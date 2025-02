Ya tenemos todo el capítulo 1140 del manga de “ONE PIECE”. Luffy, Zoro y Nami se han encontrado cara a cara con Scopper Gaban en el Castillo Aurust de Elbaph. ¿Peleará este pirata legendario contra nuestro capitán? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1140 de “ONE PIECE”

“Scopper Gaban”.

Portada: El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni VL. 26 “Si le pasa algo a Pay-tan, te seguiré hasta lo más profundo del infierno y allí te mataré.” Ulti está atada a una diana y amenaza a Who’s Who mientras este le lanza unos cuchillos.

El capítulo comienza donde terminó el anterior. Luffy está confuso y no sabe por qué tiene que luchar contra Gaban. Zoro recuerda lo que dijo Collon sobre lo fuerte que era su padre.

Luffy estira su brazo para quitarle la llave a Gaban, pero este lo esquiva fácilmente. A Luffy empieza a molestarle la situación, así que salta más cerca de Gaban y de nuevo intenta quitarle la llave. Esta vez Gaban imbuye la llave con Ambición y aplasta con ella a Luffy contra el suelo (unos rayos negros aparecen cuando la llave golpea a Luffy).

Road: “¡¡Espera, Ya-san!!”

Nami: “¿¿Cómo es posible!? ¡¡Luffy!!”

Luffy: “¡¡¡Uwoahhh~~~~!!!”

Luffy sale de entre los escombros del suelo, está muy enfadado. Luffy estira ahora sus 2 brazos contra Gaban múltiples veces (como cuando usa el “Gomu Gomu no Gatling”) pero una vez más Gaban esquiva todo sin despeinarse.

Gaban: “¡Qué bonito sombrero de paja tienes! Te sienta mejor que ese casco, ¿no te parece?”

Luffy: “¡¡Obviamente!! ¡¡Es un “tesoro” que Shanks me dejó para que se lo guardase!! ¡¡Y ahora dame esa Ilave!!”

Gaban: “¿Para que se lo guardases? ¿No te lo dio sin más? Qué tipo tan tacaño.”

Luffy: “jildiota!! ¡¡¡No es así!!!

¡¡Deja de soltar cosas así cuando no sabes nada sobre Shanks!!"

Gaban: “Haha. Lo mismo te digo, mocoso.”

De repente, Gaban mete la punta de la llave en la boca de Luffy y la cabeza de Luffy adopta la forma de la Ilave lol Después Gaban saca sus 2 hachas y se prepara para atacar a Luffy con ellas.

Zoro: “¿¿Qué? ¿¡Hachas!?”

Gaban: “”Yasotakeru" (Ejército de Feroces Guerreros)"

Zoro: “¡¡¡Luffy sal de ahí!!!”

Luffy siente la poderosa Ambición de Gaban y su rostro cambia a una divertida expresión de preocupación. Gaban usa un GIGANTESCO ataque con múltiples hachazos que destruye una de las torres del enorme castillo. Luffy consigue esquivar el ataque a duras penas y Zoro bloquea alguno de los hachazos con sus 3 espadas.

Gaban (pensando para sí mismo): “Tiene un buen camarada.”

Nami y Road están en shock ante el poder de Gaban. Luffy y Zoro se ponen serios: Luffy activa el “Gear 5” y de las 3 espadas de Zoro empiezan a salir rayos negros. Toda la ropa de Luffy (y su hacha) se vuelven blancos, incluso su casco vikingo se fusiona con su cabello y parece como si Luffy tuviese cuernos lol

Luffy: “¡¡Vamos a ello Zoro!!”

Zoro: “Sí.”

Gaban (pensando para sí mismo): “Así que esa es la “forma blanca”.”

Luffy y Zoro atacan a Gaban, pero de repente, Gaban se rinde y les confía la llave. Luffy y Zoro acaban chocando contra unas rocas porque no pueden frenar sus ataques lol

Luffy y Zoro están enfadados por no poder continuar la pelea. Road está a punto de decirles quién es Gaban en realidad, pero Gaban frena a Road mientras recoge su sombrero kasa y su capa.

Gaban: “No te apresures, Road. Cuando vayáis a abandonar la isla, si Elbaph aún está a salvo, venid a verme de nuevo.”

Zoro: “¡¡Como si fuéramos a hacerlo!!”

Luffy: “¡¡Tiene razón!! ¡¡Gracias por la llave!! ¡¡Pero no volveremos a verte!!”

Gaban: “Hey Shanks, ¿de verdad esperas que confíe tan fácilmente en ese crío?”

Shanks: “Hahaha, tienes razón. Puedes hacer lo que quieras, Gaban-san.”

Gaban se marcha sonriendo mientras vemos un pequeño flahsback sobre una de las veces en las que Shanks estuvo en Elbaph para visitar a Gaban.

Pasamos a la “Academia Morsa”. Los niños le dicen a Ange que han visto un extraño pájaro volando en el cielo, pero cuando Ange mira hacia arriba, el pájaro ya no está.

Pasamos ahora a un bosque del “Mundo Solar” (cerca de la “Academia Morsa”) donde Shamrock y Gunko aterrizan en una rama gigante. Shamrock está sorprendido al ver que incluso en Elbaph hay escuelas. Gunko alza su mano y crea un círculo mágico en el suelo.

Un rayo negro impacta en el círculo mágico y en una ÉPICA página doble vemos la llegada de dos nuevos “Caballeros Divinos”.

