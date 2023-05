Un día, la esposa de Ed Sheeran le dijo que sacar de la cuna a Lyra, su hija, es un mal hábito que afectaría su sueño. Esto se graba en la mente del cantante británico y, durante una sesión junto al productor y artista Fred Again, y su amigo y principal co-escritor Johnny McDaid, entre otros músicos, sale a la luz la frase de la canción “Bad Habits”: “My bad habits lead to late nights endin’ alone” (”Con los malos hábitos no duermes”, traducido al español). De alguna forma, el cantautor más cuestionado por una denuncia de plagio en su contra recuerda a su familia y explora en la inmensidad del mar de ideas musicales que tiene en la cabeza para crear en 30 minutos una canción, según afirma el cantautor en su propia serie documental de Disney+, “Ed Sheeran: la suma de todo”.

Dirigido por David Soutar (”One Direction: la película del concierto”, “Mo farah: No Easy Mile”) y con la participación de Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn, el rapero británico Stormzy, así como otras figuras musicales, el cantante habla de la parte más trágica de sus 32 años de vida resumida en cuatro capítulos: Amor (33 minutos), Pérdida (32 minutos), Concentración (31 minutos) y Superación (34 minutos).

La docuserie funciona como la catarsis de Ed Sheeran, quien fue acusado por el músico Sami Chokri de plagio en la canción “Shape Of You” y después por el cantante estadounidense Marvin Gaye en el éxito “Thinking Out Loud”, con el cual el británico había ganado el premio Grammy a Canción del año en 2016. Es también el seguimiento del dolor a través de una cámara que lo acompaña en las penas de su familia por el diagnóstico de cáncer de su esposa y la muerte de su mejor amigo y artífice de su éxito, Jamal Edwards.

“Ed Sheeran: la suma de todo” —de acuerdo a la peculiar costumbre de nombrar sus sencillos y álbumes con un símbolo matemático— navega por los espacios más profundos del cantante, esos de lágrimas en primer plano y caretas de felicidad detrás del telón, pero también refleja la verdadera personalidad de ‘Ed’ y su esposa Cherry Seaborn. Porque, en medio de ese amor incondicional que data desde el colegio, nada tiene que ser tan dramático para ellos, aunque lo es, cuando tratan de enmascarar las malas noticias entre risas y los momentos tensos, pasando la conversación de un plano crudo a otro más ligero y casi sarcástico.

Si bien hay una historia de amor en la serie documental, también están esos espacios musicales donde el cantante se para en el escenario junto a Beyonce para interpretar “We Found Love” o está encontrando acordes para las improvisaciones de letras que fluyen de su ser en un estudio. En realidad, el éxito de Ed Sheeran traspasa los límites de la música a partir de las colaboraciones y contribuciones a las canciones de fenómenos de la industria, como One Direction (”Take Me Home”), Taylor Swift (”Everything Has Changed”), Pharrell Williams (”Sing”), entre otras figuras que no aparecen ni se mencionan en los capítulos, porque el tratamiento se basa en el cúmulo de acontecimientos trágicos que esconden los álbumes del británico y lo difícil que es denudarse a través de estos.

Por un momento, la cámara puede parecer un poco inverosímil, pues no teme ser invasiva con el llanto y la ansiedad de Sheeran en el auto o la casa, o mantener una composición falsa de su matrimonio mientras la pareja corre en el jardín y está comentando cómo será su día. Sin embargo, estamos hablando de un documento firmado por Disney y acreditado por el artista, donde hay una argumento claro de lo que él pretende revelar sobre su vida y su familia; de alguna forma, luchando por salvaguardar su imagen y que el público comprenda las catástrofes por las cuales pasó, principalmente, en 2022. Por eso, ninguna parte habla mal o cuestiona su actitud.

Gran porcentaje de la serie es un homenaje a Jamal Edwards, el youtuber del canal SBTV que descubrió a Sheeran en sus inicios, cuando tocaba en pubs, vendía sus discos en clubs sin temor al rechazo y las discográficas rechazan sus canciones. En el cuarto capítulo, la historia va concluyendo en un desesperado grito de ayuda por la salud mental del cantante, así como un discurso sobre la vida y la muerte, y a dónde lleva el éxito a la gente. Todo esto se desarrolla alrededor del legado musical que deja su mejor amigo y colega de la música, ya fallecido en 2022. La realización del videoclip del rap F64 en el estadio de fútbol del Chelsea es una captura conmovedora en ese episodio.

El quinto álbum musical de Ed Sheeran se lanza el 5 de mayo de este año. Se presenta como un proyecto importante, una idea que empezó en 2011 con +, siguió en 2014 con X, luego en 2017 con ÷, después en 2021 con = y termina con Subtract, el álbum acústico “perfecto”, una “obsesión”, dice el cantante en la serie documental. Fue como sumergirse en el agua. Por eso, el logo de la colección musical es un salpicón en fondo amarillo. Se trata de un trabajo donde el tumor de su esposa, los cuestionamientos sobre su música, el estrés por la fama y el dolor de una pérdida se reúnen al ritmo de lo que —hay esperanza— podría ser el mejor álbum de carrera.

