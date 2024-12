Con dos temporadas llenas de intriga, crítica social y actuaciones destacadas, “The White Lotus” se volvió uno de los mayores éxitos de HBO. La serie, creada por Mike White, mezcla humor negro y un enfoque mordaz sobre las clases sociales, las relaciones y las dinámicas humanas de la mano de actores consagrados como Jennifer Coolidge y Sydney Sweeney, pero esta temporada también tendrá rostros nuevos.

La tercera temporada, que se transmite en streaming por Max, traza nuevos horizontes con un giro hacia la espiritualidad y una nueva cultura por explorar en un entorno tan fascinante como Tailandia. Con la confirmación de nuevos actores y el regreso de algunos rostros conocidos, los fanáticos ya cuentan los días para el estreno de la serie que se consagró con 15 Premios Emmy y dos Golden Globe.

Fecha de estreno de “The White Lotus”

Lisa de BlackPink se luce en "The Whiter Lotus". (Foto: Max)

La tercera temporada de la serie está programada para estrenarse en febrero de 2025, según confirmó JB Perrette, presidente de Warner Bros. Discovery, durante una reciente conferencia. Este anuncio llega con gran anticipación, tras el éxito de las dos temporadas anteriores en la crítica y los festivales internacionales.

Aunque aún no se ha revelado un día exacto, la noticia de su lanzamiento ha generado gran expectativa, especialmente tras el adelanto del teaser, donde la cantante del grupo de k-pop BlackPink, Lisa, es la protagonista. Su presencia delata que su participación será muy especial. Ella dice en el video: “Bienvenidos a White Lotus en Tailandia”.

Teaser de “The White Lotus”, Temporada 3

¿De qué se trata “The White Lotus”?

Cada temporada de “The White Lotus” comienza con un misterio: la aparición de un cadáver. La primera temporada exploró las tensiones generadas por el dinero, mientras que la segunda abordó el tema del sexo. Por su parte, la tercera temporada llega cargada de simbolismo y crítica social, al igual que su precedente.

Ambientada en un lujoso ‘resort’ en Tailandia, esta nueva entrega combina un misterio envolvente con una mirada ácida sobre el choque cultural y las complejidades humanas. Mike White, creador de la serie, describió a The Hollywood Reporter que esta temporada tendrá una “visión satírica y divertida de la espiritualidad oriental”.

Elenco de “The White Lotus 3″

La tercera temporada contará con un elenco impresionante, que incluye a Natasha Rothwell, quien retoma su papel como Belinda, el interesante personaje de la primera temporada. A ella se unen figuras destacadas, como Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan y Carrie Coon.

Rothwell fue nominada al Emmy por su interpretación en la primera temporada, y Jennifer Coolidge, quien interpretó a Tanya, ganó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la segunda temporada. Con estas actrices, se consolidaron personajes icónicos de la serie.

Jon Gries y Jennifer Coolidge, actores de "The White Lotus".

Coolidge, por su parte, dijo al programa Today lo que sentía por no estar en la tercera temporada. “Siento envidia de todos los que van. Solo quiero destacar que no soy buena lidiando con esto, pero no hay nada que pueda hacer”, expresó la actriz, a quien además conocemos por ser ‘la mamá de Stifler” en “American Pie”. Aunque Tanya no estará en esta entrega, su historia aún podría resonar en la narrativa, particularmente en relación con Greg, interpretado por Jon Gries, según comentó en otra entrevista Mike White.