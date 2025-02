En los últimos capítulos del manga de “ONE PIECE” se han dado muchas referencias mitológicas en cuanto al lore de la historia. Es aquí que se ha nombrado el nombre de “Nika, el Dios del Sol”, una figura que emula la libertad para algunos, la destrucción para otros y también la risa. ¿Quién es? Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Quién es Nika?

Nika es una figura legendaria en el mundo de “ONE PIECE”, venerada como el Dios del Sol. Se le conoce como un guerrero de la liberación que, según las leyendas, tenía el poder de liberar a la gente de la opresión y traer la alegría. Su historia se remonta al Siglo Vacío, un período de la historia de “ONE PIECE” que el Gobierno Mundial ha intentado borrar.

La Fruta del Diablo de Nika

El poder de Nika reside en la Fruta del Diablo conocida como Hito Hito no Mi, Modelo: Nika. Esta fruta permite a su portador transformarse en Nika y obtener sus poderes. Durante mucho tiempo, se creyó que esta fruta era la Gomu Gomu no Mi, utilizada por Monkey D. Luffy. Sin embargo, se reveló que la Gomu Gomu no Mi era en realidad la Hito Hito no Mi, Modelo: Nika, y que el Gobierno Mundial la había estado ocultando y buscando durante 800 años.

Se dice que Nika es alguien de cabello blanco y nubes que lo rodean. (Foto: Shueisha)

Los Poderes de Nika

Los poderes de Nika son vastos y variados. Además de la capacidad de transformarse y moldear su cuerpo como goma, Nika posee una fuerza y resistencia sobrehumanas. Su poder también le permite manipular el fuego y la luz, lo que se asemeja a los poderes del sol. Se dice que su sola presencia infunde alegría y esperanza en aquellos que lo rodean.

La Adoración de los Gigantes de Elbaph a Nika

Los gigantes de Elbaph, una tribu guerrera conocida por su fuerza y orgullo, tienen una conexión especial con Nika. Se revela que en el pasado, los gigantes veneraban a Nika como un dios. Esto sugiere que Nika no solo era una figura legendaria para la gente común, sino también una deidad para razas poderosas como los gigantes.

La adoración de los gigantes a Nika resalta la influencia y el impacto que tuvo este personaje en el mundo de “ONE PIECE”. Su legado trascendió las barreras culturales y llegó a diferentes razas, quienes lo reconocieron como un símbolo de liberación y esperanza.

La Transición: Nika, Joy Boy y Luffy

La historia de Nika está intrínsecamente ligada a otros dos personajes clave: Joy Boy y Monkey D. Luffy. Se cree que Joy Boy, una figura enigmática del Siglo Vacío, fue el primer portador de la Fruta del Diablo de Nika. Joy Boy dejó un mensaje en el último Road Poneglyph, esperando a alguien que pudiera heredar su voluntad y continuar su lucha por la liberación.

Siglos después, Luffy se convierte en el nuevo portador de la Fruta del Diablo de Nika. Tras una dura batalla en Wano, Luffy despierta el verdadero poder de su fruta y se transforma en Nika, cumpliendo así la profecía y convirtiéndose en el heredero de la voluntad de Joy Boy.

Esta transición de Nika a Joy Boy y luego a Luffy representa un ciclo de esperanza y liberación en el mundo de “ONE PIECE”. Nika es el símbolo original de la libertad, Joy Boy es quien intentó llevar esa libertad al mundo, y Luffy es quien finalmente la hará realidad.

La guerra de inicio, intermedio y fin de “ONE PIECE”

Al final del capítulo 1138 del manga de “ONE PIECE” hemos podido ver el mural que retrata las distintas guerras por las que ha pasado el mundo. Es aquí en donde vemos como Nika, con su espada, escudo, poca ropa, cabello blanco y nubes rodeándolo, se abalanza junto a muchos seres en contra de una figura demoníaca, marcando así su destino en la batalla final.

Todavía no se sabe mucho más sobre Nika, el Dios del Sol pero esperamos que el propio Eiichiro Oda pueda irlo revelando poco a poco porque es un misterio que todos los fans de “ONE PIECE” quieren resolver.

