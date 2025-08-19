“Haz que regrese”: tráiler oficial y fecha de estreno confirmada

El cine de terror vuelve a la pantalla grande con una de las propuestas más esperadas del año. Los hermanos Danny y Michael Philippou, responsables de la aclamada “Háblame”, presentan “Haz que regrese” (“Bring Her Back”), una película que combina horror psicológico con elementos sobrenaturales y que llegará a las salas de cine en Perú este 21 de agosto de 2025.

Tráiler oficial

Una historia marcada por lo íntimo y lo sobrenatural

El filme se centra en Andy y Piper, dos hermanos huérfanos que son adoptados por Laura, una mujer enigmática con un aura tan protectora como inquietante. Aislados en una misteriosa casa, pronto descubren que su nueva vida está envuelta en secretos turbios. Entre grabaciones extrañas, rituales prohibidos y una comunidad atrapada en el fanatismo, lo que parecía un drama familiar evoluciona hacia una pesadilla sobrenatural cargada de tensión.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

La narrativa promete sumergir al espectador en una experiencia sensorial intensa. Los Philippou revelaron que la historia tiene raíces muy personales: desde el deseo de independencia de una niña ciega hasta la pérdida de un amigo cercano, elementos que aportan una vulnerabilidad emocional pocas veces vista en el género.

Sally Hawkins lidera un reparto potente

La actriz británica Sally Hawkins, reconocida por su papel en “La forma del agua” y dos veces nominada al Óscar, interpreta a Laura, una figura maternal compleja que oscila entre lo protector y lo siniestro.

A su lado, Billy Barratt encarna a Andy, mientras que Sora Wong debuta en el cine como Piper, una joven con discapacidad visual que aporta frescura y autenticidad a la historia. El elenco se completa con Jonah Wren Phillips, Stephen Phillips, Mischa Heywood y Sally-Anne Upton, quienes dan vida a personajes que potencian la atmósfera inquietante de la película.

El estilo inconfundible de los hermanos Philippou

Tras el éxito internacional de “Háblame” en 2022, los Philippou regresan con una propuesta aún más ambiciosa. Filmada en Australia del Sur, “Haz que regrese” refleja nuevamente su sello autoral: crudeza visual, tensión psicológica y un enfoque en las emociones humanas más profundas.

El guion, escrito junto a Bill Hinzman, combina escenas intensas con un trasfondo cargado de simbolismo. Además, la película utiliza recursos visuales innovadores, como grabaciones caseras y una estética ritualista que recuerda a referentes modernos del terror como “Hereditary” o “El proyecto de la bruja de Blair”.

Un terror que toca fibras emocionales

Más allá de los sustos, la película busca explorar los lazos familiares, el duelo y la identidad desde un ángulo perturbador. “Haz que regrese” se perfila no solo como un filme de terror, sino como una obra con un fuerte componente humano que promete conmover al público mientras lo enfrenta a sus propios miedos.

Con su atmósfera opresiva y un elenco de primer nivel, esta nueva apuesta de los Philippou promete ser uno de los estrenos de terror más comentados del 2025.

Reparto principal

Sally Hawkins como Laura

Billy Barratt como Andy

Sora Wong como Piper

Jonah Wren Phillips

Stephen Phillips

Mischa Heywood

Sally-Anne Upton

Ficha técnica de “Haz que regrese”