Después de la polémica ocasionada por el juicio contra su ex esposo Johnny Depp, la actriz Amber Heard decidió alejarse del foco de atención. El año pasado, estuvo en Guatemala para grabar su nueva película “In The Fire” del cineasta Conor Allyn. Esa oportunidad habría sido aprovechada por la protagonista de “Aquaman” para disfrutar durante el descanso del rodaje y desde hace unas horas, viene circulando un video donde se le aprecia bailando al ritmo de la canción “Como la flor” de Selena Quintanilla junto a un joven.

Tras la sentencia del tribunal de Fairfax, Virginia (Estados Unidos), Heard continuó trabajando y rodó sus escenas para la película “In The Fire”. El joven Bernardo Triana, que formó parte del equipo de producción del filme, fue el encargado de compartir el video donde se le aprecia bailando con la actriz esta famosa canción de la fallecida artista mexicana Selena Quintanilla.

“Lo prometido es deuda, aquí está el video bailando con Amber Heard”, escribió Bernardo Triana en la descripción del video publicado en Tik Tok. Momentos antes de ir a la pista del baile, se vio a ambos hablando y disfrutando del ambiente que se formó en dicho lugar que parece ser un restaurante.





Cabe resaltar que el joven, según contó en sus redes sociales, tuvo la oportunidad de ser contratado como “Talent Liaison” en la producción de “In The Fire”. “En palabras simples, fui como un asistente para los actores y equipo de rodaje. Fueron días largos y duros, pero disfruté cada minuto a pesar del cansancio”, se lee en el post de Instagram, donde también adjuntó fotografías al lado de Amber Heard.

¿De qué trata “In The Fire”?

La próxima película de Conor Allyn tendrá el guion escrito por Pascal Borno y Silvio Muraglia. La historia de “In The Fire” seguirá a la psiquiatra estadounidense Grace Victoria Burnham (Amber Heard), quien es convocada por Don Márquez (Eduardo Noriega) para averiguar qué le sucede a su hijo, interpretado por Lorenzo McGovern Zaini.

La psiquiatra diagnostica al pequeño que parece tener habilidades inexplicables y lo cura; pero, en medio del tratamiento, se enfrentará a los aldeanos en una guerra de la ciencia contra la religión ya que los locales creen que el niño está poseído por el Diablo.

¿Cuándo se estrena?

“In The Fire” terminó de rodarse a mediados de 2022 y, actualmente, se encuentra en la fase de posproducción. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de estreno de la película dirigida por Conor Allyn; aunque igual llegaría este 2023.

¿Cuándo llegará a streaming “In The Fire”?

Debido a la poca información que ha proporcionado la producción de “In The Fire”, no se conoce la fecha de estreno y tampoco se ha confirmado si la nueva cinta con Amber Heard llegará a alguna plataforma de streaming.

¿En qué otros proyectos trabaja Amber Heard?

La actriz Amber Heard continúa con su trabajo y formará parte de la película “Run Away With Me”, la cual aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, se conoce que la historia girará en torno a Tom, un estadounidense que viaja a París (Francia) para asistir a la despedida de soltero de su mejor amigo. Durante su estadía se enamora de Kimberly (Heard), una misteriosa joven que esconde un oscuro secreto. Este los involucrará en un peligroso viaje donde intentarán escapar de criminales.

En tanto, pese a los rumores de su salida de la producción, la ex esposa de Johnny Depp también formará parte de “Aquaman 2″. En esta cinta, Amber Heard volverá con el personaje de Mera para acompañar al protagonista Jason Momoa. La fecha de estreno para la nueva película de DC dirigida por James Wan es el 25 de diciembre de este año.

