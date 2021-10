¡A qué no te has olvidado de “Art Attack”! Es la serie de creatividad más divertida e icónica entre 2000 y 2010. Hoy, los pequeños de la casas y los grandes también podrán entretenerse armando piezas sencillas al ritmo de la marca infantil más grande. Disney Plus estrenará la reversión del programa juvenil en 2022.

El primer programa de Disney Channel en español estaba conducido por el mexicano Rui Torres, quien quedó en el corazón infantil de muchos. Esta vez, la nueva serie se llamará “Art Attack: modo desafío”, y tendrá dos versiones, la brasileña y la mexicana, que estarán estará protagonizadas por influencers adolescentes. Se trata de una apuesta moderna más parecida a un formato de reality y game show.

Te presentamos a las nuevas estrellas de “Art Attack” en la versión de México:

¡Antrax, youtuber y gamer mexicano!

¡Franco Ceres, tik toker argentino!

¡Liz Rangel, artista plástica y youtuber mexicana!

¡Dani Hoyos, youtuber mexicana especializada en arte y manualidades!

¡Joo Skellington, maquillista mexicano especializado en efectos especiales!

“Art Attack” en la versión de Brasil:

¡Paty Leda, artista plástica y youtuber!

¡Maju Sanchez, maker, cantante y tik toker!

¡Tom Filho, fotógrafo y tik toker!

¡Cauê Bueno, creador digital y gamer!

¡Carol Wang, artista plástica y muralista!

Todos ellos enfrentarán desafíos plásticos que serán conducidos por un personaje llamado “Qbeta” (Paula Telecha). Ella les entregará en cada capítulo una caja misteriosa que esconde el reto que tendrán que cumplir. Para armar cada prototipo, deberán jugar y utilizar sus conocimientos, como la fotografía, la gastronomía, la escultura, el dibujo tradicional, la animación, el muralismo, etc.

Es una producción dirigida por el latinoamericano El Vasco Hormaeche. El equipo empieza grabaciones en Buenos Aires, Argentina, donde está el set más grande y equipado con todos los materiales plásticos para cumplir los retos para filmar los 12 episodios de 22 minutos de duración.

¿SABÍAS QUE?

La primera producción original de “Art Attack” en inglés tuvo como protagonista al británico Newil Buchanan y el programa no se llamaba así, sino “Artemanía” (1996-2001). Lo transmitía Discovery Kids hasta que años más tarde Disney adquirió los derechos. Pronto vendría la versión de 1998 con Rui Torres en español, que después cambiaría de conductores para versión española, a Jordi Cruz y Guillermo Martínez.

