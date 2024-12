El 5 de diciembre llegó a los cines peruanos “Solo Leveling: ReAwakening”, una película que combina lo mejor de la primera temporada del anime con un emocionante adelanto de su esperada segunda temporada. Este híbrido entre recapitulación y preludio ha sido una experiencia que, si bien no está exenta de puntos débiles, logra emocionar a los fanáticos más fieles y ofrecer una probada del espectacular futuro que espera a esta franquicia.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Solo Leveling: ReAwakening” y aquí te damos nuestra reseña oficial.

Una reintroducción a la leyenda de Sung Jinwoo

“Solo Leveling: ReAwakening” nos lleva de regreso al mundo en el que Sung Jinwoo, el “Cazador más débil de toda la humanidad”, intenta sobrevivir en un universo donde portales conocidos como “gates” conectan la Tierra con dimensiones habitadas por monstruos. A pesar de su insignificante rango como cazador, Jinwoo se encuentra atrapado en un camino que cambiará su vida para siempre, otorgándole poderes nunca antes vistos gracias a un misterioso sistema que lo “reawaken” (despierta de nuevo).

La película narra los eventos más impactantes de la primera temporada de manera compacta, presentando un collage de combates épicos, momentos decisivos y la evolución de Jinwoo como protagonista. Sin embargo, el ritmo apresurado de este resumen deja fuera muchos matices emocionales que hicieron de la serie original una obra tan especial.

Una experiencia visual inigualable

Lo que no se puede negar es que el trabajo de animación llevado a cabo por A-1 Pictures es espectacular. Cada batalla, desde las primeras incursiones de Jinwoo en los calabozos hasta su enfrentamiento con Igris, el Comandante Sangriento, es un despliegue de calidad visual que lleva la acción a un nivel cinematográfico. Los monstruos, diseñados con detalle magistral, como el King of the Swamp y los goblins, aportan un nivel de amenaza palpable que aumenta la tensión en cada escena.

El uso de colores intensos, efectos de luz dramáticos y coreografías de combate fluidas crean un espectáculo visual que se disfruta especialmente en la pantalla grande. Es una película que sabe cómo captar la atención, aunque esto no siempre compensa las carencias narrativas.

La película "Solo Leveling: ReAwakening" se estrenó el 5 de diciembre en cines de Perú. (Foto: A-1 Pictures)

Un recuento que deja cabos sueltos

Para los fanáticos de la primera temporada, la película funciona como un grato repaso de los momentos más emblemáticos. Sin embargo, para los nuevos espectadores, la narrativa puede resultar confusa y apresurada. La falta de contexto y el enfoque casi exclusivo en las batallas dejan poco espacio para explorar la complejidad de Jinwoo como personaje.

La película hace lo posible por introducir al protagonista y sus dilemas, pero lo hace de manera superficial. Los momentos de introspección y desarrollo personal, que fueron cruciales en la serie, se sienten diluidos. Esto puede dificultar que los recién llegados se conecten emocionalmente con el protagonista y su lucha.

El adelanto de la segunda temporada: Un regalo para los fans

El momento más esperado llega en la segunda mitad de la película, donde se presenta el primer capítulo de la segunda temporada. Aquí, “Solo Leveling” recupera su esencia narrativa y muestra a Jinwoo enfrentándose a enemigos aún más poderosos en un mundo que se vuelve cada vez más oscuro y peligroso.

El avance promete nuevas criaturas mágicas, como los Ice Elves y los Ice Bears, y expande la mitología del universo, elevando las apuestas para el protagonista. Este adelanto, acompañado de una animación impecable, es suficiente para que los seguidores salgan del cine emocionados por lo que vendrá en enero de 2025.





¿Un producto para todos?

“Solo Leveling: ReAwakening” está claramente diseñado para los fanáticos que ya están familiarizados con la historia. Su estructura, que combina un resumen de la primera temporada con una introducción a la segunda, es efectiva para revivir momentos clave y emocionar a quienes han seguido el viaje de Jinwoo desde el principio. Sin embargo, esta fórmula no es ideal para atraer a una audiencia nueva.

Los espectadores que no hayan visto la serie original probablemente se sentirán perdidos en medio de un mar de nombres, términos y conceptos que no se explican a fondo. Además, la película pasa por alto a muchos personajes secundarios, dejando una sensación de vacío en el desarrollo del elenco.

Conclusión: Un vistazo al pasado y al futuro

“Solo Leveling: ReAwakening” es una celebración del camino recorrido por Sung Jinwoo hasta ahora y una promesa de lo que está por venir. Aunque la película no es perfecta y podría haber hecho un mejor trabajo integrando a los nuevos espectadores, cumple con su objetivo principal: entusiasmar a los fanáticos existentes y preparar el terreno para una segunda temporada que promete superar las expectativas.

Si eres seguidor de la serie, esta película es un festín visual que no querrás perderte. Pero si eres nuevo en el mundo de “Solo Leveling”, quizás sea mejor empezar por la primera temporada antes de aventurarte en esta experiencia cinematográfica.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)