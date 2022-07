“Better Call Saul” finalmente está en la misma línea temporal que “Breaking Bad”. Tras siete años al aire, Jimmy McGill, el personaje interpretado por Bob Odenkirk, culminó su transformación en Saul Goodman, el abogado de Walter White y otros mafiosos, y se alista para su gran desenlace.

La sexta temporada de “Better Call Saul” se estrenó el 18 de abril del 2022 y, hasta la fecha, ya están disponibles en streaming por Netflix 9 de los capítulos con los que se dará cierre a este spin-off: “Vino y rosas”, “Zanahoria y palo”, “Rock and Hard Place”, “Hit and Run, “Negro y azul”, “Axe and Grind”, “Plan y ejecución”, “Apunta y dispara” y “Diversión y juegos”. El décimo capítulo está también a punto de sumarse a esta lista.

Titulado “Nippy” (”Ágil”), el episodio promete ser uno de los más comentados de la temporada. La sinopsis adelanta que “un nuevo jugador entrará en el juego”. Durante la edición 2022 del festival de cine de Tribeca, Odenkirk ya había dado algunas pistas de este anuncio. “Hay un nuevo personaje por entrar y lo hará en un escenario muy genial de la historia. El actor que lo interpreta es uno de los grandes de nuestros días”, afirmó.

Hora de estreno del capítulo 6x010

Los nuevos capítulos de “Better Call Saul” se estrenan todos los lunes a las 9 p.m. por la señal de cable de AMC. Luego, los martes aterrizan en streaming vía Netflix en los siguientes horarios:

2:00 a.m. (Hora del Perú, México, Ecuador y Colombia)

3:00 a.m. (Chile)

4:00 a.m. (Argentina).

Es decir, el capítulo 6x10 se estrenará el martes 26 de julio a las 2 am (hora Perú) en Netflix.

Tráiler

Se ha anunciado que Bryan Cranston (Walter White) y Aaron Paul (Jesse Pinkman) tendrán apariciones especiales en esta temporada de “Better Call Saul”. Al estar ya la serie en la misma línea de tiempo de “Breaking Bad”, se espera que estos sean los capítulos en los que, finalmente, los volvamos a ver.

¿En que quedó la trama?

El episodio 9 de “Better Call Saul”, titulado “Fun and Games”, nos mostraba a Mike y su equipo limpiando las huellas del asesinato de Howard Hamlin en el departamento de Jimmy y Kim. Siguiendo las órdenes del expolicía, Jimmy y Kim siguen con la mentira de que Howard luchaba a escondidas con una adicción a las drogas. Después de asistir al funeral de Howard y mentirle a su viuda, Kim reflexiona y toma decisiones drásticas: renuncia a ejercer la abogacía y decide terminar su romance con Jimmy.

El capítulo cierra con McGill convertido ya en Saul Goodman y en el mismo despacho en el que conocerá luego a Walter White y Jesse.

