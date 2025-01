En la primera temporada de “El juego del calamar” (”Squid Game”) de 2021, las “escorias humanas”, los jugadores, ponían en riesgo sus vidas para llegar al final de la competencia y ganar 45.6 millones de wones (más de 31 millones de dólares), dinero con el que no solo se volverían millonarios, sino que acabarían con sus turbias deudas. Cuatro años después, vuelven los juegos del hambre coreanos por Netflix, con más diálogos tensos y escenas sangrientas al son del cover de “Fly Me to the Moon” y música jazz, muy cine, en la segunda temporada de la serie.

"El juego del calamar" 2024 Seong Gi-hun, interpretado por el galardonado actor surcoreano Lee Jung-jae, es un buen hombre. En la primera temporada, su mayor problema eran sus deudas por intentos de negocios fallidos y su vicio por las apuestas en el derbi. Eso constituía su falta de ética, desconsideración con su madre y una terrible paternidad. Tras varias malas decisiones tomadas, participa en un concurso clandestino de juegos infantiles para ganar mucho dinero. Y resulta ganador en la última etapa: el juego del calamar. Después de eso, Gi-hun ya no es el mismo de antes. Los juegos lo convirtieron en un asesino. En la segunda temporada, la culpa y el trauma de ver tantas vidas perdidas lo carcomen por dentro. Por lo mismo, toma acción para vengar la muerte de sus amigos, y por fin, acabar con la masacre de un grupo de élite que disfruta de ver a personas bañadas en sangre.

Así surge la guerra personal de Gi-hun contra los creadores de este despiadado ‘juego del calamar’.

A continuación, guardamos respeto por quienes no han visto la serie y aborrecen los spoilers. Después de mucho tiempo de espera por la segunda temporada de “El juego del calamar”, los fans merecen emocionarse por sí solos con los siete capítulos ya están disponibles en la plataforma. La siguiente crítica considera lo visto en el trailer oficial, la sinopsis y otra información que no debería arruinar los momentos más reveladores de la serie.

Más acción en “El juego del calamar 2″

Si antes había un par de golpizas, ahora hay fuerzas de élite armadas y otros enfrentamientos en la segunda temporada. No hay tiempo para darle valor a todo, pero está claro el objetivo de la guerra. Es acabar con los creadores de los juegos, a quienes multimillonarios occidentales les pagan por ver ese intento de reality show donde los jugadores son aniquilados. ¿Cómo terminar con esa logia? El convencional Gi-hun gasta el dinero de su victoria en los juegos anteriores para pagar su venganza, que incluye a un grupo de matones y policías armados. Para ello, acepta la ayuda del policía Jun-ho (Wi Ha-jun), que era un infiltrado en los juegos de la primera temporada. Sin mayores luces sobre el actor de reparto, que parecía ser más importante, la acción de su bando cobra mayor sentido en los tres primeros capítulos que ocurren en Seúl, porque después viene el escenario de los juegos.

El actor Wi Ha-jun es el policía Hwang Jun-ho en "El juego del calamar 2" ("Squid Game 2").

Se espera que Gi-hun atrape a los creadores, personificados en Front Man o ‘El jefe’, rol del actor Lee Byung-hun en su registro más macabro. En realidad, resulta algo irónico que una grupo pequeño de hombres quiera acabar con un sistema de asesinatos varios años vigente, que empezó con la vileza del anciano creador de los juegos, Oh Il-Nam (O Yeong-su), muerto en la temporada anterior. Sin embargo, para el protagonista, es frustrante saber que, incluso con la muerte del veterano, la masacre continua y necesita acabar con el sangriento concurso. Con esa motivación del personaje principal, se abre la puerta trasera de los juegos, donde vemos la historia de una francotiradora vestida con el mameluco rojo y su deseo por recuperar a su hija, entre otros personajes. También se sabe más sobre los guardias detrás de las máscaras y cómo operan bajo órdenes.

El actor Lee Byung-hun interpreta a 'Front Man' o 'El jefe' en la segunda temporada de "El juego del calamar" o "Squid Game".

Lee Jung-jae convive con el enemigo

Para los personajes despiadados de “El juego del calamar”, es más divertido jugar cuando hay mucho por perder. En este sentido, Gi-hun siempre se encuentra en aprietos, a causa de sus enemigos. A Lee Jung-jae, ganador de varios premios en Hollywood por su rol en esta serie, no se le puede discutir ni una mirada o una mala maña, porque hizo un increíble trabajo adoptando la nueva personalidad del protagonista, ahora más estratega y menos gritón.

