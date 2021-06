Conforme a los criterios de Saber más

Netflix y Amazon Prime Video cuentan con un repertorio de series y películas inagotable. Por esa razón, a veces resulta difícik encontrar algo para ver entre tantas opciones. Entre todo ese contenido, hay ficciones que han pasado desapercibidos, hemos hecho una selección de películas extrañas pero con buenas críticas que puedes disfrutar en estos servicios de streaming.

La invitación (2015)

Netflix

Esta cinta dirigida por Karyn Kusama y escrita por Phil Hay y Matt Manfredi, narra la historia de Will y Ede, quienes fueron en el pasado una feliz pareja con un hijo en común. Pero la muerte en trágicas circunstancias de su único hijo afectó irremediablemente a su relación, hasta que un día ella desapareció sin dejar rastro. Años más tarde, Eden regresa a la ciudad casada con otro hombre y como una persona diferente. Algo parece haber cambiado en la mujer, es ahora una persona inquietante e irreconocible, incluso para Will.

Wounds (2019)

Netflix

Esta película narra los acontecimientos que le suceden a un camarero de Nueva Orleans tras recoger un teléfono olvidado en su bar. A partir de ese momento, empiezan a llegarle extraños mensajes al móvil, poniendo a prueba sus nervios y los de todos los que le rodean. Esta es una adaptación de la novela ‘The visible Filth: The Basis for the Film Wounds’ (2015) de Nathan Ballingrud.

La bruja (2015)

Netflix

Una familia compuesta por un matrimonio de colonos cristianos, padres de cinco hijos, vive cerca de un bosque al que la leyenda popular atribuye un carácter demoníaco en Nueva Inglaterra, 1630.. La convivencia estalla y la familia se desgarra al sospechar que su hija mayor practica la brujería, debido a que las cosechas no crecen y su bebé ha desaparecido.

Pieles (2017)

Netflix

La apariencia física determina el comportamiento en sociedad, independientemente de si ese aspecto es elegido o no. Esta es la historia de gente con deformidades fuera de lo normal que se ha visto obligada a esconderse, a vivir en las sombras. Entre ellos está Ana, que tiene su aparato digestivo del revés; Laura, una chica nacida sin ojos; o Ana, una mujer con la cara deformada. Se trata de gente que busca encontrar su sitio en una sociedad que margina a los diferentes.

Blue Jay (2016)

Netflix

La película narra la vida de una expareja de novios de la escuela se vuelve a encontrar en su pueblo natal, donde redescubren su conexión y enfrentan viejos resquemores. El elenco está formado por Mark Duplass como Jim, Sarah Paulson como Amanda y Clu Gulager como Waynie.

The Midnight Man (2016)

Amazon Prime Video

La historia se centra en Alex, que vive en una antigua mansión donde cuida a su abuela enferma Anna. Ella y un grupo de amigos encuentran por casualidad un juego llamado ‘Demonio de medianoche’ con unas instrucciones que necesitan seguir, y comienzan a jugar. Si alguna de estas reglas se incumple, el demonio de medianoche aparece encarnando las peores pesadillas de los participantes. Al demonio de medianoche no le gusta perder, y hará todo lo posible para matar a los protagonistas, que tendrán que enfrentarse a sus propios miedos y a una fuerza maligna que desconocen.

Suspiria: el maligno (2018)

Amazon Prime Video

En 1977, Susie Bannion, una joven estadounidense viaja a Berlín para formar parte de una compañía de danza de renombre mundial, pero la academia esconde una historia oscura y horripilante. Ella tiene éxito incluso sin entrenamiento profesional; sin embargo, su llegada coincide con la repentina desaparición de otra estudiante, Patricia Hingle.

Midsommar (2019)

Amazon Prime Video

Una pareja de estadounidenses acude con unos amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Sin embargo, lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño toma un giro macabro cuando los aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.

¿Dónde estás, Bernadette? (2019)

Amazon Prime Video

Adaptación del libro de Maria Semple, esta nueva película de Richard Linklater (mítico director que ha firmado películas de todo tipo, desde ‘Escuela de Rock’ hasta ‘Boyhood’) sigue a un marido y una hija en la búsqueda de su esposa y madre, una famosa arquitecta agorafóbica (Cate Blanchett) que ha desaparecido de la noche a la mañana.

In Fabric (2018)

Amazon Prime Video

La cinta narra la historia de una divorciada solitaria, quien visita una tienda fascinante de Londres para encontrar un vestido que transforme su vida. Pronto encuentra un vestido rojo perfecto que desata una maldición malévola e imparable.