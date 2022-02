Conforme a los criterios de Saber más

Un cortometraje es como un bocadillo de media mañana: exquisito, reparador y rápido. En un promedio de 15 minutos, hace reflexionar ante algo de lo que poco se reflexiona. Desde la perspectiva de sus autores, ese es el sabor que dejan los cortos nominados a los Premios Oscar 2022, “Robin Robin” y “The Windshield Wiper”, de los británicos Michael Please y Dan Ojari y el español Alberto Mielgo. ¿Qué tanto se puede disfrutar de ellos y cuál es la ciencia detrás de este arte? Dos animadores profesionales responden esto a Saltar Intro para finalmente decirnos por qué todas las personas deberían ver cortometrajes por lo menos una vez en la vida.

Si te digo las palabras ‘dibujos animados’, probablemente se te viene a la cabeza Disney, porque la animación se reduce a ese estilo común, que es una marca tatuada en el cerebro del público. Con el paso de los años, los festivales y los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) han volteado la mirada hacia estéticas diferentes, donde el diseño del personaje no sea del mismo tipo, como un ejemplo vago, de orejas redondas y curvas perfectas. Esto se da para que esas historias breves, que a veces son más reparadoras que una terapia de años, crezcan como género.

Junto al CEO de la Red Animation Studios, Milton Guerrero, y el animador audiovisual y director general de Maneki Studio, Alonso Vega-Peña, veamos de cerca dos cortos animados que salen de la caja para ser dignos de competencia, ¿o no?

ROBIN ROBIN

Mira el tráiler aquí, o el cortometraje completo disponible en Netflix, antes de seguir leyendo:

“Mi impresión es que ‘Robin Robin’ ha sido pensado como un mediometraje para niños, y no como un cortometraje. No encontré un mensaje mayor que justifique los 35 minutos de duración. Es una historia bonita y simple. A veces, siento que ese tipo de historias son como subestimar lo que puede captar un niño. Porque he visto muchas historias con un mensaje más potente sin ser fatalistas y extensoras de humor. O en todo caso, me parece tan básico que los niños lo pueden entender en los primeros dos minutos y saber qué es lo que va a pasar después”, comenta Milton Guerrero.

“No se si se habrán dado cuenta, pero casi todas las películas, por lo menos de Disney y Pixar, son semejantes. Y ahí hay que tratar de romper un poco el estilo, como pasó con Sony con la película animada de Spider-Man, que rompió con todo, porque sus dibujos no son los que suelen ser. Entonces, la tendencia de ahora es romper un poquito con eso. Porque lo interesante de ‘Robin Robin’ es el arte visual fuera de las tendencias. Es un corto más enfocado en la familia y se estrenó cerca de Navidad, sé que esto fue desarrollado para un evento especial entre empresas y Netflix, por ende puede ir por ese lado cuando decide ser musical”, comenta Alonso Vega-Peña.

Wired publicó un video en donde se ven imágenes del backstage de "Robin Robin", cuando están animando el cortometraje stop motion. Según los animadores expertos, esta técnica "es uno de los estilos de animación más complicados de desarrollar". (Foto: Youtube/Captura)

Ya nos hemos dado cuenta que los cortos animados y musicales no solo son para niños, por ejemplo, “La fiesta de las salchichas” (disponible en Netflix), en la que un grupo de embutidos personificados luchan por no morir en la cocina. Es una película donde el lenguaje es de adultos y las expresiones y movimientos no ponen cuidado en hacer una narrativa infantil, porque no lo es. Sin embargo, en el caso de “Robin Robin”, sí lo vemos. Se habla de la búsqueda de la identidad, uno de los temas que más vende en la industria, con los deslices y pausas de un pájaro que se cree ratón, baila, canta y es paciente e ingenuo al descubrir dónde encaja en el mundo.

