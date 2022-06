La serie “Workin’ Moms” (“Madres Trabajadoras”) se estrenó en la televisión canadiense a través de CBC en el 2017. Luego, tras su éxito en el su país natal Netflix decidió adquirirla y emitirla a nivel mundial en el 2019. Esta comedia dramática de tan solo 25 minutos ya tiene seis temporadas y es una de las mejores ficciones que tiene el servicio de streaming. En esta nota, te contamos por qué debes darle una oportunidad.

En el mundo del streaming, existen muchas series y películas que relatan las dificultades, retos y bondades de la maternidad. Muchas lo hacen con bastante éxito y otras tienden a generar muchos estereotipos. “Workin’ Moms” es del grupo que lo hace con honores. Es muy divertida ya que tiene un gran balance entre la realidad de empezar a ser mamá y el mundo laboral, pero no es necesario ser madre o padre para disfrutarla. Te vas reír y conmover mucho.

Workin' Moms

La ficción está protagonizada por Catherine Reitman, Jessalyn Wanlim, Dani Kind y Juno Rinaldi; quienes son un grupo de amigas que se enfrentan a los desafíos de ser madres primerizas y tener trabajos demandantes. Con forme avanza la historia, se integran nuevos personajes que enriquecen la historia.

Esta serie fue creada por la misma Catherine Reitman, quien también la dirige y la produce con Wolf and Rabbit Entertainment, la productora que tiene con su esposo Philip Sternberg.

Kate Foster (Catherine Reitman) es el personaje principal. Ella trabaja en una agencia de relaciones públicas y al regresar después de ocho meses por baja maternal, se encontrará con varios cambios en su agencia y con nuevos retos laborales que tendrá que superar mientras aprende a ser mamá.

La mejor amiga de Kate es Anne Carlson (Dani Kind), una psiquiatra de carácter fuerte que tiene dos hijas, una adolescente y una bebé recién nacida. Ambas deciden ir a un grupo de Mami y yo, en donde conocen a Frankie Coyne (Juno Rinaldi) y Jenny Mathews (Jessalyn Wanlim). Frankie es asesora de bienes raíces y Jenny es experta en tecnología.

La trama

No es la típica serie de maternidad en la que se muestra cómo las mujeres buscan el balance entre ser madres y sus trabajos. Algo que en el 2022, ya se ha tocado bastante. Esta ficción, con mucho humor y por momentos drama, relata la historia de mujeres que como cualquier ser humano necesita realizarse más allá de tener una familia.

Al inicio de la serie, las cuatro amigas asisten a un grupo de apoyo para madres en el postparto. En él, cada semana comparten sus dudas e inquietudes sobre muchos aspectos relacionados a la maternidad pero también a la sexualidad y el volver a tener una vida más allá de los hijos.

Temporada seis de "Workin Moms". / COURTESY OF NETFLIX

Es muy divertida

Uno de sus grandes puntos a favor de esta serie es lo divertida que puede llegar a ser. Todos los episodios, cada uno de los 60 capítulos tiene momentos bastante hilarantes y hasta impredecibles. Juegan mucho con el sarcasmo y con situaciones que ponen al límite a los personajes.

El personaje de Val, interpretada por Sarah McVie, conforme avanza la serie, va tomando mayor protagonismo. Si bien Kate es muy sarcástica y divertida, Val es la más ocurrente y la que no tiene pelos en la lengua. Puede hablar desde sexo anal sin problemas hasta ponerse filosófica sobre cómo criar a los hijos.

Buenos personajes y buenas actuaciones

Sin lugar a dudas, Catherine Reitman (creadora y directora de la serie) es una de las mejores actrices de la serie. Ella interpreta al personaje principal Kate Foster, una mujer dulce y muy trabajadora, que busca cumplir con todos a su alrededor, aunque a veces eso la ponga en aprietos. Su personaje está muy bien logrado y tiene varias matices.

Otros de roles fuertes es el de la psiquiatra Anne Carlson, interpretada por Dani Kind, quien muy diferente a Kate pero se complementa muy bien con ella. Por algo son mejores amigas. Ambas se sostienen y ayudan, pero como en toda relación en ocasiones hay discusiones por diferentes puntos de vista.

"Workin’ Moms" está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Los personajes secundarios como el de Frankie Coyne (Juno Rinaldi) y Jenny Mathews (Jessalyn Wanlim) complementan la ficción y muestran realidades muy diferentes sobre cómo es la maternidad para ellas. Frankie es gay y fue quien llevó a su bebé en el vientre, esto le generó un depresión postparto que cambia su vida profesional y su relación. Jenny es una experta en tecnología que se da cuenta que prefiere su trabajo que el estar con su hija. Sin juzgarla, la ficción muestra cómo el papá también es capaz de tener la tutela de la menor y hacer que eso funcione.

Las relaciones

El círculo de mujeres que generan en el grupo de apoyo post parto va más allá de ser buenas madres o intentar serlo. Ellas encuentran un apoyo emocional en su grupo que genera mucha empatía al televidente. La amistad entre Kate y Anne se muestra muy sólida, casi como si fueran almas gemelas. Y los personajes secundarios también dan lecciones de amistad y compañerismo.

En cuanto a las relaciones de pareja, la historia tiene varios giros inesperados. Hay infidelidades que no se veían venir, relaciones nuevas que claramente son un error, romances que son una gran historia de amor. Hay de todo y para todos los gustos.

"Workin’ Moms" está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

No es una serie solo de maternidad

En “Madres trabajadoras” se tocan temas que aún son tabú, como el aborto. Se muestra este hecho como una decisión de la mujer y cómo aún existen grupos que juzgan este hecho. Se muestra la problemática de las drogas y el uso de medicamentos sin prescripción médica. Así como de forma muy natural las relaciones no binarias y poliamorosas.

El guión escrito solo por mujeres (Rebecca Kohler, Karen Moore, Diane Flacks e Ingrid Hass) muestra una maternidad moderna, sin culpas y con mucha complicidad. Esta ficción ha sido comparada con “Sex in the City” -y coincidimos-. Si Samantha o Carrie hubieran tenido hijos, esta serie su serie. La gran diferencia es que aquí sí hay mucha diversidad en cuanto a los personajes y no se siente nada forzado.