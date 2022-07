Game of Thrones

Disponible en HBO Max

Ya solo falta un mes para que se estrene “House of the Dragon”, la primera de las varias series derivadas y precuelas que se alistan en torno al mundo de “Game of Thrones”, es por ello que es tiempo de ponerse al día con esta aclamada historia. Basada en las novelas de George R. R. Martin, la ficción cuenta con 8 temporadas (73 capítulos en total) que te harán pasar por todos los estados de ánimo: el terror, el deseo de venganza, la admiración y hasta la risa desenfrenada.