Emmy 2025: ¿dónde ver en streaming las series ganadoras?

Con la gala de los Emmy 2025, el interés por las series galardonadas se dispara entre los fanáticos del streaming. Los títulos ganadores como “Adolescencia” (Netflix) en la categoría de miniserie, así como otras series premiadas en categorías de actuación, como “Severance” (Apple TV+) y “The Studio” (Apple TV+), ya están disponibles para ver desde la comodidad del hogar.

La gran premiada y revelación de la noche fue “Adolescencia” de Netflix. El drama británico se llevó un total de 7 galardones principales, seguida por la comedia “The Studio” con 4 Emmys, y “The Pitt”, con 3 premios destacados.

Revisa la lista de lo más aplaudido en la noche de premiación de los Emmy 2025, que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles el 14 de septiembre.

Dónde ver las ganadoras de los Premios Emmy 2025

Las series más premiadas esta edición pueden verse en los siguientes servicios. Los usuarios pueden consultar los catálogos actualizados de streaming para acceder a episodios completos bajo suscripción.

“Adolescencia”

Disponible en: Netflix

Adolescence. Owen Cooper as Jamie Miller in Adolescence. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

La serie arrasó con 7 premios Emmy, incluyendo Mejor Miniserie, Mejor Dirección, Mejor Guion y los premios de actuación para Stephen Graham, Owen Cooper y la actriz Erin Doherty en las categorías de principal y reparto.

“Adolescencia” sigue el impacto del asesinato de una joven en una comunidad escolar de Reino Unido. Filmada íntegramente en plano secuencia y tiempo real, la serie construye un ambiente tenso, alrededor de las consecuencias emocionales, culturales y mediáticas de la tragedia. Incluye temas como la exposición de los adolescentes y sus familias en las redes sociales.

“The Studio”

Disponible en: Apple TV+

Seth Rogen en "The Studio".

La serie obtuvo 4 galardones, entre ellos Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Principal para Seth Rogen, Mejor Dirección y Mejor Guion de comedia.

Esta comedia satírica sigue las caóticas aventuras y absurdos del equipo detrás de un estudio de cine, donde las ideas más disparatadas compiten por convertirse en la próxima gran película de Hollywood.

“The Pitt”

Disponible en: HBO Max

La Dra. Collins estaba embarazada, pero perdió el bebé por la intensidad de su día de trabajo (Foto: The Pitt / HBO Max)

“The Pitt” triunfó con 3 premios Emmy: Mejor Serie Dramática y los reconocimientos de Mejor Actor Principal para Noah Wyle y Mejor Actriz de Reparto para Katherine LaNasa.

Este drama médico narra las intensas jornadas de un hospital metropolitano, donde doctores y enfermeras enfrentan decisiones límite, dilemas éticos y la presión de salvar vidas bajo circunstancias extremas. Arma un homenaje a los verdaderos héroes de la salud.

“Hacks”

Disponible en: HBO Max

Ava Daniels (Hannah Einbinder) y Deborah Vance (Jean Smart) en la cuarta temporada de "Hacks" (Foto: Max)

Gracias a las actuaciones de Jean Smart (Mejor Actriz Principal de comedia) y Hannah Einbinder (Mejor Actriz de Reparto en comedia), “Hacks” se celebró en los Emmy 2025.

La serie explora la relación entre una reconocida comediante de Las Vegas y una joven guionista, mientras juntas intentan reinventar sus carreras en medio de desafíos generacionales.

“Severance”

Disponible en: Apple TV+

Adam Scott protagoniza "Severance", una serie que tiene la premisa de "separar" la vida laboral de la personal.

Recibió los Premios Emmy a Mejor Actriz Principal para Britt Lower y Mejor Actor de Reparto en drama para Tramell Tillman.

La sinopsis de “Severance” indiga que, en la compañía Lumon Industries, los empleados se someten a un procedimiento que divide su memoria entre vida laboral y personal. Así, se desata una inquietante lucha por descubrir la verdad detrás del sistema.

“Somebody Somewhere”

Disponible en: HBO Max

Tim Bagley, Jeff Hiller y Bridget Everett actúan en la serie de HBO Max, "Somebody Somewhere".

La tercera temporada de la serie ganó el Emmy a Mejor Actor de Reparto en comedia para Jeff Hiller.

“Somebody Somewhere” se enfoca en Sam (Bridget Everett), una mujer que busca encontrar sentido y comunidad en su ciudad natal, en compañía de amigos auténticos que luchan por aceptarse y celebrar la vida.

“El Pingüino”

Disponible en: HBO Max

Cristin Milioti interpreta a Sofia Falcone, y Colin Farrell se somete a prótesis estéticas para ser Oswald 'Oz' Cobb, alías "El Pingüino", en la serie que lleva ese nombre. (Foto: HBO)

Cristin Milioti ganó como Mejor Actriz de Reparto en miniserie por su papel en “El Pingüino” (“The Penguin”).

Ambientada en el universo de Batman, la serie sigue el ascenso criminal de Oswald Cobblepot (Colin Farrell), apodado “el pingüino”, tras la caída del mafioso Falcone y la lucha por el poder en Gotham.

Dónde ver los Emmy 2025 en streaming para revivir la gala

La 77 Edición de los Premios Emmy puede revivirse en las plataformas que transmitieron la gala en vivo y permiten el acceso bajo demanda:

HBO Max Latinoamérica : transmisión simultánea y acceso bajo demanda en América Latina por seis meses bajo suscripción.

: transmisión simultánea y acceso bajo demanda en América Latina por seis meses bajo suscripción. Paramount+ (Showtime) : disponible en Estados Unidos para ver la premiación en cualquier momento.

: disponible en Estados Unidos para ver la premiación en cualquier momento. Movistar Plus+: opción para España con retransmisión y acceso posterior.

Para peruanos, compartimos el link oficial para ver la gala durante su tiempo de permanencia en streaming.