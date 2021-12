Conforme a los criterios de Saber más

La actriz estadounidense Sandra Bullock interpreta a Ruth Slater, una mujer que es liberada tras haber pasado 20 años en cárcel. La protagonista lo único que quiere al recuperar su libertad es reencontrarse con su hermana menor, a quien tuvo que dejar cuando fue condenada por un crimen violento.

Como suele suceder cuando se estrena una gran película dramática, se busca en Internet si la historia que se presenta en la cinta es original o fue basada en un hecho real. Nosotros hicimos la misma búsqueda y encontramos si está o no basada en una historia real y el origen de cómo Bullock decidió protagonizar y formar parte de la producción de “Imperdonable”.

Escenas de la película "Imperdonable". Esta cinta se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Esta película no está basada en una historia real. “Imperdonable” fue escrita por Christopher McQuarrie y Scott Frank, sin embargo, se basa en el guión de una miniserie británica de 2009 llamada “Unforgiven”, escrita por Sally Wainwright y dirigida por David Evans.

La versión británica fue un proyecto de tan solo tres episodios y estaba compuesto por casi los mismos personajes e historia. El papel de Ruth fue interpretado por la actriz Suranne Jones. Y a diferencia de la película de Sandra Bullock, en la miniserie Ruth fue liberada tras pasar 15 años en prisión por asesinar a dos policías.

El origen de la película

El productor de la película Graham King reveló en una entrevista promocional que un ejecutivo suyo le dio un DVD de la miniserie “Unforgiven”. “Recuerdo haberlo visto en un avión y, básicamente, tan pronto como aterricé, llamé a los titulares de los derechos y les dije: ‘Quiero hacer una versión de película’. porque amaba lo que era. Me encantó el ADN de la pieza y lo encontré muy, muy convincente y muy accesible”, explicó.

King empezó a trabajar en este proyecto con la actriz Sandra Bullock y decidió contar la historia de cómo ella fue quién lo buscó para grabar juntos “Imperdonable”. “Hace dos años, recibí una llamada del agente de Sandra diciendo que ella había leyó el guión y quedó realmente cautivada. Y yo estaba un poco sorprendido porque no estaba enfocado en este proyecto en absoluto en ese momento. Solo estaba haciendo ‘Bohemian Rhapsody’. Sandra y yo tuvimos una reunión y a ella le apasionó mucho interpretar a Ruth Slater, lo cual fue una pequeña sorpresa para mí porque no pensé que le gustaría ese tipo de género. Pensé que era algo que podíamos mostrar un lado diferente de Sandra Bullock”, contó.

Por su parte Bullock, develó que ella está “obsesionada con todos los programas de televisión sobre crímenes reales”. “Estoy obsesionada con la psique de eso: ¿Qué hace que alguien se rompa? Y también el resto del país. Ese elemento de ‘Imperdonable’ fue realmente intrigante para mí y siempre estoy en busca de un proyecto en el que tengas una visibilidad, una accesibilidad, donde atrae a la audiencia a una experiencia. Me gusta ese aspecto y las piezas del rompecabezas que tienen que unirse para explicarlo”, dijo.

“Leí el guión y le dije a Graham King: ‘Lo haré, solo si me permites ser tu socio en esto’. Y no acepta socios pero estuvo de acuerdo. No tenía idea de en qué se estaba metiendo”, añadió.

Además, la actriz contó cómo Nora Fingscheidt se convirtió en la directora de la cinta. “Intentábamos encontrar un director que entendiera el dolor de navegar por el sistema y luego vimos la película de Nora y, no sé si es porque ella es alemana y yo soy medio alemán, pero yo estaba como, esto es genial, ella es la indicada”, finalizó.

Sinopsis:

Después de cumplir condena por un crimen violento, Ruth Slater (Sandra Bullock) sale de la cárcel y vuelve a una sociedad que se niega a olvidar su pasado. El hostil recibimiento en el que fue su hogar le hace ver que su única esperanza de redimirse es encontrar a su hermana pequeña, a la que tuvo que abandonar.

