La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” revela detalles poco conocidos de la vida del cantante y de las personas que se encontraban a su alrededor entre las décadas del 90 y principios del 2000. Uno de los personajes que ha tenido mayor relevancia en esta etapa de la serie de Netflix y Telemundo es Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, y de quien menos se sabe en la actualidad.

Sergio Basteri es el hijo menor de Luis Gallego y Marcela Basteri. Luis Miguel, el mayor de los hermanos, estuvo presente en su vida tras la desaparición de su madre y la muerte de su padre. Por un tiempo, Sergio vivió con él y con Álex (el hermano del medio) en México. En la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, se reveló que Sergio quería seguir los pasos de su hermano mayor en el canto, pero ¿cantaba bien? ¿cantaba mejor que el mismo ‘Sol de México’?

El más pequeño de los Gallego-Basteri es aun casi un misterio para los antiguos y nuevos fans de Luis Miguel. Vive alejado de los reflectores y lo poco que se conoce de él y su relación con la música ha sido gracias a entrevistas que personas cercanas a Luis Miguel han brindado o alguno que otro video colgado en la web.

Sergio en la televisión española

Sergio tuvo un debut en la televisión española. El menor de los hermanos de Luis Miguel fue acompañado por Mario Roco, nombre artístico que utilizaba Vicente Gallego, hermano de Luis Rey. La conductora presenta al tío del niño y lo invita a cantar.

Sergio comienza a cantar ante la cámara e impresiona con el gran don que tiene para cantar. El pequeño es comparado con su talentoso hermano mayor, Luis Miguel. La familia Gallego pensó que podrían hacer lo mismo con él, lo que Luisito Rey hizo con Miky.

Lo que se ve en la serie

En el séptimo episodio, se muestra que Luis Miguel se ‘transforma’ en Luisito Rey durante un ensayo con su hermano menor Sergio. El objetivo del cantante mexicano era que durante la práctica en el estudio de grabación, Sergio se resista a convertirse en cantante.

En las imágenes, vemos que Luis Miguel le exige volver a cantar unas líneas desafinadas, una y otra vez, incomodándolo. El pequeño Sergio dice que si para ser cantante implica pasar por eso, prefiere no hacerlo.

Sergio es interpretado por Axel Llunas, hijo del cantante Marcos Llunas. (Foto: Netflix)

Lo que se sabe de Sergio

Sergio Gallego, es el tercer hijo Luis Rey y Marcela Basteri. Nació en 1983, justo en plena crisis matrimonial. En ese momento, Luis Miguel tenía 14 años y lanzaba su éxito “Decídete”, tema y título de su tercer álbum de estudio.

Tras la separación de Marcela y Luis Rey, ella se va a Italia con Sergio. Tiempo después, viajan a España porque Marcela debe ir a firmar los papeles del divorcio. Es ahí, cuando no se vuelve a conocer el paradero de Marcela. Y Sergio es cuidado por Luisito Rey.

Luis Miguel, la serie 2: Sergio Basteri, el 'hermano oculto' del artista que formará parte de la segunda temporada. (Foto: Instagram Luis Miguel)

Tras la muerte del padre, la abuela paterna es quien se encarga de él. En la época en la que estuvo con la familia Gallegos, Tito, el hermano de Luisito Rey, lleva al niño a la TV española para mostrar el talento de Sergio. Luis Miguel no estuvo de acuerdo con esto y logró que Sergio viaje a México y viva con él.

Durante su juventud, Sergio vivió junto a su tutor, el doctor Octavio Foncerrada entre Boston y Nueva York, donde Luis Miguel costeaba los gastos por estudios y manutención. Según el doctor Foncerrada, Luis Miguel quería que su hermano estudiara leyes para trabajar con él y hasta había encontrado una universidad en Inglaterra para tal finalidad, pero se produjo un distanciamiento producto del carácter explosivo de ambos.

“Todas las vacaciones eran, la mitad con sus hermanos y la mitad en Guadalajara (ciudad natal de Foncerrada)”, declaró el ex asistente de Luis Miguel en una entrevista de 2018 con la mexicana Patty Chapoy.

Es así que, al cumplir 18 años Sergio, Luis Miguel decide cortar contacto con él y no hacerse cargo de su manutención. Entonces, Sergio y ‘El Doc’ junto a su familia dejan Boston y regresan a Guadalajara. Y no volvieron a entablar contacto.

El doctor Octavio Foncerrada también relató que Luis Miguel no ha vuelto a mantener contacto con Luis Miguel, aunque sí se ve con su hermano Alejandro. Una de las últimas fotos que hemos visto de Sergio, hoy de 37 años es precisamente con Alex, fue publicada en 2019.

En una entrevista con Saltar Intro, la periodista Claudia Icaza y quien ha escrito una biografía sobre Luis Miguel comentó sobre la relación entre estos hermanos. “Sabemos que Sergio intentó cantar, y que cantaba muy bien. Luis Miguel nunca salió a decir: ‘este hermano es mío y yo lo voy a apoyar’. Hay algo muy fuerte en esa relación, yo espero que se toque como se tiene que tocar porque no es verdad que se pelearon porque Sergio no quiso estudiar la carrera que Luis Miguel quería”, agregó.

La periodista mexicana rompe el mito que Luis Miguel no dejó cantar a Sergio por celos. “No creo que vaya por allí. Creo que son cosas infinitamente más fuertes que pasaron dentro de la familia. No sé si Luis Miguel va a querer revelarlo o ficcionarlo de tal manera de que no se cuente tal cual lo que ocurrió”, concluyó.

