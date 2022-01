Conforme a los criterios de Saber más

La nueva serie juvenil de Netflix está inspirada en la historia de “Rebelde Way”, una telenovela argentina creada por Cris Morena en el 2002. Fue tan grande su éxito que dos años después, se realizó una versión mexicana llamada “Rebelde”. Casi 20 años después, Netflix lanzó una adaptación de la historia, en la que no trae a todos los personajes de vuelta sino que se continúa la trama con nuevos actores, que son hijos o sobrinos de los protagonistas de la generación original.

La versión de Televisa, protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez fue muy exitosa, sin embargo, hay personas, sobre todo los más jóvenes, que no llegaron a ver la telenovela cuando se emitió, por ello es posible que no conozcan qué es ‘La logia’, una asociación secreta que mencionan en la serie y que aparentemente estaba muerta.

Escenas de la serie mexicana "Rebelde". (Foto: Netflix)

La logia

Una logia podría definirse como “un grupo de individuos que se congregan alrededor de un objetivo específico y que tiene la característica particular de ser secreto o no ser capaz de darlo a conocer al público”. En la ficción argentina, la logia era un grupo de estudiantes con dinero que hacían la vida imposible a los estudiantes becados porque según ellos, el Elite Way School no debería aceptar personas que no tuvieran poder adquisitivo y clase. Era una sociedad discriminadora y capaz de hacer actos vandálicos que ponían en riesgo la vida de los estudiantes a quienes acosaban.

En la versión mexicana, fue algo similar. La logia quería expulsar a los jóvenes becados u obligarlos a que ellos sean quienes se retiren de esa escuela. Realizan actos crueles contra los alumnos con becas, los acosaban hasta romperlos y trabajaron en las sombras así durante mucho tiempo. Siempre vestidos con máscaras para resguardar su identidad, tenían a alumnos que aparentemente eran buenas personas en sus filas.

Los profesores e incluso el mismo director de la escuela no creía de su existencia hasta que los estudiantes la probaron y aparentemente la destruyeron. En esta nueva serie, la directora Celina Ferrer (Estefanía Villarreal), quien formó parte de la ficción del 2004, dijo en el segundo episodio que no cree que sea la logia porque estaba había sido destruida.

Escenas de la serie mexicana "Rebelde". (Foto: Netflix)

A lo largo de la primera temporada, los protagonistas de la serie, tras enfrentarse a la logia, intentarán ponerlos en descubierto y demostrar que fueron ellos quienes iniciaron el incendio en el estudio de música.

Sobre “Rebelde”

La telenovela para jóvenes regresa con nuevos personajes y nuevos dramas. Esta vez el colegio Elite Way se ha modernizado y ahora es llamado EWS. Este internado internacional sigue siendo para personas con muy alto poder adquisitivo y al ser la cuna del legendario grupo RBD, se ha convertido en una escuela que potencia los talentos musicales de sus estudiantes.

Escenas de la serie mexicana "Rebelde". (Foto: Netflix)

Una nueva generación de estudiantes se incorpora al colegio con el sueño de participar en su prestigioso programa musical y ganar la batalla de las bandas para convertirse en estrellas de la música.

Esta producción de Netflix estuvo bajo la dirección de Santiago Limón e Yibran Asaud, y tiene como coproductora a Cris Morena, quien fue la que creó la historia original a inicios del año 2000 en Argentina.

Escena de la serie "Rebelde". (Foto: Netflix)

El elenco de la serie

Esta historia tiene como protagonista a Jana Gandía (Azul Guaita), hija de Pilar Gandía (Karla Cossío). Esta joven decide dejar atrás su vida para iniciar una nueva en Elite Way School, canta, toca la guitarra y el piano.

Otro de los protagonistas es Esteban (Sergio Mayer Mori), quien renuncia a su sueño de ser pianista en un reconocido conservatorio para buscarse un lugar en EWS. Uno de los personajes nuevos que tiene conexión con la historia de Televisa es Luka Colucci (Franco Masini), quien es sobrino de Mía Colucci (Anahí); joven divertido y con un gran ego.

Escena de la serie "Rebelde". (Foto: Netflix)

En cuanto al antagonista, tenemos a Sebastián Langarica (Alejandro Puente), él es hijo de la jefa de Gobierno de México. Emilia es otro de los personajes de la serie. Interpretada por Giovanna Grigio, es una joven brasileña becada que desea convertirse en una gran estrella.

Uno de los personajes de la serie original que regresa es Celina Ferrer (Estefanía Villarreal). Ahora es directora de la Elite Way School. Otros roles de la serie son: Andi (Lizeth Selene), M.J. (Andrea Chaparro) y Dixon (Jerónimo Castillo).