Aunque la raíz de la serie es estar dentro de la competencia, la historia demora en poner a Gi-hun a jugar, pero parece más interesante en los primeros episodios de estilo visual “Old Boy”, cuando su personaje siente culpa y se arma de valor junto a sus compañeros, el bando de los policías y los matones, unidos para acabar con el juego del calamar.

Lee Jung-jae (derecha) es Seong Gi-hun, quien ingresa de nuevo a la competencia y descubre que mucho a cambiado en la dinámica de los juegos.

Gi-hun está conviviendo con el enemigo todo el tiempo en esta temporada, pero todavía hay personas a su favor cuando empiezan los juegos. Aunque pudo haber más tensión en la trama del protagonista, la serie es ambiciosa al mantener al espectador esperando que el personaje logre su objetivo, o muera. Pero, siendo Netflix, es más probable comprobar un final feliz en el 2025, con la tercera temporada, y que la guerra acabe. El creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, todavía no sabe cómo terminará la historia, y se nota. De hecho, el episodio 7, el final, se siente algo inconcluso.

Sátira

La desesperación por el dinero de mujeres y hombres que necesitan liberar a su familia, pagar una deuda, tener un techo donde vivir o salvar su vida, es importante en la crítica social de “El juego del calamar”. Rodeados de paredes color rosado, vestidos con ridículos uniformes y enumerados como presos, los personajes simbolizan la sátira escrita por el guionista Dong-hyuk. En sencillo, se trata de un grupo de personas ambiciosas que ponen en riesgo su vida, y algunos se convierten en asesinos. Los jugadores son, en palabras de los ‘malos’ de la serie, “escoria humana” a punto de ser eliminada.

Con ello, viene el contraargumento de Gi-hun, el héroe, quien está totalmente en contra de eso y todavía tiene algo de ética que lo hace pisar tierra, entonces decide tomar justicia por su cuenta con ayuda de personas frustradas por la inacción.

Lo cierto es que “El juego del calamar” no ha dejado de ser una brutal crítica a la sociedad coreana, y a la economía capitalista que consume a los más jóvenes. En la segunda temporada, los policías solo actúan en ayuda del ciudadano con pruebas, sino no mueven ni un dedo. Los influencers, como el jugador 230, Thanos, interpretado por el rapero Choi Seung-hyun, están embriagados por la fama y cometen delitos cibernéticos, o son estafados por internet. Las personas transgénero son inaceptables, como el caso de la jugadora 120, exmilitar del ejército, interpretada por Park Sung-hoon, de la serie “The Glory”. Este rol cayó en manos de un actor cisgénero, ya que el director de la serie nunca pudo encontrar una actriz trans en Corea durante el proceso de ‘casting’.

En la primera temporada de la serie, había varios personajes con los que era posible empatizar. Kang Sae-byeok, la jugadora 67, necesitaba dinero para sacar a su hermano de un orfanato. Hay una continuación minúscula de esa trama en la segunda temporada, pero, en general, tampoco se genera tanta empatía con su historia o con los nuevos jugadores. La excepción es la jugadora 149, una anciana que llega al juego para ayudar a saldar la deuda de su hijo. En el papel madre, está la actriz de “Un negocio virtuoso”, Kang Ae-sim, de 61 años.

La actriz Kang Ae-sim interpreta a la jugadora Jang Geum-ja, quien es la madre del jugador Park Yong-sik (Yang Dong-geun) en "El juego del calamar 2".

Veredicto: Sin sorpresas, pero cargada de acción

Los fans estarán impresionados por volver a los escenarios de “El juego del calamar”, ahora envueltos en una guerra emocionante y cargada de acción en la mayoría de sus escenas. Los dos primeros capítulos son ‘top’. Aunque no hay muchas sorpresas, el protagonismo de Lee Jung-jae destaca como la estrella indiscutible de esta temporada, con una transformación clave que aviva el suspenso. Además, la crítica social se mantiene en forma de sátira, profundizando en temas como la desigualdad y el infortunio de los menos poderosos. La historia sigue siendo destacable, a nivel de producción y actuaciones, pero deja espacio para un posible giro inesperado en el siguiente guion de la tercera temporada. ¿Será capaz Gi-hun de destruir el sistema desde dentro o sucumbirá en el intento? Habrá que esperar al 2025 para descubrirlo.