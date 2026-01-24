En la actualidad, en Perú existen algunas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a los exámenes de admisión y sistema educativo, por lo que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con el objetivo de ingresar a algunas de ellas. Por ello, en esta oportunidad, un docente mexicano puso a prueba el conocimiento de decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con un complejo ejercicio de cálculo, lo que dejó a varios alumnos reflexionando al no encontrar la ansiada respuesta. El video que se hizo viral en TikTok ha generado una serie de reacciones entre los seguidores, quienes han entrado en un tenso debate con jóvenes de la UNI. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.

¿EN QUÉ PREGUNTA SUELEN FALLAR LOS POSTULANTES DURANTE EL EXAMEN DE ADMISIÓN?

A través del canal de YouTube, Academia Internet, el docente Salvattore Vargas, explicó uno de los problemas más frecuentes que tienen los postulantes en cuanto a geometría en el examen de admisión. Durante la prueba, los aspirantes reciben un gráfico con información específica en el que deben obtener un resultado, pero la equivocación que cometen muchos de los jóvenes es que se basan en el aspecto de la imagen. Es decir, varios suponen que la figura representa un triángulo pitagórico con lados de 3, 4 y 5, teniendo como resultado el valor de “X” es 9.

Lo cierto es que no es así, ya que, según el profesor peruano, en geometría todo debe estar definido y continuar con un enfoque lógico y matemático para encontrar la respuesta correcta. Por lo tanto, la solución es dividir la figura con los datos que se haya brindado y aplicar el teorema de Pitágoras. Así, el cálculo adecuado revela que el valor de “X” es la raíz cuadrada de 71, por lo que se prescinde de la suposición equivocada al inicio. “En geometría, no puedes asumir que ciertos segmentos son paralelos o que los ángulos miden 90 grados sin que la pregunta lo indique explícitamente. Todo debe estar definido y demostrado”, detalló Vargas.