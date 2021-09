Lo mejor de la televisión será premiado este 19 de setiembre en los Premios Emmy 2021 y una de las series que ha destacado para esta ceremonia es “WandaVision” de Disney+ con 23 nominaciones, entre ellas destaca la categoría de Mejor serie de antología limitada o película para TV.

En el evento se realizará este domingo en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, “WandaVision” competirá en importantes categorías de Miniseries. Aquí te brindamos más detalles.

La serie de Disney+, que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), logró cautivar a la crítica y a los fans, así como a la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Por ello, “WandaVision” disputará el premio a Mejor serie de antología limitada o película para TV junto a “I May Destroy You” (HBO), “Mare of Easttown”(HBO), “The Queen’s Gambit” (Netflix) y “The Underground Railroad” (Prime Video).

Paul Bettany y Elizabeth Olsen, protagonistas de "WandaVision". (Foto: Disney+)

Por su parte, Elizabeth Olsen compite en la categoría Mejor actriz en serie de antología, limitada o película para TV al lado de Michaela Cole (“I May Destroy You”), Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”), Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”) y Kate Winslet (“Mare of Easttown”).

Mientras tanto, Paul Bettany competirá por Mejor actor en serie de antología, serie limitada o película para TV, donde también están nominados Hugh Grant (“The Undoing”), Ewan McGregor (“Hanston”), Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”) y Leslie Odom Jr. (“Hamilton”).

Además, Kathryn Hahn fue nominada a Mejor actriz de reparto con Renée Elise Goldsberry (“Hamilton”), Moses Ingram (“The Queen’s Gambit”), Jean Smart (“Mare of Easttown”), Julianne Nicholson (“Mare of Easttown”) y Phillipa Soo (“Hamilton”).

La serie del MCU participará en las categorías de Mejor dirección con Matt Shakman y Mejor guion por tres episodios: “Filmed Before a Live Studio Audience” escrito por Jac Schaeffer, “All-New Halloween Spooktacular!” de Chuck Hayward y Peter Cameron y “Previously On” de Laura Donney.

Premios a las Artes Creativas

Los Premios Emmy también reconocen a las diversas producciones en aspectos técnicos y creativos. La premiación de estas categorías se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre. Conoce en cuáles ganó “WandaVision”.

La serie que está disponible en Disney+ compitió por Mejor diseño de producción para un programa narrativo (media hora), donde estaban “Emily In Paris”, “Hacks: Primm”, “Ted Lasso: For The Children” y “United States Of Al: Pilot”. “WandaVision” resultó como la ganadora.

Las otras dos categorías donde logró alzar la estatuilla de los Emmy fue en Mejor música y letras originales por “Agatha All Along” en el episodio “Breaking The Fourth Wall” y Mejor vestuario de fantasía/ciencia ficción por el capítulo “Filmed Before A Live Studio Audience”, donde superó a series como “The Handmaid’s Tale”, “Lovecraft Country”, “The Mandalorian” y “The Umbrella Academy”.

Cabe resaltar que “WandaVision” no logró llevarse la estatuilla en otras doce categorías dentro de esta premiación, incluyendo Mejor casting para serie de antología o película para TV, Mejor edición de serie limitada, antológica o película (una cámara), Mejor peinado de época o de personaje y Mejor diseño de títulos.

Otras de las categorías fueron Mejor maquillaje de época o personaje (no prostético), Reparto para una serie o película limitada o de antología, Montaje de dos imágenes de una cámara y Mezcla de sonido.

Las últimas estatuillas que “WandaVision” no logró llevarse fueron Mejores efectos visuales especiales en una serie o película para televisión, Tema del título principal, Supervisión musical y Partitura dramática original.

