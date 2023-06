Amy Schumer decidió no participar de la película “Barbie” hace siete años. La actriz de “Y de repente tú”, “Sexy por accidente” y “Life and Beth” iba a tener el papel que hoy es de Margot Robbie en la cinta de Warner Bros. En esta nota te contamos qué pasó.

¿Por qué “Barbie” cambió de protagonista?

Pocos meses después de involucrarse en el proyecto “Barbie”, Schumer anunció que no participaría de la producción debido a “conflictos de agenda”. De hecho, la audición de la actriz se había recibido con críticas duras, como insultos, en las redes sociales. “Sufren más de lo que jamás entenderemos”, dijo Schumer sobre los trolls que comentaban en su contra.

Margot Robbie protagoniza "Barbie" (2023).

Cuando se supo del retiro de Schumer, los comentarios en redes sociales se tornaron positivos. Las personas estaban de acuerdo con la decisión de la actriz.

¿Por qué Amy Schumer abandonó “Barbie”?

En el programa de televisión “Watch What Happens Live”, Amy Schumer afirmó que estaba emocionada por el estreno de “Barbie”: “Estoy deseando ver la película, creo que tiene un aspecto impresionante”.

“En su momento, dijimos que eran conflictos de agenda... Eso es lo que dijimos, pero en realidad se encontraron diferencias creativas”.

“La idea de que eso es lo que toda mujer debe querer... debería haber dicho en ese mismo momento: ‘Tienes a la chica equivocada’. Sentí que estaba decepcionando a mi equipo por no ser Barbie. Definitivamente no querían hacerlo del modo en que yo quería, del único modo que me interesaba hacerlo”, sostuvo la actriz.

“Hay un nuevo equipo detrás y parece que es muy feminista y genial, así que veré esa película”, agregó.

¿Cuándo se estrena “Barbie” en cines?

La película “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, se estrenará el 21 de julio de 2023 en los Estados Unidos. En cines de América Latina su estreno sería el 20 de julio.

¿Quiénes forman parte del elenco de “Barbie”?

Estos son los actores que lideran el elenco de la cinta:

Margot Robbie como Barbie.

Ryan Gosling como Ken.

Will Ferrell como el CEO de Mattel.

America Ferrera

Kate McKinnon

Emma Mackey

Michael Cera

Connor Swindells

Ncuti Gatwa

