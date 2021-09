Conforme a los criterios de Saber más

Camila Cabello ha logrado tanto en su carrera que cuesta cree que no han pasado ni diez años desde que se formó Fifth Harmony, el grupo que le dio fama. Tras batir récords con su primer disco en solitario y posicionarse como una de las grandes estrellas del pop con temas como “Havana” y “Señorita”, la artista de origen cubano y mexicano da el salto a la actuación con una adaptación del cuento “Cenicienta” (”Cinderella”) que promete dar que hablar.

La película se estrenará este 3 de septiembre en Prime Video y promete romper esquemas al desafiar los clichés de los cuentos de hadas y presentar a una Cenicienta empoderada, independiente, luchadora y con un gran sentido del humor.

A raíz del estreno, la artista ofreció una conferencia de prensa con medios de América Latina en la que, en español, resolvió nuestras dudas sobre lo que significa este paso en su carrera. Te contamos lo que nos dijo en 10 claves:

1. Debut como actriz

Camila Cabello nos contó que se preparó para este rol con el coach actoral Anthony Meindl, a quien hoy considera un “amigo cercano”. La estrella nos dijo que, como parte de su proceso creativo para el personaje, examinó con mucho detalle el guion, armó playlist musicales y ‘moodboards’, así como vio diferentes películas del estilo de “Cenicienta”. Pero lo que ella considera la lección más importante, fue algo que le enseñó Meindl. “ Lo más importante es estar presente, conectar con los otros actores y divertirte, no tomarte tan en serio. Te puedes preparar y preparar, pero lo más importante es lo que pase en el momento ”, explicó. “Por ahora, no tengo nada planeado para volver a actuar después de ‘Cinderella’, pero me enamoré de la experiencia de la actuación. Espero que esta sea la primera de más películas que vengan”, añadió sobre volver a pararse en un plató en el corto tiempo.

Camila Cabello y la directora de "Cenicienta", Kay Cannon. (Foto: Prime Video/ Difusión)

2. La “Cinderella” que describió en su canción

Quienes siguen desde hace mucho la carrera musical de Camila Cabello recordaran que grabó un tema llamado “Cinderella” en el que describía una chica muy lejana a la del clásico cuento, pero ella nos aseguró que su fichaje para el elenco de la película del mismo nombre es algo absolutamente casual y no relacionado a ese tema.

“Esa canción la escribí antes de Fifth Harmony. Antes de entrar al grupo, yo escribía canciones sola en mi baño y esa fue una de las canciones que escribí. Seis años después, estoy haciendo la película, pero es algo casual. Lo cómico es que en la canción digo que Cenicienta nunca pidió un príncipe y este personaje es también así. No gira alrededor del príncipe. Una de las líneas que más me gusta de la película es: ‘Yo me elijo a mí', porque así es esta Cenicienta, elige su verdad y sus instintos”.

3. Representación y diversidad

Aunque películas de “Cenicienta” hay muchas, la que protagoniza Camila Cabello buscará romper esquemas, pues llega con mensajes de empoderamiento femenino y diversidad.

La Cenicienta de la cantante cubano estadounidense no es una típica princesa de cuentos de hadas y tampoco lo son los demás personajes. Ella destaca mucho el rol que cumple su compañero de reparto, Billy Porter.

“En la película Billy Porter es una entidad que existe fuera de la estructura del género, no es hombre ni mujer, es una entidad mágica. Tener a alguien como él representando a lo que ha sido el hada madrina, es muy importante porque permite que gente joven se vea representada en Billy. Y también ocurre conmigo, como latina que soy, hay quienes se verán representados en estos personajes”, explicó.

Billy Porter y Camila Cabello en "Cinderella". (Foto: Kerry Brown/ Prime Video)

4. El mensaje de su Cenicienta

Sobre su personaje en específico, Camila Cabello se siente entusiasmada por lo mucho que tiene que aportar a las nuevas generaciones.

“Mi personaje, Cenicienta, es feminista sin que esa palabra exista en ese tiempo. Ella es muy consiente de su voz interna. Sin que tenga un ejemplo o modelo, cambia lo que está pasando en la sociedad. Ella tiene una visión y sueños. En el tiempo en el que ocurre la historia, las mujeres solo podían aspirar a ser esposas y ella dice que eso no tiene sentido, porque tiene talento e ideas y no está esperando a que un príncipe la salve. Ella cambia su historia por sí misma, es algo que mi mamá me enseñó de muy chiquita: si se trata de tu felicidad, tú tienes que ser quien pelee por ella”.

