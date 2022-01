Conforme a los criterios de Saber más

El reeboot de “El príncipe de Bel-Air” o “El príncipe del rap”, el clásico televisivo de los noventas protagonizado por Will Smith ya tiene tráiler y fecha de estreno. La serie llegará a través de Peacock, el servicio de streaming de la NBC, el 13 de febrero.

La nueva versión, producida por Will Smith y Jada Pinkett Smith, se llama “Bel-Air” y tiene como protagonista a Jabari Banks.

“En el fondo, Bel-Air es una historia sobre la mayoría de edad que celebra la fuerza y el amor de la familia. Nos hemos mantenido fieles a la premisa original de la serie original: la vida de Will da un vuelco después de que se ve obligado dejar West Philly y aterrizar en Bel-Air con sus mansiones cerradas y riqueza, sin embargo, nuestra nueva serie trae a Will y la familia Banks al mundo como lo conocemos ahora. Ha sido increíble dar vida a estos personajes icónicos cuando tocas”, comentaron los showrunners TJ Brady y Rasheed Newson, responsables de exitosos programas como Narcos y The 100.

¿De qué va el reboot?

Alfonso Ribeiro, que dio vida a Carlton Banks, dijo que el argumento del reboot será “totalmente distinto” al del original y que ni siquiera encajará en el género de “comedia”. Para Ribeiro reboot no es el término adecuado para clasificar la serie, debido a que no se verá a los personajes originales.

“Es algo completamente diferente. Es un drama. No es una comedia. No tengo nada que ver con ello, así que no sé nada más... Pero en realidad me gusta más que la idea de un reboot. Tomemos un concepto y convirtámoslo en algo diferente”, dijo el actor en el programa ‘Just the Sip’ de E! News.

Por su parte, The Hollywood Reporter señaló que la trama girará en torno al “complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air. Con una visión reinventada, Bel-Air se sumergirá más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de comedia de situación de 30 minutos [por episodio], sin dejar de ofrecer arrogancia y guiños al programa original”.

¿Recuerdan la canción que sonaba durante los créditos iniciales? Ahí podemos ver, de una manera divertida, como fue que Will pasó de vivir en Filadelfia a una de las zonas más exclusivas de Los Angeles con sus tíos Philip y Vivian. Por ahí irá el guion de la nueva historia.

¿Quién es Jabari Banks, el nuevo protagonista?

Como ya lo habíamos mencionado líneas arriba, Will Smith le informó a Jabari Banks que será el protagonista de “Bel-Air”. Se trata del primer papel televisivo del joven actor.

Al igual que Smith en sus inicios, Banks también es Filadelfia, que es también donde “nació y se crio” el personaje que interpretará. El ahora intérprete del nuevo Will se graduó de la Universidad de las Artes de la ciudad el año pasado. Además, es un consumado cantautor, rapero y jugador de baloncesto.

Durante el encuentro virtual organizado por Peacook, Banks manifestó ser un fanático de la versión original. Tanto se afanó con la serie que una vez organizó una reunión a la que todos sus amigos debían ir disfrazados de los personajes de la serie noventera.

Durante su encuentro con Smith, Banks definió la elección como “un sueño que se hace realidad”.

“Es un absoluto placer conocerte, estar contigo, y desde lo más profundo de mi corazón quiero felicitarte[... ]Tienes el papel de Will en Bel-Air”, le dijo Smith a Banks.

“Estoy listo, estoy tan listo”, respondió el joven actor, quien reveló que su padre le había sugerido que postulara para el papel después de leer un artículo al respecto. “Este es un sueño hecho realidad”, agregó el ahora protagonista del reboot.

El Will original le dijo al nuevo: “Tienes un camino fantástico por delante y espero ser un activo para ti en este proceso a medida que construyes tu vida y tu carrera”.

-“Bel-Air” se inspiró en un video subido a YouTube en 2019. Este fue realizado por un fan que contaba la transición de su personaje de un barrio marginal a una mansión con piscina. Esta nueva perspectiva profundiza los conflictos, las emociones y los prejuicios que conlleva la llegada de Will a la casa de sus tíos millonarios. El autor de ese video de casi cuatro minutos se llama Morgan Cooper y trabaja para la nueva producción, a cargo de Will y Jada Pinkett Smith Westbrook Studios y Universal Television.

-Puede ver las seis temporadas de “El príncipe de Bel-Air” en HBO Max, como para ir calentando motores para la nueva versión de la serie.

-Hasta el momento se desconoce por qué plataforma y cuándo llegará “Bel-Air” a Latinoamérica.