El primer “Caballero Divino” es “Sommers-sei” de la Familia Shepherd (la misma familia a la que pertenece Ju Peter del Gorousei). Sommers es un hombre de mediana edad con gafas, el pelo largo y barba (su perilla tiene forma de cruz). Está sentado en un lujoso sillón (al lado de un baúl con ropa) y está hablando con alguien por Den Den Mushi. Parece que ha sido invocado antes de que pudiese vestirse, así que solo lleva puesta una camiseta interior de tirantes y unos calzoncillos loooo!

Sommers: “No me vengas con esas, necesito cambiarme y hacer algunos preparativos. Dame 1 hora ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con ese otro tema? ¿Ya sabes, con los suministros de comida! Está claro que no podemos permitir que los dioses mueran de hambre. ¡¿Hola?! Qué demonios le pasa a la transmisión...”

El segundo “Caballero Divino” es “Gillingham-sei” de la Familia Limosif/Remosif (no sé cómo traducir exactamente el nombre de la familia). Aunque no se confirma en el capítulo, está claro que Gillingham es el usuario de la fruta Zoan del “Kirin” (Gillingham en japonés se lee “Kiringamu”, que es otra pista sobre su poder). Además es la fruta del “Kirin” despertada, ya que hay nubes blancas flotando alrededor del cuello de Gillingham.

Gillingham aparece usando su forma híbrida. Tiene un cuello muy largo con una larga crin recorriéndolo. Su cabeza es parecida a la de un caballo pero tiene 2 cuernos y 2 largos bigotes (como los de un dragón). Gillingham va vestido con un uniforme militar parecido al de Shamrock y empuña un tridente bastante raro. Además lleva un casco de burbuja/cristal en su cabeza (como los que usan los Tenryuubito) con un respirador especial.

Gillingham: “¡Oh no! ¡Oh no! ¡¡Voy a llegar tarde~~~!! Estaba medio dormido, ¿¡¿a dónde me dijeron que tenía que ir!!?”

Sommers se da cuenta de que Shamrock y Gunko están de pie frente a él. Gunko se ha dado la vuelta avergonzada ya que Sommers va medio en pelotas loool

Sommers: “¿Ah? ¿Qué ocurre Gunko? ¿Qué te trae a mi casa? ¿Huh? ¡¡Shamrock!!”

Sommers/Gillingham: “¡¡Ehh!! ¿¡¡Esto no es “Elbaph”~~~~~~!!?”

Shamrock pregunta por qué han sido invocados 2 “Caballeros Divinos” cuando él solamente necesitaba 1 más. Gillingham le dice que es porque Shamrock fue convocado de regreso a la Tierra Santa por órdenes de sus superiores.

Sommers: “Así que este es el “país de los gigantes”... ¡¡Es inmenso!! ¿Y qué estáis haciendo en un país no afiliado al Gobierno Mundial? ¿Es que vais a visitar la tumba de Harald?”

En la ALUCINANTE página final del capítulo, vemos a los 4 “Caballeros Divinos” observando a los niños de la “Academia Morsa” desde lo alto de una enorme rama. Sommers ya se ha puesto su uniforme militar, que es parecido al de sus compañeros pero con varias medallas colgadas y una rosa en la pechera. Además lleva una espada en su cintura con una empuñadura de espinas.

Sommers: “OK. OK. Así que vamos a secuestrar a unos niños y a llevárnoslos a la “Tierra Santa”. Aunque estos niños no son lo suficientemente pequeños como para que entren en un saco...”

Gillingham: “La gente sin marca no puede atravesar el “Abyss” (los kanji (五芒星) significan “Pentagrama”). Así que tendremos que transportarlos en barcos... Zzzzz~~~”

Gunko (enfadada): “Este tipo...”

El capítulo termina con Shamrock hablando con una expresión malvada en su rostro...

Shamrock: “Con vuestros poderes... ¡¡por qué no hacéis que esto sea un “juego”...!!”

FIN.

La semana que viene NO HAY DESCANSO.

Fecha confirmada del capítulo 1139 de “ONE PIECE”

El capítulo 1140 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 23 de febrero. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”

El capítulo 1139 se centra en Luffy y su grupo mientras buscan la llave de las cadenas de Loki en el “Castillo Aurust”. Se encuentran con un hombre misterioso llamado Ya-san, quien resulta ser Scopper Gaban, un miembro legendario de los Piratas de Roger.

Gaban revela que Loki es un hombre peligroso y que su liberación podría ser catastrófica. A pesar de esto, Luffy y su grupo ignoran la advertencia y continúan su búsqueda de la llave.

Mientras tanto, en otra parte de la isla, se revela que dos figuras misteriosas han sido capturadas y llevadas ante Who’s Who. Aunque no se muestra quiénes son, se sugiere que podrían ser Ulti y Page One.

El capítulo termina con Luffy y su grupo llegando a la sala del tesoro, donde encuentran la llave de las cadenas de Loki. Sin embargo, Gaban aparece de repente y se revela como el “Devorador de montañas”, un hombre extremadamente fuerte que una vez fue la mano izquierda del Rey de los Piratas.

Gaban se prepara para enfrentarse a Luffy, declarando que no permitirá que liberen a Loki. El capítulo termina con un cliffhanger, dejando a los lectores ansiosos por saber qué sucederá a continuación.

Puntos destacados:

Se revela la identidad de Ya-san como Scopper Gaban, un miembro legendario de los Piratas de Roger.

Gaban advierte a Luffy sobre el peligro de liberar a Loki.

Luffy y su grupo encuentran la llave de las cadenas de Loki.

Gaban se revela como el “Devorador de montañas” y se prepara para luchar contra Luffy.

Implicaciones:

La liberación de Loki podría desencadenar una gran catástrofe.

La batalla entre Luffy y Gaban será crucial para el futuro de la isla.

La captura de Ulti y Page One plantea interrogantes sobre sus planes y su papel en la historia.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.