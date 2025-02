La vida de Bob Dylan ha sido un enigma para muchos. Desde su ascenso meteórico en los años 60 hasta su constante reinvención, su historia no es la típica de un artista que sigue una línea recta de éxito. “Un completo desconocido” (título original: “A Complete Unknown”), dirigida por James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet, se adentra en un momento clave de su carrera: cuando dejó atrás el folk tradicional para electrificar su música y, con ello, dividir a toda una generación.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Un completo desconocido” y esto es lo que pensamos.

Con un guion coescrito por Mangold y Jay Cocks, la película no sigue el esquema de “ascenso, caída y redención” que suelen tener los biopics musicales. En su lugar, nos muestra a un Dylan que asciende sin frenos, sin saber realmente a dónde lo llevará su propio impulso creativo. Chalamet no solo actúa como Dylan: se convierte en él. Desde su actitud desafiante hasta su peculiar manera de cantar, el actor ofrece una interpretación que captura la esencia del legendario músico sin caer en la imitación vacía.

El dilema de la autenticidad: Dylan y su evolución

Uno de los grandes temas de la película es la autenticidad en la música. Dylan, en la película, es retratado como un artista que no quiere ser prisionero de las expectativas. Aunque el mundo del folk lo había elevado como la voz de su generación, él tenía otros planes: no quería ser un símbolo, sino un músico en constante evolución.

Timothée Chalamet tiene una nominación a los Premios Oscar por "Un completo desconocido". (Foto: Disney)

El conflicto principal se desarrolla cuando Dylan decide electrificar su sonido en el Festival de Newport de 1965, un momento icónico que dividió a su público. Aquí es donde la película brilla, mostrando no solo el impacto del cambio en la industria musical, sino también el peso de la fama y la presión de quienes querían que Dylan siguiera siendo “el mismo de siempre”. En una escena clave, cuando alguien lo llama “Judas” desde la multitud, Dylan simplemente responde con ironía y sigue tocando. Es un momento que encapsula toda la esencia del filme.

Timothée Chalamet: un Dylan magnético

Timothée Chalamet demuestra que es mucho más que una cara bonita de Hollywood. Su interpretación de Dylan es magnética, compleja y llena de matices. No solo canta él mismo todas las canciones de la película, sino que también adopta el peculiar estilo vocal del músico, con sus frases arrastradas y su entonación impredecible.

Más allá de la voz, Chalamet capta la esencia de Dylan: un joven insolente, sarcástico y a la vez frágil, que no teme desafiar las reglas. Su actuación es especialmente impresionante en los momentos en los que Dylan interactúa con sus contemporáneos, como Joan Baez (interpretada por Monica Barbaro) o Pete Seeger (un excelente Edward Norton). En cada diálogo, cada mirada, se siente la lucha interna de un artista atrapado entre su arte y la percepción del mundo sobre él.

Un reparto de lujo que complementa la historia

Además de Chalamet, la película cuenta con un elenco de primer nivel. Elle Fanning interpreta a Sylvie Russo, basada en Suze Rotolo, la primera novia de Dylan y una de sus mayores influencias en su etapa inicial. Fanning logra darle humanidad a un personaje que podría haber sido solo “la novia del protagonista”, mostrando cómo la relación con Dylan la afecta profundamente.

Monica Barbaro, como Joan Baez, es otro gran acierto del filme. Su relación con Dylan está llena de tensión y admiración mutua, y Barbaro logra capturar la esencia de Baez sin caer en la caricatura. Por otro lado, Boyd Holbrook aparece como Johnny Cash, aportando carisma y energía a cada escena en la que participa.

Edward Norton, en el papel de Pete Seeger, es el corazón emocional del filme. Su interpretación es contenida pero poderosa, especialmente en las escenas donde se enfrenta a Dylan por abandonar el folk tradicional. La química entre él y Chalamet es clave para entender el choque generacional dentro de la música en ese momento.

La dirección de James Mangold: más que un biopic convencional

James Mangold ya había demostrado su talento en películas biográficas con “Walk the Line” (2005), sobre Johnny Cash. Sin embargo, en Un completo desconocido, evita los clichés del género y nos ofrece una historia que se siente más como un viaje emocional que como un simple recuento de hechos.

Mangold no se limita a mostrar momentos icónicos de la vida de Dylan; en su lugar, los reinterpreta, dándoles una nueva perspectiva. La cinematografía es vibrante y la música juega un papel fundamental, con interpretaciones en vivo que se sienten orgánicas y naturales. El montaje también es clave: en lugar de seguir una estructura rígida, la película fluye de una escena a otra con una energía casi improvisada, al igual que la música de Dylan.

La música como protagonista

Uno de los mayores aciertos del filme es cómo se integra la música a la narrativa. A diferencia de otros biopics que solo incluyen fragmentos de canciones, aquí las interpretaciones completas forman parte esencial de la historia. Desde Don’t Think Twice, It’s All Right hasta Like a Rolling Stone, cada canción tiene un propósito narrativo.

Además, la película logra capturar la emoción de los conciertos en vivo, especialmente en el clímax del Festival de Newport. La sensación de tensión en la audiencia, la reacción de Dylan y su banda, y el sonido electrizante de las guitarras crean un momento que se siente tan real como si estuviéramos viendo imágenes de archivo.

¿Es “Un completo desconocido” la mejor película sobre Bob Dylan?

Comparar esta película con otros intentos de retratar a Dylan en el cine es inevitable. “I’m Not There” (2007), de Todd Haynes, optó por un enfoque más abstracto, dividiendo a Dylan en múltiples personajes interpretados por diferentes actores (incluyendo a Cate Blanchett). “Inside Llewyn Davis” (2013), de los hermanos Coen, capturó el espíritu del folk sin centrarse directamente en Dylan.

Lo que hace especial a “Un completo desconocido” es que no intenta desentrañar completamente la figura de Dylan. En su lugar, nos muestra un momento clave en su carrera y nos deja con más preguntas que respuestas, lo cual es apropiado para un artista que ha pasado toda su vida evitando ser encasillado.

Conclusión: un biopic que desafía las reglas

“Un completo desconocido” no es solo una película biográfica; es una exploración sobre la identidad, la fama y la evolución artística. Con una dirección impecable, un elenco brillante y una interpretación inolvidable de Timothée Chalamet, esta película captura el espíritu rebelde de Bob Dylan sin tratar de explicarlo del todo.

Para los fanáticos de la música y el cine, es una experiencia imperdible. Y para aquellos que aún no conocen a Dylan, puede ser la puerta de entrada perfecta a la historia de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos.

“Un completo desconocido” ya se encuentra disponible en cines de Perú.