“Robin Robin”, desarrollado por el referente mundial en la animación de stop motion, el estudio Aardman, tiene una técnica bien lograda y se apega a su estilo dulce y delicado. El balance entre lo tenebroso y lo infantil mediante personajes que hablan más con los ojos que con la boca tiene 10 puntos. Pero más que producir una emoción estrepitosa, lo impresionante de “Robin Robin” es el trabajo de animación, que requiere de tomar decenas, sino cientos, de fotografías de cada minúsculo movimiento del dibujo para luego juntar todas y que produzcan un movimiento, así, lograr una fluidez casi digital sin serlo.

THE WINDSHIELD WIPER

Mira el cortometraje completo aquí, o el tráiler debajo, antes de seguir leyendo:

“En ‘Robin Robin’, hay un inicio y un fin. En cambio, en ‘The Windshield Wiper’, hay una animación un poco más abstracta. No solo tienes que ver el corto una vez. Empieza con el hombre en la cafetería y termina con él en el mismo lugar. Tiene que ver con cosas que pasan en la vida real y cómo se comprende el amor. Los chicos de celulares que están en Tinder, pero no se dan ni cuenta por estar con el celular, y eran la pareja ideal. Después, bajo un contraste entre historias, hay una escena con una pareja de ancianos. Todas son situaciones de parejas. Es como lo que el director del corto, Alberto Mielgo, decía del limpiaparabrisas (‘windshield wiper’, traducido del inglés), que siempre tiene una forma de limpiar, pero en esa limpiada el patrón es diferente, como decir ‘el amor es así’, siempre se va a diferenciar” interpreta Alonso Vega-Peña.

“El argumento de ‘The Windshield Wiper’ es complejo pero interesante. Creo que cumple con lo que sería un cortometraje para adultos, que conmueva, te haga pensar y necesites verlo muchas veces para entenderlo. Porque, en la segunda vez, te das cuenta de más cosas. Yo lo disfruté mucho y me parece que cumple su objetivo. Y no quiere decir que lo entienda perfectamente. Estoy seguro que para otra persona significa algo completamente diferente, que se resume en cómo estás listo para la vida si no estás listo para el amor. Todo llevó a ese momento”, apunta Milton Guerrero.

En comparación con "The Windshield Wiper", una de las animaciones del español Alberto Mielgo, donde se reconoce su estilo artístico, es "The Witness", una película diseñada para la serie "Love, Death & Robots", que ganó tres premios Emmy y el premio Annie. (Foto: Alberto Mielgo Web Page)

“The Windshield Wiper” tiene un tema universal, como el amor terrenal, tan complejo como multipolar. El cortometraje de 15 minutos es como un lienzo, al igual que cualquier historia corta, donde la técnica no es tan fuerte como las emociones que provoca en quien lo ve. En el trazo, según los animadores expertos, se minimizó presupuesto pintando los fondos en vez de hacerlos digitales, mientras que los dibujos fueron creados en 3D (todo a computadora). No fue tarea fácil, pero el mensaje toca fibra y convierte al ‘corto’ en una pieza relevante para la competencia.

Alberto Mielgo, que trabajó en “The Windshield Wiper” a la par como lo hizo en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, asegura animaciones casi idénticas. Que su historia esté en los Premios Oscar 2022 demuestra que se quiera romper con las animaciones tradicionales. Porque muchas veces esas historias cortas que nos marcan son el punto de partida para que esa técnica se vuelva popular, como ocurrió en gran medida con los diseños establecidos de Pixar. Aunque no es una regla, ya que existen muchos directores que en su vida profesional solo hacen cortometrajes y no largometrajes, lo cierto es que de no haber ‘cortos’ animados, seguramente muchos cineastas no podrían desarrollar nuevas técnicas en animación y nosotros no podríamos reflexionar de algo de lo que no hemos reflexionado en 10 años tan solo en 15 minutos.

Escríbenos en un mensaje directo a @saltarintrope para saber qué puntaje del 1 al 10 le pones a “Robin Robin” y “The Windshield Wiper”. ¡Y esperemos juntos la entrega de los Oscar 2022 este 27 de marzo!

