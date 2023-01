“Todo tiene su final, nada dura para siempre”, dice una canción de Héctor Lavoe y que retrata muy bien la vida, así como también ficciones tan queridas como “Pokemon”. Ash Ketchum y su fiel amigo Pikachu se despedirán en “Pokémon: Aim to be a Pokémon Master”, una serie de once episodios que nos mostrará el camino definitivo de Ash para ser un maestro Pokémon.

El capítulo inicia con Ash y Pikachu siguiendo sus aventuras por Kanto, saliendo de Pueblo Paleta. Es aquí donde vemos que la diversificación de pokemones por zonas se ha unificado. Ash se choca con un Kakuna que al caer en sus brazos comienza a evolucionar a Beedril por lo que nuestro prota recuerda los momentos que vivió cada que este pokemón tipo abeja lo ha querido atacar.

También podemos ver que Ash ha conseguido nuevos pokemones y de otras regiones, tal es el caso de Donphan, Buizel y Noivern, pokemones que ahora tiene Ash en su repertorio.

Ash y Pikachu son atacados por el equipo Rocket una vez y son vencidos. Tras esto, una Latias aparece malherida en un lago a lo que Ash y sus pokemones la sacan y proceden a curarla usando poción. El equipo Rocket se da cuenta de que Ash está con este pokémon legendario e intentan robárselos pero Pikachu usa un ‘impac trueno’ que vence por segunda ocasión a los villanos.

Latias salva a Ash de una caída mortal y se va tras ser curado, no sin antes ponerse transparente y seguir observando a Ash desde el cielo.

¿Cuando sale el segundo capítulo de “Pokémon: Aim to be a Pokémon Master”?

El segundo capítulo de la tanda de once que protagonizará Ash Ketchum en “Pokémon: aspiro a ser un maestro Pokémon” sale el viernes 20 de enero y ya tenemos el avance oficial.