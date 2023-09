Sony Pictures ha emocionado a los cinéfilos al lanzar el tráiler oficial de su próxima película, “El poder de los centavos”. Esta cinta está basada en el sorprendente caso real de GameStop que sacudió a Wall Street en enero de 2021, cuando la venta masiva de acciones de la empresa de videojuegos desafió el mundo financiero. La película cuenta con un elenco estelar, con Paul Dano en el papel principal como un analista financiero, acompañado por Sebastian Stan, Seth Rogen y Pete Davidson.

Tráiler oficial de “El poder de los centavos”

La historia detrás de “El poder de los centavos”

“El Poder de los Centavos” es una película que se sumerge en la extraordinaria historia real de individuos comunes que dieron un giro inesperado a Wall Street y amasaron fortunas convirtiendo a GameStop, la conocida tienda de videojuegos de los centros comerciales, en la empresa más rentable del mundo. En el centro de esta narrativa se encuentra Keith Gill, interpretado por Paul Dano, un hombre ordinario que cambió el juego al invertir sus ahorros de toda la vida en acciones y compartir su experiencia en las redes sociales. A medida que sus publicaciones se volvieron virales, la vida de Keith y la de todos los que lo siguieron se vieron alteradas de manera inimaginable. El movimiento creció, enriqueciendo a muchos, pero también atrayendo la atención de los multimillonarios de Wall Street, lo que desencadenó un enfrentamiento épico en el que ambos lados vieron cómo sus realidades se trastocaban.

Origen literario y fecha de estreno

La película se basa en el libro de Ben Mezrich, titulado “The Antisocial Network: The GameStop Short Squeeze and the Ragtag Group of Amateur Traders That Brought Wall Street to Its Knees”. El guión de la película fue elaborado por Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum. Los cinéfilos peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de “El Poder de los Centavos” en la pantalla grande a partir del 26 de octubre de este año.

La película promete ofrecer una mirada apasionante y entretenida a uno de los acontecimientos financieros más destacados de la década, en el que la lucha de individuos comunes contra los gigantes de Wall Street capturó la imaginación de todo el mundo. El tráiler, que ha generado gran expectación, nos da un adelanto de lo que promete ser una película emocionante que no querrás perderte.

