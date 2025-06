Cuatro años atrás, HBO Max estrenaba una serie de siete episodios titulada "Mare of Easttown“. En ella, la detective Mare Sheehan intentaba poner orden en su pequeño pueblo a la par que contenía a su familia del verdadero descalabro. El rol protagónico en aquella propuesta televisiva recayó sobre la talentosa Kate Winslet. Pero el guion, es decir, el sustento argumental que lo explicaba todo, fue elaborado por Brad Ingelsby.

Ese mismo guionista vuelve hoy con otra historia en la que una mujer fuerte parece serlo todo. Hablamos de “Echo Valley”, la nueva apuesta de AppleTV+, una cadena que está bastante lejos de tener los cientos de millones de suscriptores que ostentan Netflix, Prime Video o el mismo HBO MAX, pero que, no obstante, presume varias producciones de muy buena factura. Sin ir muy lejos, recientemente destacaron “El estudio”, “Presumed Innocent”, “Sugar”, o las nuevas temporadas de “Severance” y “Ted Lasso”, entre otras.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

“Echo Valley” es un largometraje de 104 minutos de duración. En pantallas tenemos a Kate Garretson (Julianne Moore), una mujer que intenta superar la reciente pérdida de su segunda esposa a la par que reflota su granja en Echo Valley (“Valle del Eco”, en español), un extenso territorio ubicado en el condado de Chester (Pensilvania).

Antes de conocer a su ahora difunta esposa, Kate estuvo casada con Richard (Kyle MacLachlan), con quien tuvo a una hija de nombre Claire (Sydney Sweeney). La relación entre ex esposos parece ser buena, hasta que el tema del dinero entra a tallar. Y el tema del dinero está casi siempre vinculado a Claire, una jovencita que no ha podido superar sus problemas de adicción a las drogas, por lo que cada cierto tiempo, y usualmente de forma brusca, se aparece en la granja de su madre para pedirle un cheque.

La apariencia de perfección que irradia la extensa propiedad de la granjera Kate contrasta con lo que espectador comenzará a apreciar con el devenir de los minutos. En primer lugar, Claire comienza a realizar visitas algo inexplicables a su madre. Se sienta a comer con ella, la escucha, le pide prestada su Tablet para revisar los mensajes que le ha enviado su novio, etc.

Julianne Moore no ha perdido el toque. La ganadora del Oscar brilla con luz propia en este duro thriller.

Aunque ya mencionamos a Richard, en “Echo Valley” surgen una serie de identidades masculinas, digamos, nocivas. Ryan Sinclair (Edmund Donovan) es el novio de Claire, otro drogadicto al que le podríamos añadir muy malas juntas. Arriba de la pareja se encuentra, como resulta común en casos de tráfico menor de drogas, el ‘dealer’: Jackie Lawson (Domhall Gleeson).

El primer gran conflicto de la película de AppleTV+ tiene que ver con una ‘ayuda’ urgente que Claire le pide a su madre. Una noche cualquiera, la joven llega con ropa manchada de sangre y le dice simplemente que no es suya. De inmediato se activan las alarmas de parte de Kate: aunque adicta a las drogas y sumamente irrespetuosa en ocasiones, madre solo hay una, y debe respaldar a Claire. Así pues, la granjera –dos veces casada y hoy viuda—idea hundir el cadáver que le trajo su hija en el lago Marsh Creek. Y aunque al inicio las dificultades parecen muchas, finalmente lo logra.

Madre e hija en una charla dentro de "Echo Valley".

Hasta este punto, la película dirigida por Michael Pearce sigue un desenvolvimiento correcto. La ganadora del Oscar Julianne Moore acierta siempre al darle vida a una madre que reparte sus pensamientos entre el duelo por la muerte de su esposa y la incertidumbre por el paradero de su hija adicta. En el medio de todo esto, por supuesto, debe alimentar caballos, cuidar a su perro Cooper, dictar clases de equitación, y, forzada por las circunstancias, humillarse ante su primer esposo, para que este le brinde el dinero necesario para arreglar los costosos daños en la granja.

Del otro lado, Sweeney –a quien vimos en series como “Euphoria” o “The White Lotus” --, tiene un desempeño irregular, tal vez reflejo de la intermitencia de un personaje que entra y sale a la historia más para ‘incomodar’ la vida de la protagonista, que para dejar su impronta. Aunque, como siempre, hay excepciones. En la primera mitad del filme, Claire se sumerge en el lago y dialoga desde allí con su madre. A la joven le bastan un par de frases (“Fallar como en todo lo que he hecho en mi vida”, por ejemplo) para revelarnos que, pese a su edad, se considera derrotada por la vida. Y un abrazo de su madre no será suficiente para quitarle esa idea de la cabeza.

Domhnall Gleeson hace un gran trabajo como villano de la cinta.

El segundo tramo de “Echo Valley” es enteramente un thriller. Asociado con los personajes más inesperados, el ‘dealer’ de droga Jackie Lawson ha encontrado la manera de extorsionar a Kate con su secreto más temido. La granjera no puede reaccionar como lo haría cualquiera de nosotros, pues sí, hace un par de días hundió un cadáver en el lago Marsh Creek. En los próximos minutos, seremos testigos del talento del irlandés Domhnall Gleeson para interpretar a un perturbado personaje que humilla a nuestra protagonista y se instala en su granja por decisión propia.

La cinta que acaba de estrenar AppleTV+ posee momentos muy bien logrados. El ‘feliz’ diálogo madre e hija en el Marsh Creek bien podría ser uno de ellos. El abrazo por la espalda de madre a hija es como una isla en medio de tanto desasosiego.

Luego, casi a la mitad de la historia, la hija de Kate irrumpe en casa para exigirle, nuevamente, le “dé un cheque porque necesita dinero”. La granjera responde que no lo tiene. Es cuando Claire, acompañada de su novio Ryan (también adicto), amenaza con llevarse al perro para “abandonarlo en medio de la nada y que no sepa cómo regresar”. El desplazamiento que ambas efectúan por la casa del fundo (incluido el del propio can) es tan convincente como conmovedor. Los ojos de Sweeney son los de una persona que ha pasado de clínica en clínica intentando desintoxicarse sin resultado alguno. Y los de Moore reflejan lo que los de Kate Winslet reflejaban en la “Mare of Easttown” de Ingelsby: dolor.

Fiona Shaw interpreta a Leslie, la amiga de Kate.

A su manera, “Mare of Easttown” y “Echo Valley” son propuestas sobre mujeres poderosas que se sobreponen a situaciones límite. La detective interpretada por Winslet va contracorriente en la búsqueda de un asesino, pese a que nadie confía en ella porque en el pasado no pudo resolver un comentado crimen. La granjera –en lo que será un plot twist que podría no encajarles mucho sentido a algunos televidentes—pasará de la pasividad a tomar justicia con sus propias manos sin necesidad siquiera de levantar su tono de voz. Aunque, lamentablemente, cuando todo parezca ser algo mejor y la felicidad se asome, Claire estará nuevamente allí, con otro grave problema qué resolver.