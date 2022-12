“Cuando sea joven”, la película en la que Verónica Castro vuelve a sus años mozos, a través del cuerpo de Natasha Dupeyrón, ya está disponible en streaming. La cinta se estrenó en cines mexicanos en setiembre de este año y ahora puede verse on demand en VIX+.

¿Qué nos dice la sinopsis?

Malena, de 70 años, tiene una segunda oportunidad en la vida, cuando mágicamente se convierte en su yo de 22 años. Ahora, haciéndose pasar por “María” para ocultar su verdadera identidad, se convierte en la cantante principal de la banda de su nieto, intentando recuperar el sueño de cantar, que una vez tuvo que abandonar.





Un trabajo de dos

“Me gusta decir que no soy ‘la joven Verónica Castro’, creo que ella hace un personaje hermoso que se llama Malena. Juntas la creamos porque lo importante de esta historia es que fuera el mismo personaje, que yo no me inventara algo y ella otra cosa, y creo que se logró”, declaró Dupeyrón en una entrevista a EFE en setiembre pasado, con motivo del estreno de la cinta en cines.

“Ella (Castro) puso un poco más la batuta (en la creación del personaje), yo tampoco podía proponer cosas de más mayor por mi edad, ella leía mis textos y se lo agradezco profundamente porque me dio muchas herramientas”, agregó la actriz de 31 años.

Oportunidad para cantar

En “Cuando sea joven”, Dupeyrón comparte créditos con Michael Ronda, de quien paradójicamente será su abuela en la ficción; además con Eduardo Santamarina, Edgar Vivar, Alejandra Barros y Manuel Ibáñez, entre otros.

Para Ronda y Dupeyrón el proyecto fue una oportunidad de mostrar sus talentos musicales, con el que Natasha había estado muy peleada.

“Me rehúso a cantar. Bueno, más bien, a mí me daba mucho miedo cantar”, ha reconocido la actriz.

Remake mexicano

“Cuando sea joven”, es la adaptación mexicana de “Miss Granny”, la película coreana de 2014, disponible en Netflix. La historia ha sido adaptada, además de México en países como China, Vietnam, Japón, Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Eugenio Derbez de productor

La cinta está producida por 3Pas Studios, una compañía de entretenimiento global multiplataforma cofundada por Eugenio Derbez y el productor de cine y televisión Ben Odell.

El regreso de ‘La Vero’

Después de 30 años, Verónica Castro toma de nuevo un papel protagónico, la última vez que tuvo un papel principal fue en 1990 en “Dios se lo pague”; sin embargo, hace un dos años formó parte del elenco de la película “Dime cuando tú”, un musical con canciones de Juan Gabriel, estelarizada por Ximena Romo y Jesús Zavala.

