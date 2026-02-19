Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las ventas de autos alcanzaron a 20.628 en enero del 2026. (Foto: AAP)
Las ventas de autos alcanzaron a 20.628 en enero del 2026. (Foto: AAP)
/ AAP
Por Redacción EC

Según cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la comercialización de vehículos livianos nuevos llegó a 20.628 unidades en enero de 2026, lo que representó un récord histórico mensual y un aumento de 24% respecto a enero de 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Arranque histórico: ventas de vehículos baten récord en enero del 2026
Automotriz

Arranque histórico: ventas de vehículos baten récord en enero del 2026

Groove RS: ¿cuánto rinde y ahorra el SUV más barato de Chevrolet en el Perú?
Automotriz

Groove RS: ¿cuánto rinde y ahorra el SUV más barato de Chevrolet en el Perú?

China cambia las reglas de la industria automotriz y exigirá controles físicos en los vehículos
Automotriz

China cambia las reglas de la industria automotriz y exigirá controles físicos en los vehículos

A 15 km/h y entre prejuicios: la historia de cómo nació el automóvil y la primera multa de tránsito que se emitió
Artículos Históricos

A 15 km/h y entre prejuicios: la historia de cómo nació el automóvil y la primera multa de tránsito que se emitió