“Pamela Anderson: una historia de amor”, el documental producido y protagonizado por la actriz y activista, está disponible en Netflix desde este 31 de enero.

“‘Pamela Anderson: Una historia de amor’ es un retrato íntimo y humanizador de una de las rubias sexis más famosas del mundo que sigue la trayectoria de la vida y carrera de Pamela Anderson desde la chica provinciana hasta convertirse en símbolo sexual internacional, actriz, activista y madre”, se lee en la sinopsis de este proyecto en el que, según “Vanity Fair”, venía trabajando la actriz desde hace unos años.

Pamela Anderson en el documental disponible en Netflix. Foto: Netflix

El documental, de casi dos horas de duración, está producida por Brandon Lee, hijo mayor de la actriz con Tommy Lee y cuenta con el respaldo de material de archivo dispuesto por la ex Baywatch.

La intención de este proyecto audiovisual tiene como fin, hacer un repaso de la vida de la actriz, desde que emergió a fines de los ochenta como conejita de Playboy y luego protagonista de “Baywatch”, lo que la convirtió en un símbolo sexual de la década. Pero también, reflexionar sobre lo mucho que la afectó el robo de su cinta íntima, la viralización de esta en internet y las consecuencias que eso trajo consigo, entre ellas.

Lo más reciente, respecto a este polémico tema, fue el lanzamiento de “Pam & Tommy”, la serie protagonizada por Sebastián Stan y Lily James en 2021. En este documental, la actriz critica y cuestiona el que la mencionada ficción haya tocado un tema doloroso para ella sin su permiso.

CINCO MOMENTOS DEL DOCUMENTAL



Buscando su lugar



Entre los momentos que merecen rescatarse del documental de Pamela Anderson está, por ejemplo, la situación actual de la actriz, divorciada hace un año de su quinto esposo. “No sé que voy a hacer ahora, estoy preocupada. Busco una emoción que no puedo encontrar”, nos dice al principio del del reportaje, mientras vemos un resumen en imágenes de sus logros como modelo de Playboy y el impacto que significó el robo de la mencionada cinta íntima con Tommy Lee.

En esa misma línea, la actriz sostiene al final del programa: “Sé que en esta etapa de mi vida debería instalarme en algún lugar pero no lo sé, tal vez en algunos días”.

Pamela Anderson, en el documental de Netflix.

"No me gustaba mi cuerpo"



Su llegada a Playboy en 1989, fue sorpresiva para la actriz, quien según sus palabras, nunca estuvo cómoda con su cuerpo. “Recuerdo haber visto las revistas de Playboy que tenía guardadas mi papá y pensé: ‘estas mujeres son hermosas, los chicos y chicas de mi escuela son hermosos pero yo nunca me sentí así. Me pasaron muchas cosas de niña y me avergonzaba mucho mi cuerpo”, nos dice la actriz de 55 años.

Pamela Anderson, de joven. Foto: Netflix

Preguntas inapropiadas e incómodas



Desde que Pamela Anderson se operó los senos, el tema la abordado en cada entrevista y podríamos decir que ha opacado su propia carrera. Al respecto, la actriz recuerda que al inicio de su etapa como actriz, “no sabía mentir ni ocultar nada en las entrevistas”.

“Era molesto porque pensaba: ¿Es en serio? ¿Volverán a preguntarme sobre lo mismo?, apunta la actriz mientras vemos retazos de sus presentaciones en televisión en los que los presentadores hacen chistes alrededor de sus pechos.

Pamela Anderson en "Pamela, a love story". Foto: Netflix © 2023

Un juicio y mil prejuicios



El robo de la cinta íntima, llevó a la actriz al juzgado. Este momento, según sus palabras, fue duro pues, esperaba un bebé mientras afrontaba una serie de reacciones machistas y prejuicios alrededor de su vida pública.

“No sabía que me iban a humillar por completo. Al entrar a la sala, todos alzaban fotos mías donde salía desnuda. Los abogados prácticamente dijeron: sales en Playboy entonces no tienes derecho a la privacidad... Me preguntaron sobre mi vida sexual y me hicieron sentir un pedazo de carne, una mujer horrible. Había cero empatía.”, revela la actriz.

“Pam & Tommy”



Volviendo a la emisión de “Pam & Tommy”, Pamela sostiene en el documental que prefirió no ver la serie y que tuvo pesadillas al respecto. “¿Cómo lo presentarán? Nadie sabe cómo lo pasamos en aquel momento. Debieron pedirme permiso”, dice la actriz en el tramo final del documental.

Anderson, vuelve al tema del video sexual robado, y se ratifica en decir que nunca supieron (ella y Tommy) quién robó la grabación. “No tiene sentido saber quién lo robó, el daño está hecho. ¿Porqué querría revivirlo?”, señala.

Pamela Anderson (Lily James) y su esposo, Tommy Lee (Sebastian Stan) en una escena de "Pam & Tommy". Foto: Star

DATOS -“Pamela Anderson: una historia de amor” tiene una duración de 1: 50 minutos y está disponible en Netflix.

-Brandon Thomas Lee es uno de los productores del documental y Ryan White ("The Keepers", "Ask Dr. Ruth", es quien dirige esta producción que consta de imágenes de archivo y diarios personales de la actriz.

