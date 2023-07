1 / 9

El cineasta estadounidense Christopher Nolan está de regreso con su nueva película “Oppenheimer”, que llega este jueves 20 de julio a los cines de Latinoamérica con Cillian Murphy como protagonista. El largometraje, basado en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, es uno de los estrenos más esperados del año y aquí hacemos un repaso por los personajes que verás en la pantalla grande. (Fotos: Universal Pictures)