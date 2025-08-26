Darren Aronofsky se confiesa sobre “Atrapado robando”: “Quería hacer algo realmente entretenido”

El aclamado director Darren Aronofsky, conocido por títulos intensos y profundamente dramáticos como “Requiem for a Dream”, “El luchador” o “La ballena”, llega ahora con una propuesta inesperada: “Atrapado robando” (“Caught Stealing”), una comedia negra cargada de tensión, humor y caos urbano. La película se estrena en los cines del Perú este jueves 28 de agosto y promete mostrar una nueva faceta del cineasta.

En conversación exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, Aronofsky compartió detalles sobre la inspiración detrás de la cinta, su relación con el libro en el que se basa y la manera en la que construyó un elenco tan variado como sorprendente, con nombres que van desde Austin Butler y Matt Smith hasta la participación de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Una comedia negra con espíritu actual

Aunque la filmografía de Aronofsky ha estado marcada por historias densas y cargadas de dramatismo, “Atrapado robando” marca un punto de giro. El director reconoce que necesitaba algo distinto, tanto para él como para el público.

“Creo que el lugar en el que estamos en el mundo ahora mismo pide hacer algo que sea, simplemente, muy divertido. Pienso que las audiencias realmente quieren eso y, al mismo tiempo, era algo que yo mismo deseaba”, explicó.

El director asegura que su intención fue tomar un género clásico y darle su propio sello junto a su equipo de colaboradores de confianza: “Quería hacer un filme de género real y luego reunir a mi equipo de cineastas, con quienes he trabajado y crecido durante todos estos años, para traer toda la artesanía que hemos desarrollado y convertirlo en algo realmente entretenido”.

El origen literario y el encanto del East Village

“Atrapado robando” no surge de la nada: está basada en la novela homónima de Charlie Huston publicada en 2004. Para Aronofsky, la atracción hacia esta historia comenzó hace mucho tiempo.

“Cuando leí el libro hace unos 15 años me encantó la ambientación en el East Village de Nueva York, que es un vecindario increíble. Pensé que la inmediatez de la energía que transmite la novela sería muy divertido llevarla a la gran pantalla”, señaló.

El East Village noventero no solo funciona como escenario, sino como un personaje en sí mismo. El barrio, con su diversidad cultural y sus contrastes sociales, aporta una textura que define el tono de la película. Aronofsky subraya que quería retratar esa época con fidelidad, mostrando tanto su crudeza como su vitalidad.

Un protagonista atrapado en la espiral del caos

La historia gira en torno a Hank, interpretado por Austin Butler, un hombre que nunca parece encontrar un rumbo claro y cuyas decisiones lo arrastran cada vez más profundo en situaciones complicadas.

Sobre la estructura narrativa, Aronofsky explicó: “Es parte de cómo está construida la historia en ”Atrapado robando". No importa lo que Hank intente hacer, las cosas simplemente no salen bien y se van acumulando unas sobre otras. Sin embargo, él tiene un espíritu noble y un buen corazón, aunque nunca parece que las cosas terminen funcionando del todo”.

Este tono tragicómico, donde lo absurdo se mezcla con lo humano, da a la película un aire de comedia negra que se diferencia de los anteriores trabajos del director.

Un elenco inesperado y multicultural

Una de las mayores sorpresas de la película es la composición de su elenco. Además de Austin Butler, figuran nombres como Zoe Kravits y Matt Smith, junto con la participación especial de Benito Martínez Ocasio, el reggaetonero conocido como ‘Bad Bunny’.

Austin Butler, Matt Smith y Bad Bunny protagonizan “Atrapado Robando”. (Foto: Sony)

Aronofsky detalló cómo fue la inclusión del artista puertorriqueño:

“El East Village en los años noventa era, en gran parte, un espacio marcado por la cultura puertorriqueña. Y creo que Benito se sintió muy atraído por interpretar un personaje en ese mundo. En ”Bullet Train" había hecho de mexicano y eso lo incomodó un poco. Aquí estaba emocionado de poder representar a un puertorriqueño de verdad”.

El director además resaltó el compromiso del cantante en su proceso actoral: “Hizo mucha investigación sobre la cultura de aquella época y nos trajo un montón de ideas, incluso fue él quien propuso el nombre de su personaje. Fue muy divertido colaborar con él y se sintió muy auténtico en relación con cómo era Nueva York en los noventa”.

Matt Smith y la sorpresa del casting

El cineasta también explicó cómo figuras consagradas como Matt Smith se sumaron al proyecto. Para él, la clave no es solo el renombre del actor, sino su capacidad para encajar en el universo que construye.

“Siempre busco algo más que talento. Me interesa que un actor pueda adaptarse al mundo de la película, que aporte su propia mirada y se integre a la historia. En ese sentido, Matt fue una gran elección porque logró entender el tono de comedia negra que queríamos y al mismo tiempo dio un peso emocional a la historia”, destacó.

Humor y tensión: la mezcla buscada

Si bien el humor es central en “Atrapado robando”, Aronofsky no quiso renunciar a la tensión que caracteriza su cine. La combinación de ambos elementos fue parte de su búsqueda creativa.

“Es algo que se construye de manera natural dentro de la historia. Hank está siempre atrapado en un dilema donde cada cosa que hace lo complica más. Esa acumulación de problemas genera mucha tensión, pero a la vez situaciones absurdas que hacen reír. Es ese contraste lo que creo que le da fuerza al filme”, explicó.

Aronofsky y su nueva etapa como cineasta

Para los seguidores de Aronofsky, la llegada de esta película puede ser vista como un quiebre respecto a sus obras previas. Sin embargo, el director asegura que no lo vive como una contradicción, sino como una evolución.

“Creo que, como cineasta, uno siempre está explorando. He trabajado con historias muy intensas, pero también necesitaba hacer algo que simplemente fuera divertido. A veces el mundo lo pide y a veces tu espíritu también lo necesita. Eso fue lo que me impulsó en ”Atrapado robando"”.

Una experiencia para el público

Al hablar del estreno, Aronofsky enfatizó en la experiencia que quiere provocar en las audiencias.

“Quiero que la gente vaya al cine y la pase bien. Que se ría, que se sorprenda y que disfrute la energía del East Village de los noventa. Hicimos esta película con mucho cariño, reuniendo a un equipo que lleva años trabajando juntos, y lo que más me emociona es compartir ese viaje con el público”.

Conclusión: el cine de Aronofsky se reinventa

“Atrapado robando” llega como una obra que mezcla la mirada obsesiva de Darren Aronofsky con un tono más ligero y accesible. Si bien mantiene la complejidad emocional y la tensión narrativa que lo caracterizan, esta vez lo hace desde la comedia negra, un género que le permite jugar con lo absurdo, lo humano y lo inesperado.

El resultado, según lo que adelanta el propio director, es una experiencia distinta: un relato vibrante, con un protagonista entrañable y un elenco diverso que refleja la riqueza cultural del East Village neoyorquino en los años noventa.

La película se estrena este 28 de agosto en todos los cines del Perú.