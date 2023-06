Kim Cattrall empieza una jornada de entrevistas, a propósito de las últimas series de estreno en las que participa, como “Glamorous” y “And Just Like That”, el reboot de “Sex and the City” donde la actriz tendrá un cameo. Cattrall retoma el papel de Samantha Jones de una forma que solo ella podría considerar la adecuada, según comentó en un programa de televisión.

Samantha Jones vivió en el universo de “Sex and the City” durante los seis años en que la serie estuvo al aire por HBO (ahora en HBO Max). Sin embargo, Cattrall rechazó estar de vuelta en la primera temporada del reebot “And Just Like That”, que sus excolegas Sara Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon protagonizan. Esto es debido a que la actriz no mantiene una buena relación con ellas.

Sarah Jessica Parker interpretó a Carrie Bradshaw, mientras que Kim Cattrall dio vida a Samantha Jones en "Sex and the City" (Foto: HBO)

Otros reportes indican que Cattrall ha tenido asperezas con Sarah Jessica Parker, pues la actriz nunca estuvo de acuerdo con los motivos por los que su compañera de rodaje y productora ejecutiva de la serie ganaba más que el resto de las co-protagonistas de “Sex and the City”.

Durante una entrevista con “The View”, los panelistas preguntaron a Cattrall qué tanta información podía compartir con la audiencia sobre su regreso como Samantha Jones en uno de los episodios de la segunda temporada de “And Just Like”. La actriz había confirmado su participación en un cameo en la serie este mes.

“Fue muy interesante recibir la llamada de la cabeza de HBO preguntándome qué podemos hacer para que regreses. Entonces, yo pensé... mmm...”, bromea la actriz haciendo un gesto de malicia y luego ríe. “Déjame ser creativa para dar una respuesta”, agregó.

“Y una de las condiciones que pedí fue recuperar a la diseñadora Pat Field, porque pensé que si iba a regresar, tenía que volver con ese estilo de Samantha. Yo tenía que empujarlo, y lo hicimos”, agregó.

Pat Field fue la diseñadora de vestuario de “Sex and the City” durante la época en que la serie estuvo al aire. Actualmente, trabaja con Kim Cattral en la ropa que usa su personaje, Madolyn Addison, en la serie “Glamorous” de Netflix.

Cattrall solo grabó la escena del cameo para “And Just Like That 2” y no tuvo interacción con el resto del elenco de la serie.

