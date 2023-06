Austin Palao brindó conferencia educativa en los Premios Heat 2023

En el segundo día de la semana de eventos en torno a los Premios Heat, el peruano Austin Palao participó de una conferencia educativa en la que habló, frente a prensa internacional y artistas de diferentes procedencias y estilos, sobre la importancia de las redes sociales en la industria musical.

El cantante, que ganó fama por su participación en ‘realities’ de televisión como “Esto es guerra”, fue el ganador de la categoría Artista Tendencia de la octava edición de los premios que celebran lo mejor de la música urbana y tropical y a los nuevos talentos que se perfilan en estos géneros.

Austin Palao fue invitado a participar de la conferencia titulada “De la voz fiel de los fans a la viralidad latina” junto a la ecuatoriana Andreina Bravo, quien ganó en la categoría Artista Tendencia en la edición 2022.

Ambos se conocen del ‘reality’ “El poder del amor”, del que participaron en 2021, en su primera temporada.

“Estar juntos (en esta conferencia) ha sido como un deja vu. Cada cierto tiempo, nos encontramos en cualquier país. Quién sabe, mañana o más tarde nos encontramos en los Billboard o Grammy”, dijo Austin Palao a “El Comercio” tras finalizar la conferencia. “Cada vez que nos vemos, se nota una evolución. Andreina no es la niña que conocí antes, es bonito darme cuenta de eso. Además, por ver cómo ha avanzado en este periodo tan corto”, añadió Palao.

Trabajo en equipo

Durante la conferencia, tanto Austin Palao como Andreina Bravo contaron cómo impactó en sus carreras el reconocimiento en los Premios Heat. El peruano explicó que la noticia de su triunfo le tomó por sorpresa, pues compitió este año con la ecuatoriana, quien tiene una base de fans muy fuerte en redes sociales.

“Andreina es una rival muy fuerte, la puso bastante complicada, tiene unos seguidores muy comprometidos. Pero es bonito cuando la rivalidad es por luchar por tus sueños”, dijo el peruano. “Yo estaba en un evento y no tenía ni idea de que había ganado cuando me lo contaron. La emoción fue instantánea, porque yo pensaba que no iba a ganar. Además, no pensaba venir, porque estoy en muletas por una lesión, pero los Heat son una plataforma tan importante. Hoy por hoy, somos artistas emergentes, sabemos lo difícil que es marcar la diferencia en una industria muy competitiva como la de la música”, continuó el peruano.

Austin Palao y Andreina Bravo en los Premios Heat 2023.

Durante la conferencia, ambos artistas consideraron que mercados musicales como el peruano y el ecuatoriano necesitaban que sus talentos se unan para darse a conocer fuera de sus fronteras. Andreina Bravo, en especial, pidió que los países valoren más a sus propios artistas.

“Para que los artistas salgan a flote, es necesario que consumas lo tuyo. Para que dentro de tu país, ese artista se haga tan grande que no haya otra opción que despunte y se internacionalice. Hay que apoyarnos entre nosotros, consumir lo nuestro, porque solo así vamos a salir a otros niveles”, enfatizó al ecuatoriana.

Palao concordó con su compañera y dijo que nada se construye en solitario. “Más rápido se llega a la meta en equipo. En el Perú hay mucho talento, gente que la destruye y es frustrante ver cómo luchan y no llegan a cierto punto. No hay industria (musical) en el Perú, pero siento que en cualquier momento, en un periodo corto, va a salir ese exponente y ojalá que, cuando esté arriba, quien quiera que sea, voltee a ayudar y se forme un equipo”, finalizó Austin.