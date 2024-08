¡Ya tenemos el capítulo 1123 del manga de “ONE PIECE”! La gran batalla ha llegado a su final y el arco de Egghead está a punto de finalizar. ¿Qué fue lo que pasó con Luffy, los gigantes y demás en este episodio? Aquí te lo contamos absolutamente todo.

Capítulo 1123 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “El vacío de dos semanas”.

En la portada podemos ver a Yamato junto a Denjiro y los niños en Wano comiendo. “Los enemigos son forzados a compartir Oden”.

El capítulo inicia justo tras el término del anterior, tras la onda expansiva de haki de Joyboy.

La base de la marina intenta comunicarse con los que están en Egghead.

“¡Respondan marinos, respondan, cuál es su estatus!”, pero todos en los barcos de la marina están desmayados botando espuma por la boca.

La serafín de Boa Hancock está tratando de despertarlos sin mayor éxito alguno. Todos, incluyendo los vicealmirantes están desmayados.

En el barco de los gigantes, uno de estos mira con sus vinoculares y se da cuenta de que ya no los siguen, todos han caído.

Dorry y Brogy dicen “¿En serio? Eso fue increíble. Es incluso más grande que el haki de Akagami, pero no se sentía algo hostil, ¿de quién será?”, mientras Luffy comienza a reírse, carga un poco de aire y con las mismas grita “¡gracias por todo, gigante de hierro!”, el cual se quedó solo en Egghead mientras se incendia.

El robot está completamente apagado en llamas, Luffy lo mira y saca una sonrisa de lado a lado despidiéndose del que los ayudó salir. Los gigantes comienzan a gritar “¡Perfecto, ha llegado el momento, vámonos de aquí aprovechando que están dormidos! ¡Larguémonos de este lugar!”.

Los gigantes se emocionan y dicen “¡Vámonos bastardos, es hora de zarpar hacia Elbaf!” entre gritos y vitoreos.

Bonney está echada como niña sobre el cuerpo de Kuma, Zoro está sangrando respirando, Usopp llora de alegría mientras ve a los gigantes. Luffy está como viejito tras usar el Gear 5 mucho tiempo en los brazos de Nami.

Sanji se queda mirando el cuerpo inerte de Vegapunk. “Viejo, lo que dijiste más temprano todavía ronda por mi cabeza. ¿Fue este uno de esos momentos para ti? Todavía no puedo entender todo lo que dijiste, pero fue una decisión bien riesgosa, ¿no te parece?”, con lo que nos vamos dos semanas atrás.

“¡Hay algunas anomalías viniendo de la estación de poder! ¡Pueden decirlo nuevamente, los monitores muestran fluctuaciones en particulas de densidad y el flujo de neutrones!”. Con lo que nos vamos con Shaka.

“Esa energía es de los serafines y debería crecer de a pocos con el tiempo. Este puede ser un grave error”. Pythagoras dice que esos números son diferentes a los confirmados y el viejo Punk dice que todo se está incrementando exponencialmente.

Shaka dice que la data parece indicar de que hay alguien que está usando la Mother Flame para robar su energía. “Toda la data de la estación de poder ha sido cuidadosamente modificada para que no haya ninguna suspicacia. Me temo que el culpable está entre nosotros”.

“Me temo que los tres somos los únicos que no hemos hecho esto”, con lo que Vegapunk dice, “¿qué, habrá sido Lilith?”.

Los Vegapunks se dan cuenta de que ha sido robada demasiada cantidad de energía, por lo que optan por apagar sus cerebros y dejarlos en modo espía. Si hacen esto, el traidor solamente sabrá cómo encontrar la fuente.

Una semana antes del presente, Pythagoras dice que ha encontrado al culpable, “¡Es York!”, dejando sorprendidos a Vegapunk y a Shaka.

Este dice que sus memorias que sincronizó se lo mostraron y lo confirmó también con cámaras de caracoles que están la escena del crimen. Vegapunk y Shaka le piden perdón a Lilith a lo lejos.

Shaka encontró evidencia de alguien que está usando las bestias marinas sin autorización. Uno de los den den mushi que encontraron tenía todavía grabaciones de llamadas hechas a alguien. Cuando lo arman y juntan, escuchan una voz que dice “El doctor Vegapunk está investigando el siglo vacío”.

El viejo punk se molesta y dice “no puede ser que haya llamado a Mary Geoise, con razón el Cipher Pol está rondando por aquí”.

