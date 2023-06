En poco tiempo, la carrera de Jean Pierre Núñez, conocido en la música como JP ‘El Chamaco’, ha tomado un ritmo acelerado. Tras iniciarse en el espectáculo con una orquesta de salsa, emprendió una carrera en solitario que lo ha llevado a ser uno de los artistas más pedidos en las radios peruanas con temas como “Mírame” y “Modo avión”, que serán su carta de presentación en los Premios Heat 2023.

El artista forma parte de la comitiva peruana en la gala que se realiza en República Dominicana y, además, será parte de un día clave para este grupo: que la noche del martes 6 de junio realizará un ‘showcase’ (un miniconcierto privado) para la prensa internacional acreditada al evento.

JP ‘El chamaco’ cantará parte de su repertorio en compañía de otros artistas peruanos seleccionados: Álvaro Rod, César BK y Cielo Torres.

“Mis compañeros me comentan que hay una buena visión del talento peruano. Esperamos poder plasmarlo (en el showcase), hoy es un día clave”, dijo el artista nacido en Villa El Salvador, pero de orgullos corazón de San Juan de Miraflores, como enfatiza él.

JP empezó su carrera con una orquesta a la que llamó ‘Los Chamacos’, porque todos eran muy jovencitos, y al ser el líder el tomó el apelativo de ‘El Chamaco’, que ahora es su nombre artístico oficial. “Me quedé con ese apelativo, es un apodo de la calle”, dice el cantante, que considera que el barrio, el ‘flow’ de la calle, está muy presente en su propuesta, que se diferencia de sus colegas por ser una adaptación de un género muy popular en Cuba: el reparto.

“Hay varios movimientos que se están en tendencia en México, Colombia y otros países. El que yo hago no es popular todavía en el Perú, pero sí en Cuba. Yo lo adapto a mi estilo, a mi forma, porque me gusta mucho la salsa, pero le pongo mi flow, mi calle. Este nuevo movimiento que se llama reparto, lo adopto y lo ejecuto así”, dijo el cantante que considera que ser peruano no le impide hacer un género musical extranjero.

“Creo que para la música no hay barreras. Para el que quiere hacer algo y lo hace con perseverancia, no hay nacionalidad para cantar un género musical. Hay peruanos cantando rancheras, rap, salsa, merengue, vallenato. A mí me gustas la música y encontré que en este género podía explotar y llegar a más. Gracias a Dios me está dando resultados”, finalizó el cantante.