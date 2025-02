Ya salieron los primeros spoilers confirmados del capítulo 1140 del manga de “ONE PIECE”. Luego de la llegada de Luffy y sus amigos a Elbaph, algunas cosas extrañas han pasado con el viejo Scopper Gaban. ¿Qué pasó ahora? Aquí te contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1140″

Portada: Who’s Who ataca con cuchillos a Ulti.

Luffy Vs. Scopper Gaban. Gaban controla la pelea y golpea a Luffy varias veces.

Luffy se frustra, así que activa la forma Gear 5. Zoro se une a Luffy para pelear, pero Gaban se rinde de repente y les da la llave.

Gunko crea un círculo mágico llamado “Abismo” en un bosque y luego invoca a 2 nuevos Caballeros de Dios.

El primero es “San Sommers” de la Casa Shepherd (la misma familia que Ju Peter de los Cinco Ancianos). Es un hombre grande con cabello largo, barba y gafas.

El segundo es “San Gillingham” de la Casa Limotive. Parece que tiene el poder mítico “Kirin” porque aparece en forma híbrida humano-Kirin.

Shamrock pregunta por qué aparecen 2 Caballeros de Dios cuando solo necesitan uno. Gillingham explica que Shamrock debe regresar a Mary Geoise.

Al final del capítulo, Shamrock dice que “harán un juego” en Elbaph.

No hay descanso la semana que viene.

Fecha confirmada del capítulo 1139 de “ONE PIECE”

El capítulo 1140 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 23 de febrero. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”

El capítulo 1139 se centra en Luffy y su grupo mientras buscan la llave de las cadenas de Loki en el “Castillo Aurust”. Se encuentran con un hombre misterioso llamado Ya-san, quien resulta ser Scopper Gaban, un miembro legendario de los Piratas de Roger.

Gaban revela que Loki es un hombre peligroso y que su liberación podría ser catastrófica. A pesar de esto, Luffy y su grupo ignoran la advertencia y continúan su búsqueda de la llave.

Mientras tanto, en otra parte de la isla, se revela que dos figuras misteriosas han sido capturadas y llevadas ante Who’s Who. Aunque no se muestra quiénes son, se sugiere que podrían ser Ulti y Page One.

El capítulo termina con Luffy y su grupo llegando a la sala del tesoro, donde encuentran la llave de las cadenas de Loki. Sin embargo, Gaban aparece de repente y se revela como el “Devorador de montañas”, un hombre extremadamente fuerte que una vez fue la mano izquierda del Rey de los Piratas.

Gaban se prepara para enfrentarse a Luffy, declarando que no permitirá que liberen a Loki. El capítulo termina con un cliffhanger, dejando a los lectores ansiosos por saber qué sucederá a continuación.

Puntos destacados:

Se revela la identidad de Ya-san como Scopper Gaban, un miembro legendario de los Piratas de Roger.

Gaban advierte a Luffy sobre el peligro de liberar a Loki.

Luffy y su grupo encuentran la llave de las cadenas de Loki.

Gaban se revela como el “Devorador de montañas” y se prepara para luchar contra Luffy.

Implicaciones:

La liberación de Loki podría desencadenar una gran catástrofe.

La batalla entre Luffy y Gaban será crucial para el futuro de la isla.

La captura de Ulti y Page One plantea interrogantes sobre sus planes y su papel en la historia.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.