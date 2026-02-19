Arranque histórico: ventas de vehículos baten récord en enero del 2026

Según cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la comercialización de vehículos livianos nuevos llegó a 20.628 unidades en enero de 2026, lo que representó un récord histórico mensual y un aumento de 24% respecto a enero de 2025.

“Este resultado refleja un entorno que sigue favoreciendo la decisión de compra: mayor dinamismo económico, mejores condiciones financieras y una oferta más amplia de marcas y modelos”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP.

Al revisar el desempeño por categorías, se observa el liderazgo de las SUV, que registraron 11.117 unidades vendidas en enero de 2026, un incremento anual de 34,1%, y pasaron a representar el 54% de las ventas totales de vehículos livianos nuevos. En tanto, se comercializaron 3.937 pickups y furgonetas (+3,8% interanual). Por su parte, los automóviles sumaron 3.007 unidades (+28,6%), mientras que las camionetas alcanzaron 2.557 unidades (+16,4%).

Detrás de este desempeño se mantiene un conjunto de factores que impulsa la demanda: inversión privada en aumento, mejoras en los niveles de empleo e ingresos, inflación dentro del rango meta del BCRP, tipo de cambio bajo, liquidez extraordinaria en los hogares, disponibilidad de stock y mayor tracción del financiamiento, entre otros.

“El acceso al crédito vehicular viene ganando protagonismo y, junto con un tipo de cambio favorable, está apoyando el repunte del mercado”, explicó Morisaki.

El conductor de camión propietario/operador tiene uno de los trabajos con mejor sueldo este 2026 (Foto: Freepik)

En lo que respecta al mercado de camiones y tractocamiones, este también sostuvo su comportamiento positivo y reportó 2.069 unidades vendidas en enero de 2026, una expansión anual de 32,4%. De otro lado, la venta de minibuses y ómnibus nuevos registró 372 unidades, un aumento de 9,4% en comparación con enero de 2025. El buen desempeño de la economía, que dinamiza diversos sectores productivos, y la disponibilidad de oferta por parte de las empresas del sector automotor explican este comportamiento favorable, en un segmento clave para movilizar personas y mercancías.

Para Morisaki, “cuando la actividad económica se acelera, la demanda de transporte y logística se incrementa, y eso se traduce en una mayor necesidad de renovar y ampliar flotas, tanto para carga como para pasajeros”.

Por su parte, el segmento de motos y trimotos continúa ganando relevancia. Sus ventas alcanzaron 41.269 unidades al cierre del primer mes del 2026, un aumento anual de 22,7%. Este resultado se da en un contexto de mejora de la capacidad adquisitiva de las familias, mayor disponibilidad de stock en un mercado altamente competitivo, tipo de cambio favorable y mayor acceso al crédito, entre otros elementos.

¡Atención! El MTC prohíbe la circulación de motocicletas con dos personas a bordo: ¿a cuánto asciende la multa por incumplimiento?. (Fuente: El Peruano)

En este punto, es importante destacar que, para miles de familias peruanas, la motocicleta es una herramienta de inclusión económica; para las ciudades, un actor clave en la logística; y para millones de personas, una alternativa real de movilidad cotidiana.

“Hacia adelante, se espera un mercado dinámico, en línea con las perspectivas positivas del consumo privado. No obstante, el ritmo podría moderarse en el segundo trimestre debido al próximo proceso electoral, para luego recuperarse. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que recientemente la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) acaba de lanzar la alerta climática por “El Niño Costero”, por lo que se debe monitorear su magnitud y por ende su impacto en sectores claves de la economía como pesca, agroexportación, entre otros”, finalizó Morisaki.