La actriz española Clara Galle transformó por completo su rutina para convertirse en una nadadora olímpica en la serie “Olympo” de Netflix.

Y es que la artista que se hizo famosa en 2022 por interpretar a Raquel en la saga cinematográfica “A través de mi ventana” luce hoy un aspecto físico mucho más trabajado y musculoso, esto debido a su personaje.

En “Olympo”, la artista de 23 años es Amaia, una atleta que busca llegar a las olimpiadas en la disciplina de nado sincronizado.

Ya en las escenas promocionales de la serie, Galle daba qué hablar por su transformación física, mucho más tonificada.

Clara Galle interpreta a Amaia en "Olympo". / MATIAS URIS/NETFLIX

La rutina de ejercicios de Clara Galle

En entrevista con la edición española de “Vogue”, Clara Galle contó que para lograr su físico actual entrenaba 5 días a la semana, tanto en nado sincronizado como en preparación en el gimnasio.

“Creo que ya tenía un cuerpo atlético, pero es verdad que he estado haciendo mucho gimnasio, hipertrofia, he vuelto a aprender a comer. Yo pensaba que comía sano, pero me he dado cuenta que comía poco”, declaró la joven.

La actriz también dijo sentirse muy feliz con su nueva apariencia, aunque ella destaca que siempre había sido una persona “atlética”.

“He estado entrenando mucho. Es verdad que he hecho un cambio físico, pero no siento que haya sido tan heavy. Tengo los brazos más musculados, que es algo que m reencanta. Pero siempre he sido muy atlética, las piernas que tengo, las he tenido tiempo”, afirmó.

“Le he cogido mucho gusto a ponerme fuerte. Siempre se nos ha dicho a las mujeres que tenemos que estar más delgadas y yo subiendo peso estoy súper contenta. Me gusta verme fuerte, me gustan estas piernas que tengo”, contó en el programa “La Resistencia”.

La artista también destacó como parte importante de su preparación física el respeto por sus días de descanso y una alimentación balanceada.

“Entreno cinco días a la semana y luego descanso, que es muy importante. Metimos muchísima natación sincronizada (en mis entrenamientos), porque es la disciplina que yo hago en la serie, y después encajamos gimnasio. Con eso, el rodaje y el descanso no había tiempo para mucho más en el día”, contó.