.

Han transcurrido casi 30 años desde que “Matilda” fuera estrenada a nivel global, y mediante ella como protagonista, Jimmy Karz se lanzara al estrellato interpretando a ese pícaro niño estudiante de contextura gruesa que fuera castigado tras comerse el “bocadillo personal” de torta de chocolate perteneciente a ‘Tronchatoro’.

Ahora desde las plataformas digitales de The City Celeb, el nombre de Bruce Bolaños vuelve a llamar la atención de medios de prensa, y ello tras la publicación de fotografías donde el ahora exactor estadounidense que lo interpretara, luce delgado, espigado, y hasta con poco cabello.

Jimmy Karz hoy llama la atención por la publicación de fotografías donde luce irreconocible si lo comparamos con el Bruce Bolaños de "Matilda" que tenía 12 años.

Según la información dada a conocer, Jimmy Karz hoy tiene 41 años de edad cumplidos el último 26 de julio, habiendo tenido 12 cuando interpretó a ese gordito pecoso y glotón cuya travesura comiéndose el pastel de chocolate de la temible ‘Tronchatoro’, lo hizo prácticamente tragarse luego, y ante la atenta mirada de Matilda y el resto de sus compañeros, una descomunal torta de dicho sabor.

“No apetezco, gracias”, le respondía Bruce Bolaños a la estricta directora tras recibir rebanada de postre en la mano, y a partir de entonces, su imagen pasaría a recordarse como uno de los más entrañables personajes de dicha película dirigida por Danny DeVito.

BIOGRAFÍA Y DATOS MÁS RELEVANTES ACERCA DE LA VIDA DE JIMMY KARZ, EL EXACTOR ESTADOUNIDENSE QUE INTERPRETÓ A BRUCE BOLAÑOS EN “MATILDA”

La vida de Jimmy Karz hoy transcurre fuera de las grabaciones ligadas al ‘sétimo arte’, y es que tras interpretar a Bruce Bolaños para “Matilda”, no volvería a actuar mucho más, según lo precisa The City Celeb.

Nacido en el condado de Los Ángeles, California, el ahora exactor estadounidense se dedica a la medicina contando con título obtenido del Philadelphia College of Osteopathic Medicine (2017), aunque inicialmente decidió estudiar comunicaciones en la Universidad de St. John, y gracias a ello empezar a trabajar como asociado de producción para MTV News.

Apenas dos años después de que “Matilda” se estrenara a nivel mundial, Jimmy Karz dejaría la actuación para enfocarse en otros intereses, y solo luego de interpretar a Bruce Bolaños, tendría apariciones en “La mejor de mis bodas" de 1998 que protagonizan Adam Sandler y Drew Barrymore, y también en episodio puntual de la serie “ER Emergencias”.