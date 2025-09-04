El universo de “El conjuro” ha marcado un antes y un después en el cine de terror contemporáneo. Lo que comenzó en 2013 bajo la dirección de James Wan se convirtió en una de las sagas más taquilleras y queridas del género. Ahora, con “El conjuro 4: últimos ritos”, Michael Chaves (quien ya había dirigido “La maldición de la Llorona”, “El conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo” y “La Monja 2″) asume la enorme responsabilidad de poner punto final a la historia de Ed y Lorraine Warren.

En una conversación exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, Chaves reveló los retos de dirigir esta entrega, el peso emocional de cerrar el arco de los protagonistas y la importancia de volver a las raíces del terror clásico.

Volver a la esencia del terror

Desde su estreno, “El conjuro” no solo se consolidó como una saga de miedo, sino como un homenaje al cine de horror de los años 70 y 80. Michael Chaves lo tiene muy claro y explica que la clave estuvo en rescatar esa estética (que por momentos evocaba al “Exorcista”).

“Con esta película quisimos capturar el espíritu del primer filme. Aquella atmósfera que era un tributo a las cintas de terror de los 70. Además, como la historia ocurre en 1986, era esencial reflejarlo visualmente”, señala el director.

Para lograrlo, el equipo utilizó lentes anamórficos de la serie C, los mismos que se emplearon en clásicos como “Poltergeist” o “Alien”. Esta decisión permitió generar una textura visual cargada de nostalgia y al mismo tiempo, de autenticidad.

Chaves comentó que también se inspiraron en títulos icónicos como “El Resplandor” y “Pesadilla en Elm Street”, dos películas que marcaron el imaginario del terror. “El lenguaje de ”El conjuro" siempre está evolucionando, pero hay que mantener esa esencia que lo hace reconocible”, explica.

El desafío de decir adiós

El subtítulo “Últimos ritos” ya anticipa lo que los fans temían: este será el final de la saga principal. Darle cierre a personajes tan queridos como Ed y Lorraine Warren no fue tarea sencilla.

“El gran reto fue ofrecer una conclusión satisfactoria. Esta película no solo es el final de una historia, sino también una despedida. Queríamos que el público sintiera esa emoción de cerrar un ciclo”, afirmó Chaves.

El director revela que la clave estuvo en darle protagonismo a Judy, la hija del matrimonio. “Nos enfocamos en el momento en que los padres deben dejar ir a sus hijos, cuando deben enfrentarse al mundo por sí mismos. Ese proceso de soltar es muy poderoso y queríamos reflejarlo en la trama”, explicó.

De esta manera, “Últimos ritos” no solo muestra a los Warren resolviendo un caso más, sino enfrentando una etapa inevitable: aprender a dejar que la siguiente generación continúe su camino.

Mia Tomlinson se convierte en una nueva protagonista de la saga al hacer de Judy Warren. (Foto: Warner Bros.)

El caso perfecto para el final

Uno de los aspectos más comentados entre los seguidores de “El conjuro” era qué caso elegiría la producción para cerrar la saga. La historia debía ser lo suficientemente significativa para despedir a los Warren y, al mismo tiempo, conectar con la esencia de las películas anteriores.

Chaves revela que la decisión recayó en el famoso “caso Smurl”, una familia católica de clase trabajadora que en los años 80 vivió una serie de fenómenos paranormales que atrajeron gran atención mediática.

“Fue uno de los últimos casos en la cronología real de los Warren. Además, tuvo mucha notoriedad en su momento: incluso llegaron a ser entrevistados por Larry King. Y lo más importante, nos permitía regresar a lo esencial: una casa embrujada”, detalló el director.

Tras la apuesta más experimental de “El conjuro 3″, que se inclinaba hacia un thriller de investigación, Chaves sintió que era necesario volver a los orígenes: una historia de familia, fe y miedo dentro de un hogar que se convierte en un infierno.

“El caso Smurl nos ofrecía a una familia entrañable, unida, con la que el público podía conectar de inmediato. Eso era crucial para lograr que la tensión y el horror tuvieran un impacto emocional real”, agregó.

Un cierre con amor y terror

Aunque “El conjuro” siempre se ha definido por su capacidad de asustar, en esta cuarta entrega el amor cobra un rol protagónico. Para Chaves, esa dualidad es lo que hace que la saga sea tan especial.

“Más allá de los sustos, siempre fue una historia sobre amor y fe. En ”Últimos ritos" quisimos resaltar la conexión entre Ed, Lorraine y Judy. El amor es lo que realmente vence a la oscuridad”, explic

Este enfoque no significa que la película baje la intensidad del terror. Al contrario, Chaves asegura que los fanáticos encontrarán escenas aterradoras inspiradas en lo mejor del género, pero siempre con un trasfondo emocional. “El miedo se multiplica cuando te importa lo que le pasa a los personajes. Y en este caso, los Warren ya son parte de la familia de los fans”, sostuvo.

"El conjuro 4: últimos ritos" se estrena en todas las salas de cine de Perú este jueves 4 de septiembre. (Foto: Warner Bros.)

El legado de los Warren

A lo largo de más de una década, Patrick Wilson y Vera Farmiga dieron vida a los Warren y convirtieron a la pareja en íconos del cine de terror moderno. Para Chaves, su aporte trasciende la pantalla.

“Patrick y Vera no solo interpretaron a los Warren, los humanizaron. Lograron que el público los quisiera, que se conectara con ellos. Ese legado quedará para siempre en la historia del cine de terror”, comentó.

El director también reconoce que, aunque este es el final de la saga principal, el universo de “El conjuro” aún tiene mucho por explorar. “El éxito ha demostrado que hay apetito por más historias. Pero este capítulo debía cerrarse de la manera correcta”, afirmó.

“El Conjuro 4: últimos ritos” no es solo una película de terror más. Es un cierre emotivo para una saga que redefinió el género en la última década. Bajo la dirección de Michael Chaves, la historia de los Warren encuentra un desenlace que combina sustos, emoción y un homenaje a la fuerza del amor frente a la oscuridad. Una película que cierra de manera redonda su saga.

La cinta está disponible desde este jueves 4 de septiembre en las salas de cine del Perú y otros países de América Latina.