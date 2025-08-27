“Atrapado robando”, la película que ha reinventado la dirección de Darren Aronofsky

Darren Aronofsky siempre ha sido un director asociado con el drama intenso y las exploraciones psicológicas más oscuras. Películas como “Réquiem por un sueño” o “El cisne negro” cimentaron su reputación como un cineasta que no le teme a lo perturbador ni a lo visceral. Sin embargo, con “Atrapado robando” (“Caught Stealing” en su título original), el director da un giro inesperado: se atreve con una historia de crimen, acción y humor negro que resulta no solo sorprendente, sino refrescante. El resultado es una cinta que mantiene la firma visual del cineasta, pero con un tono mucho más accesible y entretenido, capaz de conquistar tanto a los fanáticos del género como a quienes buscan una experiencia vibrante en la pantalla grande.

En Saltar Intro de El Comercio te contamos más a fondo qué nos pareció esta nueva cinta de Darren Aronofsky y cómo desarrolló a sus personajes de una forma distinta a la que nos tuvo acostumbrados.

Austin Butler brilla como un antihéroe inesperado

La gran apuesta de “Atrapado robando” está en su protagonista: Austin Butler. Tras deslumbrar al mundo con su interpretación de Elvis Presley, Butler demuestra aquí una versatilidad impresionante. Interpreta a Hank, un exjugador de béisbol que vio truncado su sueño profesional tras un accidente y que ahora sobrevive como bartender en un bar de mala muerte en el Nueva York de 1998.

Butler logra un equilibrio perfecto: Hank no es un héroe de acción tradicional, sino un hombre común atrapado en una situación extraordinaria. Su mezcla de ingenuidad, carisma y vulnerabilidad lo convierten en un personaje con el que es imposible no empatizar. Y cuando debe enfrentarse a mafiosos, corruptos y criminales de todo tipo, su evolución hacia un sobreviviente ingenioso resulta electrizante de ver.

Matt Smith y Bad Bunny: aliados y enemigos de lujo

La cinta también se beneficia de un reparto coral que potencia cada escena. Matt Smith, con su peculiar estilo, interpreta a Russ, un vecino punk británico cuya vida al límite desata el caos que arrastra a Hank. Su extravagancia inicial pronto se transforma en detonante de la acción, y Smith imprime una energía desbordante que contrasta con la ingenuidad de Butler.

Uno de los grandes atractivos es la participación de Bad Bunny, acreditado con su nombre real, Benito Martínez Ocasio. Aquí interpreta nada menos que al elegante líder de la mafia rusa. Su presencia magnética y su capacidad de transformar cada aparición en un espectáculo refuerzan la dimensión internacional del filme. Es un papel breve pero intenso.

Una Nueva York vibrante y nostálgico

Uno de los mayores logros de “Atrapado robando” es su ambientación. Aronofsky y su inseparable director de fotografía Matthew Libatique reconstruyen con detalle el Nueva York de finales de los 90, antes de que la gentrificación borrara gran parte de su esencia.

Desde los créditos iniciales que aparecen sobre azulejos de estaciones de metro deterioradas, hasta los grafitis, montones de basura en las calles y bares de mala muerte (Parecía el juego de GTA IV en ocasiones), todo está diseñado para transportar al espectador a una ciudad que es, al mismo tiempo, escenario y personaje. La paleta visual es luminosa, colorida, y sorprendentemente alegre para una historia plagada de violencia, lo que refuerza el carácter único de la película.

Acción, humor y violencia con sello Aronofsky

Aunque la película se mueve en el terreno del thriller criminal y la acción, Aronofsky no abandona del todo su estilo. Hay secuencias intensas, violentas y sangrientas, que recuerdan que detrás de la cámara está el mismo cineasta que nos estremeció con “Cisne negro”.

Sin embargo, lo que hace distinta a “Atrapado robando” es su tono juguetón. El humor negro se entremezcla con escenas de persecución y peleas callejeras, generando una dinámica que mantiene al espectador al filo de la butaca, pero también con una sonrisa cómplice. La violencia tiene consecuencias reales, pero la película nunca pierde su espíritu entretenido y ligero.

Un guion lleno de giros y personajes memorables

El guion, escrito por Charlie Huston y basado en su propia novela, está diseñado como una montaña rusa narrativa. Lo que comienza con un favor aparentemente inofensivo —cuidar al gato del vecino— termina convirtiéndose en una pesadilla de persecuciones, mafias rivales y sangre derramada.

La estructura coral permite que múltiples personajes entren y salgan de la historia, cada uno dejando una huella singular: Regina King como una detective dura pero empática, Zoë Kravitz como la novia paramédica que mezcla sensualidad y fortaleza, Griffin Dunne como el dueño del bar con pinta de motociclista envejecido, y Carol Kane como la inolvidable abuela de un par de mafiosos judíos interpretados con maestría por Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio.

Cada uno aporta un matiz diferente a esta tragicomedia criminal, reforzando la sensación de que estamos ante un rompecabezas en el que todo encaja a la perfección.

Aronofsky se reinventa y entrega su película más comercial y divertida

Para muchos, lo más sorprendente será ver a Darren Aronofsky rodando una cinta que parece sacada del universo de Guy Ritchie o de los ecos de “Pulp Fiction”. Y, sin embargo, “Atrapado robando” nunca pierde su autenticidad.

El director ha sabido adaptar su mirada para crear una propuesta distinta, con un ritmo dinámico, una narrativa entretenida y un acabado visual espectacular. Es, sin duda, su película más comercial hasta la fecha, pero también una demostración de que un autor puede reinventarse sin perder calidad.

Esto podría marcar un nuevo camino en la carrera de Aronofsky: el de un cineasta dispuesto a jugar con géneros populares y a demostrar que sabe moverse en registros más ligeros sin abandonar la excelencia técnica.

Austin Butler, estrella consolidada

Más allá de la dirección impecable, el gran triunfo de la película está en su protagonista. Austin Butler no solo confirma que es un actor de enorme talento, sino que se consolida como uno de los rostros más importantes de su generación en Hollywood.

Su capacidad para pasar de la vulnerabilidad más profunda a la acción frenética, su magnetismo en pantalla y su habilidad para cargar con el peso emocional de la trama hacen de su interpretación uno de los puntos más altos del año. Butler ya no es solo el joven que encarnó a Elvis: es un actor capaz de liderar grandes producciones y de sorprender con registros muy distintos.