Seis días antes del incidente, el reino de Lulusia fue borrado y los detalles no los sabe pero Vegapunk dice que tiene un mal presentimiento, por lo que habla con Shaka y Pythagoras sobre lo que ha pasado y el robo de energía de la Mother Flame.

“Estoy seguro que esa porción robada de Mother Flame ha sido dada para el gobierno mundial por una de las bestias marinas nuetras. Entrando en pura conjetura, EL GOBIERNO MUNDIAL TIENE UNA ARMA ANCESTRAL y necesita la energía de Mother Flame para encenderla. Es mi culpa después de todo”, dice Punk mientras se lamenta.

“Lo mejor que podemos hacer ahora es tratar de mitigar el daño hecho por Mother Flame”, mientras Shaka le dice que tienen una chance para intentar un cambio ahora. Punk dice que preparen un barco para que todos los residentes de la isla se vayan menos ellos, poruqe la marina ya debería de estar yendo donde está él ahora mismo.

“Ellos nos cazarán hasta el fin del mundo, nuestra inevitable muerte no significa nada. Aquí en Egghead tenemos algo que Ohara no tenía hace 22 años. Tenemos equipamento para hacer llegar nuestras voces a todo el mundo. ¿Qué es exactamente el Gobierno Mundial? Cada vez que me acerco más duro se pone esto. Si debo de morir, daré mi vida por algo mayor”, dice Punk.

Punk se disculpa con Shaka y Pythagoras mientras se preguntan qué es lo que realmente significa la muerte para ellos; sin embargo, Punk dice que por ahora tienen que salvaguardar algo para los seres humanos, “nuestra tecnología creadora de nubes artificiales seguramente será algo para salvar a la humanidad en un futuro”.

York le pregunta a Punk qué hace y este está metido en el robot del siglo vacío. “Lo mismo de siempre, si nuestros experimentos para optimizar Mother Flame hace que esta cosa se mueva nuevamente, podríamos crear una reserva de energía ilimitada”, mientras York sonríe y le dice que eso es cierto.

Dos días antes del presente vemos como Shaka, Pythagoras y el viejo Punk están grabando el mensaje final. “Lo que digamos posiblemente cause un gran impacto en el mundo, todos deben se saber las verdades que conocemos. Nadie esperará que pongamos el transmisor en el robo”.

Con lo que vemos como el trío de Vegapunks se junta para borrar sus memorias con muchos nervios porque van a tener que pasar el mismo terror que tuvieron al enterarse que ella los traicionó y que están siendo cazados por el Gobierno Mundial. “Incluso si las cosas van mal y el mensaje llega a ser transmitido, ¡esa será nuestra victoria!”.

Los tres se levantan preguntándose qué hacen ahí. Vegapunk encuentra un mensaje escrito por él: “buenos días, quizá encuentren que se han olvidado lo que ha pasado hace dos semanas. Ha sido por voluntad propia de ustedes. Un numero de cosas inauditas han pasado, así que les contaré un poco pero quiero que sigan mi indicación. El Gobierno Mundial se ha enterado que hemos investigado el siglo vacío, por lo que tomen todas sus precauciones. Tienen que poner toda su fe en y morir. Ah, una última cosa....”

Mientras el mensaje es cortado porque nos vamos al momento donde todos llegan a Egghead y cuando están viajando en el carro de nube. Vegapunk le dice a Sanji el plan a seguir y le dice que tienen que irse y que no necesita que lo ayuden a escapar. Qué lo dejen morir ahí. Sanji dice “estás loco, eso no está bien, no podemos dejarte morir ahí, tenemos que hacer algo”, con lo que retomamos el mensaje de Vegapunk “yo quiero que ustedes, Mugiwaras, sean aquellos que encuentren, ¡EL ONE PIECE!”, finalizando el capítulo con la imagen de los Piratas Gigantes gritando y celebrando “¡Salud, aquí nos hemos reunido todos viejos amigos!”, mientras en una mano tienen a Luffy y en la otra mano a Usopp, llorando de alegría en lo más alto exclamando “¡Vamos a la tierra de mis sueños, vamos a Elbaf!”.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1123 de “One Piece”

El capítulo 1123 del manga de “One Piece” saldrá el día domingo 18 de agosto. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 15 del mismo mes. Hay una semana de descanso dado por la magazine de la Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