Camila Cabello y Nicholas Galitzine en "Cinderella". (Foto: Kerry Brown/ Prime Video)

5. Estereotipos de mujer

Esta película dirigida por Kay Cannon quiere romper con los estereotipos de mujer que abundan en los cuentos de hadas, algo que Camila Cabello considera le hubiera gustado ver de niña.

“Esta película representa el mensaje que queremos hacerle llegar a la gente joven y a la gente en general. Sabemos que los cuentos de hadas son como mensajitos que llegan al subconsciente de los niños. Puede que ellos estén viendo muñequitos, pero están interiorizando los mensajes que les muestran. En esta película, la mujer inspira al príncipe a que cambie su vida y sea mejor persona. En esta sociedad todavía nos hacen pensar que tenemos que ser sumisas, calladitas. En esta película, Cenicienta no es calladita ni tímida, ella se enoja, se defiende, dice cuáles son sus valores”, afirmó Cabello.

Camilla Cabello en escena. "(Foto: Kerry Brown)

6. Hizo el doblaje en español

Al ser el español un idioma con el que se comunica con soltura, Camila Cabello también quiso ser parte del doblaje de la película en este idioma. La cantante contó que puso especial énfasis con sus colegas de doblaje mexicanos para hacer igualmente cómicas las escenas de humor de la cinta en ambos idiomas.

Nicholas Galitzine en "Cenicienta". (Foto: Christopher Raphael)

7. Un antes y después en su vida

En otro momento de la rueda de prensa, la artista destacó cómo el haber filmado “Cinderella” ha tenido un efecto en su vida y en su música, pues siente que este periodo se ve reflejado en “Familia”, su nuevo álbum.

“He trabajado desde los 15 años y me he dado cuenta que la experiencia musical es más solitaria. Hacer la película fue un trabajo en comunidad y el trabajo depende de tu conexión, vulnerabilidad e intimidad con otras personas. Creo que ese proceso lo llevé al trabajo como mis colaboradores en el disco y eso creó un disco más íntimo y vulnerable y no sé si habría sido así sin la película. Cambié muchísimo con Cenicienta, me inspiró mucho el personaje, me inspiró su personalidad, valentía y frescura”, afirmó.

8. La música de Cenicienta

La banda sonora de esta película también es original en su propuesta. Los temas utilizados son covers de clásicos del pop de diferentes épocas, algo que Camila dijo haber adorado en películas como “Moulin Rouge”.

“A mí me encantaría que todas las películas tuvieran covers de los 80, porque me encantan esas canciones. Eso también me gustó de esta película. Hay temas increíbles como ‘Material Girl’, ‘Let’s Get Loud’, ‘Somebody To Love’, muchas de mis canciones favoritas”, explicó.

Nicholas Galitzine. (Foto: Difusión/ Prime Video)

9. Similitudes con el personaje

En otro momento del ‘junket’, Camila también dijo que se siente muy “parecida” a su personaje en esta película. “Una de las cosas en las que más nos parecemos es que no nos gustan los tacones, yo también le pediría a mi hada madrina, si tuviera una, que los haga más cómodos”, afirmó.

Luego, más allá de las bromas sobre la ropa, Cabello consideró que la fortaleza de carácter de su personaje es muy valiosa.

“Me gusta cómo ella honra sus deseos y lo que quiere y puede bloquear todo el ruido y seguir esa voz que tiene adentro. Cuando te pones en los zapatos de cristal de este personaje, ella está en un tiempo en el que el feminismo y lo que ella trata de lograr no ha sido logrado por otra persona, ella tiene que ser bastante independiente mentalmente para poder hacer lo que hace en esta película. Eso me inspiró mucho de ella. También su compasión por la madrastra. La gente no es simplemente buena o mala, tienen sus traumas, inseguridades, que hacen que se comporten de la manera en la que se comportan, creo que es una manera muy realista y madura y realista de ver a las otras personas”, afirmó.

Charlotte Spencer, Idina Menzel y Maddie Baillio en "Cenicienta". (Foto: Christopher Raphael)

10. Un sueño fuera de pantalla

Finalmente, Cabello contó cuál sería el sueño que tiene pendiente, tras haber logrado filmar su primera película. La joven de 27 años contó que quiere involucrarse más en una lucha que le preocupa mucho: la del control del cambio climático.

“Me gustaría involucrarme más en esa lucha. Hay un evento, la COP 26, en la que mucho especialistas van a hablar sobre cómo revertir el daño que le hemos hecho al planeta. Es algo que me importa mucho”, explicó la artista que le gustaría que el principal mensaje que los jóvenes se lleven de “Cinderella” es tomar acción sin importar si alguien más lo hizo antes.

“En el mundo están pasando muchas cosas malas y no tienes que esperar a que alguien más lo cambie, tú puede ser el primero”, afirmó.

