La seguridad es una de nuestras grandes prioridades, por eso es muy importante que conozcamos los elementos de seguridad básicos que están diseñados para cuidar tu vida y la de tu vehículo; a continuación algunos elementos a tomar en cuenta.

1. Botiquín de primeros auxilios: gran cantidad de personas consideran el auto como su segundo hogar, ya sea porque transcurren mucho tiempo en este o por el uso constante que le das. Por ello, siempre debes cargar un kit básco de primeros auxilios que puede incluir analgésicos, jeringas descartables, agua oxigenada, antisépticos, cloruro de sodio, guantes de latex, alcohol, gasas, vendas, esparadrapos, tijeras de punta redonda, así como el manual de primeros auxilios.

2. Llanta de repuesto: es muy importante porque cualquiera esta sujeto a sufrir alguna pinchadura de llanta o avería que podría arruniar tus planes. En ese sentido, es responsable que lleves una llanta de repuesto, porque de lo contrario podrías quedar varado.

La llanta de repuesto te podría salvar de una emergencia / Pixabay / Bajo licencia Creative Commons

3. Gata hidráulica: este elemento es muy complementario al anterior mencionado, ya que el cambio de la llanta únicamente dependerá de que cuentes con una gata hidráulica. Si tu auto es nuevo probablemente ya estés portando uno de fábrica, pero sino preocupate en obtener una.

4. Cables para pasar corriente: muchas veces cuando no se realiza los mantenimientos necesarios al vehículo, no se obtiene información sobre el nivel de carga de la batería, y el estar desinformados sobre esto podría convertirse en una pesadilla. Si el auto no arranca porque la batería se descargó, podrías usar los cables para pasar corriente y así poder salir de esa emergencia.

5. Triángulo de emergencia: seguridad vehicular implica que seas responsable contigo mismo y con otros conductores. Por ello, no debes olvidar portar los triángulos de emergencia, ya que ellos alertarán a otros choferes que tu vehículo esta inmovilizado. En el Perú, el Reglamento de Tránsito indica que debes colocarlo a una distancia no menor a 50 metros y no mayor a 150 metros, en el mismo sentido de circulación del vehículo inmovilizado.