Episodio 2: “Spies Appear in the Night”

Tras ser encontrado por el único agente superviviente de Citadel, Mason viaja a Nueva York para recuperar un activo muy valioso de los mortíferos secuaces de Manticore, los hermanos Silje. Más tarde, Mason viaja a Europa para localizar a otro miembro de los agentes de nivel uno de Citadel.

28 de abril