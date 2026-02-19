Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El sistema de auto Start-Stop en el ojo de la tormenta debido a las políticas de Trump. (Foto: Ford)
El sistema de auto Start-Stop en el ojo de la tormenta debido a las políticas de Trump. (Foto: Ford)
/ Ford
Por Redacción EC

La política ambiental y la ingeniería automotriz vuelven a cruzarse en Estados Unidos. La reciente decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), respaldada por la administración de Donald Trump, de eliminar los créditos regulatorios vinculados a la tecnología “start-stop” marca un punto de inflexión en la discusión sobre eficiencia energética y reducción de emisiones en los vehículos modernos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Groove RS: ¿cuánto rinde y ahorra el SUV más barato de Chevrolet en el Perú?
Automotriz

Groove RS: ¿cuánto rinde y ahorra el SUV más barato de Chevrolet en el Perú?

¿El fin del “start-stop” en los autos? La nueva ofensiva regulatoria de EE. UU. que reabre el debate sobre eficiencia y emisiones
Automotriz

¿El fin del “start-stop” en los autos? La nueva ofensiva regulatoria de EE. UU. que reabre el debate sobre eficiencia y emisiones

Arranque histórico: ventas de vehículos baten récord en enero del 2026
Automotriz

Arranque histórico: ventas de vehículos baten récord en enero del 2026

China cambia las reglas de la industria automotriz y exigirá controles físicos en los vehículos
Automotriz

China cambia las reglas de la industria automotriz y exigirá controles físicos en los vehículos