Kendrick Lamar comandó uno de los escenarios más destacados del mundo el domingo como cabeza de cartel del entretiempo del Super Bowl, otro logro más para el laureado rapero que ha ascendido a nuevas alturas en el mundo del pop.

Lamar interpretó una serie de sus clásicos mientras jugaba con su público, que tenía una gran duda: ¿interpretaría “Not Like Us”, la mordaz canción de diss que sirvió como golpe de gracia en su batalla de rap con Drake?

El tremendamente contagioso éxito lanzado en mayo de 2024 muestra al ganador del Premio Pulitzer, Lamar - el primer artista de rap en solitario en dirigir un espectáculo de entretiempo del Super Bowl, que este año vio a los Philadelphia Eagles derrotar a los Kansas City Chiefs- usar sus frases ingeniosas para acusar a Drake de pedofilia.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

“Quiero interpretar vuestra canción favorita”, dijo en un momento durante el set de 13 minutos -la línea de bajo de la canción ganadora del Grammy, omnipresente e inmediatamente reconocible, resonó-, “pero ya sabes que les encanta demandar”.

¿Qué temas cantó Kendrick Lamar en el Super Bowl?

Ofreció sus clásicos como “Humble” y “DNA”, así como temas de su álbum más reciente “GNX” --comenzó el set sobre el auto Buick Grand National que le da nombre--, incluyendo “Squabble Up” antes de provocar un frenesí entre los fans al ofrecer lo mejor, una interpretación desgarradora de “Not Like Us”.

Lamar dejó caer la blasfemia y la palabra “pedófilo”, pero no se detuvo antes de llegar a la línea de dinero, rapeando “tryna strike a chord and it’s probably A-minoooooor” (tratando de tocar un acorde y probablemente sea A-minoooooor) en televisión en vivo frente a decenas de miles de espectadores y aproximadamente 100 millones de espectadores.

Al cantar la letra “say, Drake, I hear you like ‘em young” (Drake, oigo que te gustan jóvenes), Lamar miró directamente a la cámara, bailando sobre la tumba de batalla del rapero canadiense mientras lucía una cadena con un colgante enorme: una a minúscula.

Es casi seguro que la actuación dará inicio a más disputas legales: Drake, el rapero con mayores ingresos del momento, presentó recientemente una demanda por difamación contra su propio sello discográfico, Universal Music Group (UMG), que también representa a Lamar.

Drake está demandando a UMG y no a Lamar, pero abundaban las preguntas antes del set del Super Bowl sobre si interpretar la canción en uno de los principales escenarios mundiales podría abrir la puerta a más litigios .

Kendrick Lamar en el Super Bowl.

“Not Like Us” dominó el set pero también fue una actuación que rindió homenaje a la extensa obra del rapero de 37 años.

¿Dónde ver el Super Bowl LIX en streaming?

La transmisión oficial para América Latina del Super Bowl es vía Disney+, el servicio que a través de su canal Star+ transmite eventos deportivos en directo, entre ellos todos los partidos de la NFL.

Este es el link oficial para revivir la transmisión. La plataforma tiene un costo de suscripción de 45,90 soles (moneda peruana) por su plan mensual básico.

Video oficial del show de Kendrick Lamar

La presentación de Kendrick Lamar ya está disponible en el canal oficial de la NFL en YouTube a través de este enlace.

Nacido en Compton, California, Kendrick Lamar es reconocido como uno de los escritores de música contemporánea más impactantes, con versos que ofrecen perspectivas personales que abordan problemas sistémicos como las relaciones raciales y la pobreza estructural.

Lamar trajo algo de esa energía al escenario del Super Bowl, que incluyó al narrador del set, el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, un personaje emblemático del patriotismo estadounidense que ha aparecido con frecuencia en la propaganda militar. Otro cameo notable fue el de Serena Williams, la leyenda del tenis que también es oriunda de Compton y que salió brevemente con Drake.