Conforme a los criterios de Saber más

Desde que Netflix estrenó “Café con aroma de mujer” a finales del 2021, el remake del mega éxito colombiano no baja del TOP 10 de la popular plataforma de streaming. Y esto ha hecho que el nombre de William Levy vuelva a sonar fuerte desde entonces.

¿Qué hizo el actor después de sus protagónicos en Televisa? Es la pregunta que se hacen los usuarios de Netflix al ver al cubano nuevamente en una telenovela. Y las interrogantes no pararon acá sino que fueron mucho más atrás en el tiempo, de cuando Levy iniciaba en el mundo de la actuación.

Oriundo de La Habana, Cuba, este actor de 41 años de edad ha protagonizado 5 telenovelas de Televisa desde 2010. Fue el modelo del video “I’m Into You” de Jennifer López en 2011 y formó parte de “Resident Evil: The Final Chapter” en 2017 junto a Milla Jovovich y ahora interpreta a Sebastián Vallejo, el amor de Teresa Suárez, conocida como “la Gaviota” de la historia.

¿Pero cómo fueron los inicios actorales del cubano? Retrocedamos en el tiempo, exactamente al año 2003.

En 2003, William Levy fue uno de los 12 participantes que compitieron en “Protagonistas de novela”, un reality de Telemundo en el que los ganadores (un hombre y una mujer) lograrán ser parte de una telenovela de la cadena estadounidense.

Lo curioso de esta edición es que junto a Levy compitieron Elizabeth Gutiérrez, su actual pareja y la madre de sus dos hijos y Erik Elías, el actor mexicano “su enemigo” en el reality.

¿Qué pasó en esta edición?

Durante esta edición, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron y entablaron una relación que fue convirtiéndose en tema principal del reality. Coqueteos, malos entendidos, primeros besos, marcaron el acercamiento de la actual pareja capítulo a capítulo, como si de una telenovela se tratase.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez en "Protagonistas de telenovela".

MIRA EL VIDEO AQUÍ.

Pero no solo Elizabeth influyó en William en el programa. Lo hizo también su mala relación con Erick Elías. Durante una dinámica entre ambos actores, en el que uno le decía al otro lo que pensaba de este, el mexicano calificaba al cubano de falso.

“Creo que entraste aquí con la idea de ser como que el bueno, de defensor de la humanidad y de las mujeres pero es lo que yo siento, te veo un poco falso. No te la creo y como que no me coordina mucho lo que hablas con las acciones”, le dice Erick a William. A lo que este último le responde: “La verdad que yo he sido como soy. No considero que haya sido falso...”.

MIRA EL VIDEO AQUÍ.

La relación de Levy y Elías nunca fue buena y cada vez fue peor de sostener. A esto hay que sumarle los celos que iba sintiendo el actor de “Café con aroma de mujer” del mexicano, cada vez que este se acercaba a Elizabeth.

En una de las conversaciones entre William y Elizabeth, la también actriz le aclara al entonces aspirante a actor que “solo son amigos”. “Es tu amistad, yo sé... pero yo soy así. No puedo estar con una muchacha y ver que está hablando con mi enemigo. Me siento como si hubiera un juego entre él y yo”, le responde Levy.

Este “trío amoroso” alimentó el interés de la gente por el reality, más aún cuando Claudia Lemos, otra de las aspirantes a actriz de aquel programa reveló que Elizabeth le gustaba a Erick Elías. Y hasta le sugiero a su amiga que intente salir con el mexicano pues “Él le podría ofrecer a Elizabeth algo mejor de lo que le brindaría William”.

Los roces entre Erick y William llegarían aún más lejos. Se trata de la vez en que el cubano confrontó al mexicano y le pidió “que no se acerque a Elizabeth por respeto”.

“Te lo digo, de hombre a hombre. No quiero que te acerques a ella (Elizabeth) porque sé que te gusta”, le pide Levy a Elías. A lo que este responde que no existe un interés amoroso de parte suya hacia la actriz.

Esta discusión entre ambos actores significó un momento bastante incómodo para Elizabeth y afectó la buena onda de todo el grupo del programa.

MIRA EL VIDEO AQUÍ.

Cabe destacar que los ganadores de “Protagonistas de novela” (2003) fueron Erick Elías y la dominicana Michelle Vargas.

En una entrevista de 2013 a Telemundo, Erick Elías habló por primera vez sobre su experiencia en el reality de Telemundo y admitió la rivalidad con William Levy.

“Sí había como una rivalidad, una fricción ahí pero siempre fue como muy general”, dijo Erick, quien además reconoció que si bien le resultaba atractiva Elizabeth Gutiérrez nunca intentó algo más que amistad con ella.

El mexicano dijo también que él y Levy nunca más se volvieron a ver y que no tienen amistad alguna.

MIRA LA ENTREVISTA AQUÍ

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM





PUEDE INTERESARTE

“Montecristo”: 5 datos de lo nuevo de William Levy tras suceso de “Café con aroma de mujer”

“The Ice Road” en Netflix: ¿le están pasando factura los años a Liam Neeson? | RESEÑA

“Inventando a Anna”: la verdadera historia de Anna Sorokin, la falsa millonaria que motiva la serie

“Élite 5″: lo nuevo de la quinta temporada en imágenes exclusivas